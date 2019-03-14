Решить судьбу

14.03.19 15:25

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Председатель правительства одобрил начало строительства высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода. Итоговое решение по ВСМ Москва-Казань будет принято в марте.

Участок Железнодорожный (Московская область) – Гороховец (Владимирская область) с организацией движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань.

Ожидается, что первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут. Стоимость проекта оценивается в 621 млрд 550 млн рублей, из которых бюджет должен предоставить капитальный грант 200 млрд рублей, РЖД - тоже 200 млрд, остальная сумма - средства концессионера.

Строительство первого участка ВСМ было одобрено на совещании у вице-премьера Максима Акимова еще в середине января.

По словам источника "Коммерсанта", знакомого с ситуацией, на плановую операционную безубыточность для владельца инфраструктуры (концессионера) и перевозчика (РЖД) проект выйдет с третьего года эксплуатации даже при консервативной оценке пассажиропотока.

Также было предложено предусмотреть выделение бюджетных средств, заложенных в комплексный план модернизации инфраструктуры, и актуализировать законопроект, устанавливающий нулевую ставку налога на имущество в отношении объектов ВСМ.

По данным издания, финансовая модель проекта не предполагает субсидий на стадии эксплуатации, но "требует окончательных решений по предоставлению капитального гранта и по возможности его предоставлению в как можно более ранние годы".

По прогнозам, операционная рентабельность для концессионера уходит в минус лишь в 2025 году, в остальные годы она положительная, а операционная безубыточность перевозчика достигается в 2026 году.

Как сообщили "Коммерсанту" в РЖД, прогноз пассажиропотока показал, что на ВСМ должно уйти примерно 40% всех пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом. По финмодели, на третий год работы ВСМ поток Москва - Нижний Новгород составит 3 млн 130 тыс. пассажиров в год, а по всей линии в целом – 7 млн 700 тыс. пассажиров в год.

В свою очередь "Ведомости" со ссылкой на представителя РЖД отмечали, что риск снижения пассажиропотока в пропорции 80 к 20 государство разделит с концессионером.

Представитель монополии также указал изданию на неточности в данных Минфина - в частности, в тарифах: половина билетов будет продана за 1 тыс. 384 рублей, в то время как в версии Минфина средний тариф - почти 3 тыс. 900 рублей; и в пассажиропотоке, по данным Минфина, он значительно завышен.

Таким образом, Минфин оценивает показатель в 5 млн 500 тыс. пассажиров в год, а у РЖД в модели 7 млн 700 тыс. пассажиров - и этот прогноз подтвердили пять российских и международных организаций и аудиторских компаний.

Финансовая модель выдержит рост расходов на 10% и падение трафика на 30%, говорилось в записке РЖД, представленной в правительство. Минтранс планирует до конца марта уточнить все детали проекта, напомнили газете в Минтрансе.

По данным издания, на совещании Акимов одобрил финансовую модель проекта, согласившись с доводами РЖД: по завершении строительства субсидий из федерального бюджета на обслуживание ВСМ не потребуется.

Сам Акимов заявлял в конце января журналистам, что решение о строительстве первого участка высокоскоростной магистрали Москва-Казань (от Железнодорожного до Нижнего Новгорода) может быть принято в течение ближайших двух месяцев.

"Решение примет руководство страны после моего доклада председателю правительства и президенту (…) Мы находимся, с моей точки зрения, в небольшом временном окне, в который надо принять решение - запускаем мы этот проект или нет. Я думаю, в течение одного-двух месяцев решение будет принято", - сказал вице-премьер.

По его словам, помимо строительства инфраструктуры, предстоит также локализовать производство, выбрать технологического партнера по поставке подвижного состава, определить площадку для производства.

На сегодняшний день, по данным "Ведомостей", проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода (в направлении Казани) согласовал премьер Дмитрий Медведев. Доклад подписан и направлен президенту, подтвердил газете представитель правительства. Теперь судьба проекта зависит от решения президента.

При этом Медведев уже обещал строителям ВСМ налоговые льготы и одобрил включение проекта в магистральный план развития инфраструктуры. Но единодушия в правительстве не было: на рассмотрение премьера доклад Акимова поступил без визы первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сказал изданию участник правительственных совещаний и подтвердил чиновник.

Акимов подтвердил, что внутри правительства есть разные точки зрения в отношении строительства высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород. "Есть позиция правительства РФ по этому вопросу - внутри правительства есть разные точки зрения, это абсолютно нормально. Решение будет принято президентом. Мы ожидаем, что это произойдет в течение ближайших недель", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Максимов Акимов в кулуарах съезда РСПП.

Пока, по его словам, с точки зрения первого пилотного законченного участка ВСМ - это Москва - Нижний Новгород.

"Не секрет, что есть позиция Минфина, который сомневается в обоснованности данных, лежащих в основе модели", - сообщил Акимов о разногласиях внутри правительства.

"Об этом можно спорить, но все не так просто - есть потребность и она будет нарастать в любом случае в строительстве дополнительных путей, чтобы разделить грузовое и пассажирское сообщение на этом участке", - добавил он.

Действительно, проект "казанской" ВСМ подвергся критике министра финансов РФ Силуанова. Возить грузы в сообщении с КНР ("казанскую" ВСМ "Российские железные дороги" рассматривают как часть более глобального проекта - по созданию высокоскоростного грузопассажирского коридора "Евразия" между Европой и Китаем) можно и по действующей железной дороге или морским путем, строить для этого высокоскоростную магистраль не обязательно, заявлял Силуанов.

Скептически он относится к нынешнему варианту и с точки зрения пассажирских перевозок.

"Проект дорогостоящий. Вопрос - будет ли здесь экономика?" - отмечал первый вице-премьер, добавляя, что, по его мнению, "было бы, может, и правильно" создать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Обозреватель Анастасия Николаева

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