Мультипликационный скандал

14.03.19 17:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Конфликт между кинопрокатчиками и Министерством культуры РФ закончился провалом российско-чешской анимации "Гурвинек. Волшебная игра".

Нешуточный скандал разгорелся в конце февраля в Москве между кинопрокатчиками и Министерством культуры РФ. Причиной конфликта стал перенос министерством показа бельгийского анимационного фильма "Королевский корги" в пользу российско-чешской анимации "Гурвинек. Волшебная игра". В ответ кинотеатры выдвинули ультиматум, что не покажут "Гурвинека", если в тот же день в прокат не допустят и "Корги".

Премьера зарубежного мультфильма должна была состояться 7 марта, но министерство отказалось выдать компании "Вольга" прокатное удостоверение на его показ, поскольку на эту дату была намечена премьера мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", снятого при поддержке Минкульта и Фонда кино.

В министерстве же пояснили, что прокатчики не смогли договориться по поводу одновременного релиза своих проектов, поэтому в приоритете мультфильм, который раньше получил прокатное удостоверение.

"Прокатчики картин "Гурвинек. Волшебная игра" и "Королевский корги" не договорились по поводу одновременного выхода указанных фильмов 7 марта. Так как договоренности не были достигнуты, Минкультуры проинформировало компанию "Вольга" (дистрибьютора картины "Королевский корги" в РФ - ИФ) о возможных ближайших датах начала показа ленты "Королевский корги", - говорится в сообщении министерства в ответ на запрос "Интерфакса".

В ведомстве заявили, что действуют "исключительно в рамках закона, а именно постановления правительства РФ от 27 февраля 2016 года N 143".

В соответствующем документе отмечается, что, если на одну дату заявлено "два фильма схожей тематики (жанра), один из которых ранее уже получил прокатное удостоверение (за шесть и более месяцев до премьеры), Минкультуры указывает прокатчику, который подал документы позднее, на необходимость выбора другой даты". В Минкультуры "Интерфаксу" сообщили, что картина "Гурвинек" получила прокатное удостоверение еще в августе 2018 года.

О том, что Минкультуры действует в рамках закона в ситуации с переносом релиза мультфильма "Королевский корги", заявил и министр культуры Владимир Мединский. "Я не в курсе деталей, этим у нас занимается департамент кино, курирующий заместитель, но насколько я знаю, они действуют полностью в рамках законодательства. Один мультфильм совместного производства заявился на эту дату полгода назад, а второй мультфильм заявился на эту дату пару дней назад ни с того, ни с сего. По действующему порядку мы обязаны предложить ему другую дату, чтобы не создавать сложностей в прокате тому мультфильму, который полгода готовился к этому, вел какую-то рекламную кампанию, инвестировал средства и так далее", - сказал Мединский журналистам.

Глава ведомства подчеркнул, что обычно такие вопросы в Минкультуры "всегда решают полюбовно, методом переговоров".

В качестве примера он привел "очень сложную" прокатную ситуацию нынешних новогодних праздников, которая была полностью разрешена за круглым столом, в нем участвовали прокатчики, киносети, кинопроизводители.

"И это поставило абсолютный рекорд кинопроката в новогодние праздники. А здесь же прокатчик действует как-то странно", - сказал Мединский.

Министр заметил, что ситуация с переносом релиза - это "всего-навсего третий подобный случай, и третий раз это один и тот же прокатчик, компания "Вольга".

В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров сообщила Минкульту, что отказывается показывать отечественный мультфильм. Они направили в Минкультуры РФ письмо, в котором заявили о намерении не показывать мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра" в случае невыдачи прокатного удостоверения зарубежной картине "Королевский корги".

В распоряжении "Интерфакса" есть письмо, направленное из Минкультуры в кинокомпанию "Вольга", датированное 28 февраля. В нем ведомство уведомляет компанию о том, что "принято решение о возврате представленных документов на анимационный фильм "Королевский корги".

"Необходимо подать документы с новой планируемой датой начала показа фильма на территории РФ. Возможными ближайшими датами начала показа являются 21 марта или 4 апреля", - говорится в документе.

Ранее "Вольга" уже сталкивалась с переносом релизов своих проектов. В феврале прошлого года в компании сообщали "Интерфаксу", что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз американо-британской картины "Приключения Паддингтона 2" с 18 января на 1 февраля в связи с тем, что он совпадал с выходом в прокат "иного фильма".

Это решение вызвало негативную реакцию киносообщества. В частности, Ассоциация владельцев кинотеатров сочла решение Минкультуры о переносе картины грубым вмешательством в деятельность кинотеатров.

