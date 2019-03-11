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11.03.19 18:05
Спорная коллекция
В Апелляционном суде Амстердама начались слушания дела о возвращении на Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото").
Выставка "Крым - золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник "Херсонес Таврический" и киевский музей направили выставку в Бонн, а потом в Амстердам в феврале 2014 года.
Так как Нидерланды не признали присоединение Крыма к России, состоявшееся после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию. Экспонаты "скифского золота" из киевских музеев были возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остались в Голландии.
В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть из Нидерландов в Крым коллекцию "скифского золота" из двух тысяч предметов.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что "скифское золото" из крымских музеев принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. При этом суд обязал Украину возместить 111 тыс. евро музею Амстердама за хранение экспонатов.
В Минкультуры РФ назвали решение суда "беспрецедентным", поскольку "речь идет о лишении музея фактически их собственности".
"Подобного рода прецеденты по крайней мере с послевоенного времени не известны", - отметил глава министерства Владимир Мединский.
Вместе с тем он заявил, что ни министерство культуры, ни правительство РФ в этом процессе участвовать не будут.
"Мы не участвуем в процессе. Это процесс крымских музеев. Это спор между крымскими музеями, где это золото было - где эти артефакты были найдены, изучены, обследованы, отреставрированы и долгие годы хранились - и голландским музеем", - сказал министр.
Крымские музеи подали апелляционную жалобу в начале 2017 года. Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро.
"Но это страховая стоимость, если бы эти предметы были оценены на рынке, они стоили бы в десятки раз дороже", - отмечала министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.
По ее словам, в коллекции "скифского золота" есть уникальные предметы, которые невозможно оценить.
"Например, изображение змееногой богини - оно уникальное, второго такого в мире нет. И, возможно, его стоимость - в сотни раз больше, чем оценочная стоимость всей коллекции", - сказала министр.
Новосельская сообщила, что представители крымских музеев, подавших апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама, могут принять участие в новом заседании апелляционного суда Амстердама.
Крымские музейщики рассчитывали, что суд в Амстердаме рассмотрит апелляцию еще весной прошлого года. К тому времени в России под руководством Минюста был создан новый экспертный совет для возвращения коллекции в Крым. Также музейщики привлекли к делу новых адвокатов.
Со своей стороны советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявлял, что Россия не намерена прекращать попытки вернуть коллекцию в музеи Крыма.
"Эта ситуация сейчас заморожена, скажем так. Россия, естественно, не оставит своих усилий по возвращению в крымские музеи тех артефактов, которые находятся сейчас в Голландии, но нужно набраться терпения - это непростой и длительный путь", - отмечал Толстой.
Перед началом слушаний в апелляционной инстанции Амстердама музеи Крыма распространили заявление относительно экспонатов коллекции.
"Мы полагаем, что в этом споре должна отсутствовать политическая подоплека (...) Несмотря на решение суда первой инстанции, музеи и народ Крыма не потеряли веру в правовую систему Нидерландов. Мы считаем, что Окружной суд Амстердама принял во внимание, что его решение может быть пересмотрено в апелляционном порядке, и по этой причине приостановил исполнение своего решения до рассмотрения апелляции", - говорится в заявлении.
Крымские музейщики уверены, что не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев.
"Их статус и права защищены законом. Ни украинское, ни голландское, ни международное право не дают оснований для передачи или перемещения экспонатов, которые в настоящее время находятся в Амстердаме, в Киев, где они никогда ранее не находились, несмотря на происходившие на протяжении сотен лет политические изменения", - отмечается в заявлении.
По мнению авторов заявления, Окружной суд принял во внимание Конвенции, которые не применимы к данному делу, однако не учел те, которые защищают музеи, уважают их нейтралитет и культурный статус.
"Использование таких конвенций в целях ущемления, а не для защиты прав музеев и их коллекций рассматривается музеями как нарушение национального и международного права. Из решения Окружного суда Амстердама следует, что он может расторгнуть все гражданско-правовые соглашения, заключенные между музеями и Музеем Алларда Пирсона. При этом суд не принял во внимание гражданские права, права собственности и управления, предоставленные музеям в отношении коллекций", - заявляют музейщики.
Между тем в министерстве юстиции Украины заявляют, что зарегистрированные по российскому законодательству крымские музеи, которые являются истцами по делу, не имеют отношения к тем правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.
"Это, в нашем понимании, ненадлежащий истец, на что мы сразу обратили внимание суда. Особая циничность позиции представителей так называемых крымских музеев заключается в том, что они в своих доводах полагаются на украинское законодательство и считают, что именно по украинскому законодательству они имеют право на хранение этих объектов", - заявил заместитель министра Сергея Петухова.
По его мнению, истцы по делу, представляющие позицию России, уже не являются юридическими лицами.
Позицию Украины в апелляционной инстанции отстаивает делегация в составе представителей МИД, Минюста, Минкультуры, Мининформполитики, а также эксперты музейного дела.
Обозреватель Анастасия Николаева
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