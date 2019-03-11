За закрытой дверью

11.03.19 17:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.

Жители дома на Ленинградском шоссе 10 марта пришлось вызвать полицию и спасателей, чтобы выяснить, почему в одной из квартир несколько дней не переставая плачет ребенок. По их словам, в квартире жила маленькая девочка и ее мать. Однако больше года никто из соседей не видел ребенка, малышка перестала ходить в сад и не посещала врачей. Из-за долгов в квартире была отключена вода. Жильцы дома неоднократно вызывали полицию, но правоохранители не проявили к ситуации должного внимания: стучали в дверь и вскоре уходили.

В этот раз полиция смогла попасть внутрь. Весь пол в квартире оказался завален мусором, на стенах образовалась плесень. Среди отходов стояла пятилетняя девочка, и когда вошли люди, она перестала плакать.

Во время осмотра на шее у ребенка обнаружили какой-то предмет, врезавшийся в кожу, который сначала приняли за украшение. Позже выяснилось, что это мог быть полиэтиленовый шнур или резинка для волос.

Одна из жительниц дома рассказала журналистам, что неприятный запах исходил от квартиры уже давно.

"Ребенок постоянно выл. Очень странные звуки издавал: то на плач похоже, то, как будто она сама с собой играла. Запах вот этот давно уже здесь стоит, квартира давно уже отключена от водоснабжения", − отметила она.

Ребенка доставили в реанимацию одной из городских больниц. Медики провели с девочкой необходимые медицинские процедуры, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести, ей назначено лечение. Специалисты также установили, что у девочки отсутствуют социальные навыки, она не умеет разговаривать и одеваться, боится воды.

По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, продукты, которые ей предлагают, девочка сначала нюхает, и только потом берет в руки.

"Она не приучена спать на кровати, с большим трудом удалось ее уложить, боится воды", - добавила уполномоченный.

Она также рассказала, что девочка не истощена, но не разговаривает.

"Я видела девочку, была у нее в больнице, посмотрела, как ведётся за ней наблюдение, поговорила с докторами. На данный момент, не подтверждается информация по поводу того, что ребенок в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но не разговаривает", - сказала она.

Омбудсмен отметила, что она общалась с заведующей поликлиникой, где наблюдалась девочка. По словам врача, девочка регулярно проходила обследования, ее развитие "соответствовало возрасту". Однако, как отметила Кузнецова, девочка не умеет пользоваться фломастерами и боится оставаться одна.

"Необходимо тщательно проверить все факты, все нюансы этой истории, всех причастных. Не верится, что недалеко от центра Москвы совсем-совсем никто не замечал мусорную кучу с ребенком! ", - написала на своей странице в Facebook Анна Кузнецова.

Мать девочки – 47-летняя Ирина Гаращенко – пришла домой, когда ребенка уже увезли в больницу. На допросе женщина пояснила, что воспитывает девочку одна и вынуждена, уходя из дома, оставлять ее одну на непродолжительное время. Выяснилось также, что из-за просроченного долга по кредиту, а также задолженности за коммунальные платежи "она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому".

"Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка", - говорится в сообщении СКР.

На время разбирательства женщину задержали до предъявления обвинения в рамках уголовного дела о покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ). Кроме того, в ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос об ограничении, а затем лишении матери родительских прав.

Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. По уголовному делу назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

В свою очередь жильцы дома отзываются о матери девочки положительно.

"То, что мы сейчас видим в квартире, с этой личностью (матерью ребенка) вообще никак не состыковывается. Нормальная женщина. На вопросы, где ребенок, она отвечала, что малышка либо у сестры, либо с няней, либо у подруги", - рассказала журналистам телеканала одна из соседок.

В рамках дела допрошены сотрудники правоохранительных органов по району Левобережный, соседи семьи, консьерж и управдом, а в больнице, куда была доставлена девочка, произвели выемку медицинской документации малолетней.

"Будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за неблагополучной семьей, в том числе будут проверяться на предмет халатности сотрудники органов опеки и попечительства", - заявили в СКР.

В ведомстве отметили, что соседи вызывали полицию, "но те, в свою очередь, не проявили должного внимания".

"В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей. Кроме того, проверяется информация, размещенная в СМИ, о том, что консьержу подъезда, который также проявил бдительность и неравнодушие и настаивал на вскрытии квартиры, поступали угрозы", - говорится в сообщении.

По данным информированного источника "Интерфакса", сотрудники полиции и соцзащиты стали фигурантами дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). А проявивших бдительность консьержа и сотрудницу полиции могут наградить медалями СКР "За содействие".

К сожалению, эта история – не единственный случай, когда с детьми обращаются неподобающим образом: бьют, унижают и морят голодом.

Так, в конце февраля была задержана 21-летняя жительница Кирова, оставившая маленькую дочь без присмотра в квартире на несколько дней. По данным экспертов, девочка могла погибнуть от обезвоживания.

Незадолго до этого водители обнаружили в столичном парке "Лосиный остров" шестилетнего мальчика с пакетом на голове, обмотанным скотчем. В полицию вскоре обратилась его мать, которая заявила об исчезновении сына.

Все это ставит под вопрос профессионализм служб опеки и эффективность системы профилактики в целом.

По словам уполномоченного по правам ребенка, необходимо сделать выводы и понять, на каком этапе службы, в силах которых было предотвратить гибель детей, не смогли справиться с задачей.

"Безусловно, нужно сделать выводы. Причины этих явлений необходимо устранять. Что здесь, кто не сработал? Вопрос в том, каким образом сделать систему опеки и попечительства, систему профилактики в целом эффективной", - сказала Анна Кузнецова.

По ее словам, важную роль также должны играть соседи и все граждане, которые могут увидеть, что ребенок находится в опасности.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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