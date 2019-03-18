Обратно на волю

18.03.19 14:27

Фото "Интерфакс"

Interfax-Russia.ru – Почти 50 мировых знаменитостей попросили руководство РФ выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Почти пятьдесят мировых знаменитостей подписали письмо к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье. Освободить животных призвали голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан Мишель Кусто (сын Жака-Ива Кусто), актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, российский музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, супермодели Наталья Водянова и Даутцен Крез и другие известные художники, ученые, певцы, музыканты, писатели, продюсеры и спортсмены.

"Мы просим вас и правительство РФ планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями", - говорится в коллективном письме, опубликованном на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

Авторы письма также призвали расширить вольеры, в которых сейчас содержат животных, а также подумать над тем, как создать для млекопитающих наиболее благоприятные условия.

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что жизни этих китов находятся под угрозой, и им необходима незамедлительная помощь. Данные шаги критически важны для выживания китов", - отмечается в обращении знаменитостей.

Вместе с тем авторы письма поблагодарили правительство РФ за отказ в одобрении квот на отлов косаток и белух в 2019 году.

"Мы полностью поддерживаем инициативу России ввести постоянный запрет на отлов этих видов животных в России. Подобные меры могут предотвратить повторение таких трагических событий, которые произошли на Дальнем Востоке. Мир ждет счастливого окончания этой трагической и печальной ситуации. Еще раз благодарим Вас за все, что Вы уже сделали, и просим принять меры для защиты этих великолепных российских китов", - добавили защитники животных.

К слову, ранее Памела Андерсон и Жан Мишель Кусто каждый от своего имени уже обращались к правительству РФ с просьбой выпустить косаток и белух из бухты Средняя в океан. Кусто также предлагал свою помощь в качестве эксперта в реабилитации и выпуске животных.

Также за свободу косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье продолжают бороться и местные зоозащитники. Так, 16 марта они провели во Владивостоке пикет за скорейшее освобождение животных.

"Мы проводим акцию, чтобы привлечь внимание властей и жителей города к безнаказанности лиц, жестоко обращающихся с косатками, белухами, тюленями и моржами в "китовой тюрьме" бухты Средней. Мы требуем реабилитировать и выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" обратно в океан и запретить в России отлов морских млекопитающих для океанариумов", - сообщила корреспонденту "Интерфакс-Дальний Восток" организатор акции, экоактивист Нина Зырянова.

Вместе с тем, 16 марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о создании фонда, который будет отвечать за питание краснокнижных косаток и маленьких белух из "китовой тюрьмы".

"Губернатор подчеркнул, что будет создан Фонд поддержки кормления животных с привлечением крупных компаний", - сообщила пресс-служба администрации региона.

Там же отметили, что такое решение глава региона принял после очередного посещения "китовой тюрьмы". По его словам, сейчас основная задача местных властей – поддержать здоровье животных.

Также в пресс-службе правительства Приморья сообщили, что в скором времени в бухту Среднюю отправится экспертная группа Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ВНИРО), которая оценит текущее состояние косаток и белух. Специалисты осмотрят животных и возьмут у них кровь на анализ.

"В десятидневный срок будут даны заключения по каждой косатке. До конца месяца проведут аналогичную работу с белухами. Также специалисты определят место будущего обитания животных, после чего начнется подготовка к их транспортировке", - уточнили в пресс-службе администрации Приморья.

Как сообщалось, в 2018 году несколько коммерческих организаций выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую экологи впоследствии прозвали "китовой тюрьмой". Как выяснили зоозащитники, компании планировали продать животных за границу в китайские океанариумы – началось масштабное разбирательство.

В течение нескольких месяцев, пока Генпрокуратура РФ и СКР выясняли обстоятельства отлова млекопитающих, из вольеров пропали три белухи и одна косатка. Отловщики утверждают, что животные просто сбежали, однако зоологи уверены, что они погибли. Также на плачевное состояние некоторых животных указывали и ученые, побывавшие в "китовой тюрьме" – в частности, на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. В связи с этим зоологи призывают как можно скорее начать реабилитацию животных.

Между тем, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина решение о судьбе млекопитающих будет принимать специальный консилиум ученых под руководством ВНИРО. Как полагают его члены, часть животных может отправиться на волю, а часть - в океанариумы. При этом общественные организации, которые не вошли в состав консилиума, считают такую позицию незаконной и считают, что косаток и белух необходимо выпустить в океан. Между тем, окончательное заключение по состоянию каждого животного и перспективах его реабилитации консилиум даст в конце марта.

"После заключения специалистов и представленной научной рекомендации начнется этап подготовки сил и средств для транспортировки животных к местам дальнейшего пребывания. На заседании от экспертов разных научных и зоозащитных организаций звучало мнение о необходимости выпуска животных, готовых к возврату в естественную среду, именно в места традиционного обитания, откуда был произведен лов. Речь идет о бухте Охотского моря", - сообщили 15 марта в Минприроды РФ.

По мнению экспертов, возврат животных должен производиться специальными судами с емкостями не менее 200 тонн, время в пути от бухты Средней от 4 до 5 суток. Сроком проведения операции называется июнь-июль, с наступлением безледного периода.

"Версии в настоящее время прорабатываются все. Взаимодействие выстроено на всех уровнях. На месте - в Приморском крае - задействованы все территориальные органы служб и ведомств. Для детальной проработки точечных вопросов к обсуждению рабочей группы будут привлекаться узкие специалисты", - отмечают в министерстве.

Обозреватель Наталья Пономарева

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