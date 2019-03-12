Планы на бойкот

12.03.19 16:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Американский бизнес может бойкотировать Петербургский форум из-за дела основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) может второй раз в своей истории столкнуться с фактическим бойкотом со стороны крупного американского бизнеса. Так, в 2014 году власти США не рекомендовали главам ведущих компаний страны приезжать в Петербург из-за конфликта вокруг Украины. Тогда руководители крупнейших мировых компаний и банков после негласной рекомендации из Вашингтона исчезли из программы ПМЭФ – в итоге форум остался без представительной делегации из США.

Затем ситуация выправилась, и постепенно ПМЭФ вновь стал собирать внушительное международное представительство. Например, в прошлом году в Петербург приезжали, в частности, главы Boeing, ВР, Shell, Total, Nestle, Toyota и т.д.

На этот раз причиной отмены поездки на Санкт-Петербургский международный экономический форум может стать арест основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, в феврале посол США в России Джон Хантсман встречался с представителями американского бизнеса в РФ и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом.

По той же причине участие в форуме на данный момент не планируют руководители крупных американских компаний.

"Трудно переоценить, как сильно люди напуганы (делом Калви - ИФ) и глубину их опасений (...) Если он в тюрьме, это может случиться с каждым", - говорит один из собеседников издания.

По данным источников издания, после задержания Калви по подозрению в мошенничестве ряд американских компаний отменили ранее запланированные поездки инвесторов в Россию.

"Это (арест Калви - ИФ) - удар по инвестиционному климату, и нехватка международного присутствия в Санкт-Петербурге будет ясным индикатором этого", - сказал газете один из иностранных топ-менеджеров, базирующихся в Москве.

О том, что уголовное дело в отношении Калви вредит инвестиционному климату России "Интерфаксу" заявил и глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. Он сообщил, что AmCham готовит стандартную программу на предстоящий в июне ПМЭФ, но пока не знает, кто из представителей американского бизнеса примет в нем участие.

"Мы вместе с партнерами из РСПП и Росконгресса уже начали подготовку "круглого стола" "Бизнес-диалог Россия-США" - нашего традиционного формата на Петербургском международном экономическом форуме. И будем приглашать на него наши компании - членов Американской торговой палаты в России", - рассказал Родзянко.

Он напомнил, что "обычно участниками этого "круглого стола" становятся руководители высшего звена крупнейших американских корпораций, лидеры бизнеса".

"Кто приедет на ПМЭФ в этом году, мы пока не знаем", – добавил глава AmCham.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремлю известна обеспокоенность иностранного бизнеса из-за дела основателя Baring Vostok.

"Мы действительно знаем через различные бизнес-ассоциации, организации представителей бизнеса, не только американские, но и из других стран, (которые) высказывали свои опасения в связи с делом Майкла Калви", - сказал Песков журналистам.

При этом он отметил, что Россия была, есть и остается "приверженной основной цели создания максимально комфортных условий для иностранного бизнеса и иностранных инвесторов здесь, в нашей стране".

По словам Пескова, эта позиция выражалась, в том числе, президентом РФ Владимиром Путиным, и она остается неизменной.

Вместе с тем он обратил внимание, что сообщения СМИ о возможном бойкоте американским бизнесом ПМЭФ и Восточного экономического форума появляются регулярно, но до сих пор они не подтверждались. Вместо этого, по его словам, каждый год наблюдается значительный интерес со стороны иностранных участников, в том числе и США.

"Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что и в прошлом, и позапрошлом годах Путин общался с американскими предпринимателями, с представителями американских компаний, "в зале яблоку негде было упасть".

"До сих пор мы ни разу не испытывали дефицита внимания от американского бизнеса и американских компаний, которые достаточно широко представлены на нашем рынке, к Петербургскому экономическому форуму. Что касается дела Калви, то еще раз повторяю, и это позиция президента, что до решения суда никто не может быть назван виновным", - отметил Песков, добавив, что "в установленные законом сроки, так или иначе, наступит какая-то ясность".

Основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви Басманный суд Москвы арестовал 16 февраля. Под стражей также находятся пятеро его предполагаемых сообщников.

Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову вменяется мошенничество в крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2 млрд 500 млн рублей банка "Восточный". В свою очередь обвиняемые заявляют, что причиной их уголовного преследования стал корпоративный конфликт.

В защиту Калви и других фигурантов дела выступили представители российского финансового сектора.

Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов еще в феврале направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность ареста руководства Baring Vostok. На своей странице в Facebook он отмечал, что РСПП "всецело выступил в поддержку, впереди - заседание комиссии по этике, которое рассмотрит конфликт между сторонами". Фонд Baring Vostok уже подал в комиссию по этике РСПП претензию к миноритарным акционерам банка "Восточный".

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей по-прежнему настаивает на незаконности меры пресечения Калви и продолжает ее оспаривать.

Он ссылается на ст.108 УПК (заключение под стражу).

"Если его обвиняют в чем-то, что связано с предпринимательской деятельностью, произошло в рамках предпринимательской деятельности, не может применяться мера пресечения, связанная с лишением свободы. Поэтому мы продолжаем настаивать на этом, и будем продолжать вести работу нашу и в судах и со следственными органами и с прокуратурой для того, чтобы мера пресечения была изменена", - заявил на днях бизнес-омбудсмен журналистам.

По его словам, по сути предъявленных обвинений бизнесмен пока не может сформулировать точно свою позицию.

"Потому что нужна экспертиза. Экспертиза будет вестись в двух центрах: один из них - это центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", который с нами работает уже много-много лет, еще до создания института (бизнес-омбудсмена - ИФ) он существовал при "Деловой России" и там назначены эксперты на бесплатной основе, которые будут эту работу делать. Второе - это площадка комиссии по этике РСПП, которая решает вопрос, не столько нарушен ли закон, а насколько нарушена предпринимательская этика, корпоративная этика", – сказал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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