Помимо этого, даты релизов картин других прокатчиков претерпевали изменения - в частности, таких, как "Форсаж 8", "Мстители: Война бесконечности".

В итоге "Гурвинек" провалился в прокате: его показали лишь в 743 из 1 тыс. 900 кинотеатров страны. Мультфильм собрал гораздо меньше ожидаемой суммы в первые выходные проката. По данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), с 7 по 10 марта 2019 года лента заработала 15,4 млн рублей. Тогда как ранее эксперты сайта "Бюллетень кинопрокатчика" прогнозировали сборы не менее чем в 20 млн.

После чего Ассоциация анимационного кино (ААК) попросила кинотеатры вернуть в прокат мультфильм "Гурвинек", от показа которого они отказались из-за скандала.

Копия документа, подписанного исполнительным директором Ассоциации анимационного кино Ириной Мастусовой, имеется в распоряжении "Интерфакса". Обращение поддержали "Рики", "Союзмультфильм", "Визарт", "Аэроплан", "Мельница", "Анимаккорд", "Паровоз", "Метроном" и другие.

"Это первый в России анимационный проект, созданный совместно с европейскими странами, что делает его знаковым для нашей индустрии. (...) Ассоциация анимационного кино уважает право Ассоциации владельцев кинотеатров и руководителей киносетей отстаивать интересы своего бизнеса в диалоге с производителями и отраслевыми ведомствами, мы понимаем фундаментальную важность этой работы для устойчивого развития отечественной киноотрасли. Просим вас содействовать разрешению данной ситуации и вернуть фильм в прокат в крупнейших сетях кинотеатров страны", - отмечается в письме.

Неоднозначную реакцию вызвал скандал и у горожан. Некоторым стало жаль российский мультфильм.

"Мне жаль команду, которая работала над мультфильмом. Они- то при чем? Наверняка старались. Сейчас многие аниматоры работают почти за идею, денег там особо нет в этой сфере, а тут еще такой "подарок" от Минкульта", - написал в Facebook Игорь Самсонов.

Эту мысль поддержал и другой пользователь социальной сети - Сергей Мшвилдадзе.

"Ну что - отлично, молодцы прокатчики. Сбили на взлете российский мульт. Сделали крайним отечественных киношников. Просто отличная система национального кинопроката – "корпоративная солидарность 2.0". Бойкотируй российское, чего уж там. И действительно, зачем в России какие-то преференции национальному кино. Чай не Франция какая", - прокомментировал ситуацию он.

Другие недоумевали, почему в прокат не выпустили оба мультфильма.

"А почему не выпустить оба, и народ сам решит, на какой мультфильм пойти?!", - написала в Facebook Cat Baiyun.

В Минкультуры РФ назвали ситуацию с прокатом "Гурвинека" классическим провалом.

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова заявила журналистам, что кинотеатры устроили "Гурвинеку" темную.

"И это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом", - сказала она.

По словам Любимовой, в течение месяца в ведомстве просили продюсеров, дистрибьюторов, киносети найти компромиссное решение.

"В результате, то, что произошло с "Гурвинеком" в эти выходные - стало настоящем событием для взрослых. Компромисс найден не был. Это не первый случай, когда вокруг той или иной даты устраивается настоящая свалка", - заметила она.

По ее словам, прокат "Гурвинека" - это "пример того, как делать не нужно". "Ряд последовательных и грубейших ошибок, на которые неоднократно указывали все. (...) Сама идея встать на даты, где уже есть два крупных фанатских, ожидаемых западных релиза - уже вызывает массу вопросов", - заключила Любимова.

Она также отметила, что конфликт служит доказательством активного развития отрасли.

"Подобного рода кризисы для нас - лишнее доказательство того, что отрасль активно развивается. В кинотеатрах началась настоящая давка. Продюсеры, прокатчики, сети - все бьются за российского зрителя. Мы в свою очередь к сложностям готовы и не боимся. И проблемы эти будем решать", – заявила Любимова.

Она заметила важность того, чтобы "продюсерских компетенций хватало на то, чтобы попросить у министерства адекватную поддержку".

Впрочем, некоторые кинотеатры, в том числе входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров, планируют показать у себя отечественный мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра".

"Замечу, что ассоциация централизованно не запрещала показы, была такая консолидированная позиция - отказать в показе мультфильму "Гурвинек". Некоторые кинотеатры, в том числе, входящие в ассоциацию, планируют показать этот мультфильм", - сказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин во вторник "Интерфаксу".

Он добавил, что к решению не показывать мультфильм на прошлой неделе присоединялись кинотеатры, не входящие в ассоциацию.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"