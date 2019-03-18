Контракт на истребители

18.03.19 14:51

© РИА Новости. Антон Балашов

Interfax-Russia.ru – Россия приступила к производству многофункциональных истребителей Су-35 в рамках контракта с Египтом.

Египет заинтересовался российскими тяжелыми многофункциональными истребителями Су-35 в 2017 году, а уже через год подписал соглашение на поставку истребителей.

Как рассказали "Коммерсанту" два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд, вступило в силу в конце 2018 года. Сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

Собеседники издания отметили, что контракт "гарантирует загрузку мощностей производителя машины - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода - на несколько лет вперед". При этом один из собеседников "Ъ" подчеркнул, что производственные возможности заводской линии позволяют предприятию без проблем изготовить в 2019–2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских воздушно-космических сил.

Причем, как сообщил информированный собеседник "Интерфакса", Россия уже приступила к производству многофункциональных истребителей Су-35 в рамках контракта для Египта.

Серийное производство Су-35 ведется на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (входит в компанию "Сухой").

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Отличительные особенности самолета - новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.

Между тем Египет – не единственная страна, заинтересовавшаяся в приобретении Су-35. Первый контракт на экспорт российского истребителя был подписан в ноябре 2015 года с Китаем, который заплатил около $2,5 млрд за 24 самолета Су-35. До этого Су-35 эксплуатировали только Вооруженные силы России.

Как сообщал "Ростех", четыре Су-35 были переданы Китаю в 2016 году, 10 Су-35 - в 2017 году. В ноябре прошлого года информированный собеседник "Интерфакса" сообщил, что поставки собственно Су-35 в КНР в рамках контракта Россией завершены. Таким образом, в 2018 году Китай получил последние 10 истребителей.

"Последние самолеты в рамках контракта направлены в Китай", - рассказал источник. По его словам, полностью реализация данного контракта, который предполагает не только поставки самолетов, завершится в 2020 году.

В свою очередь директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов в феврале уточнял, что в рамках контракта Россия завершает поставку в Китай авиационных средств поражения.

"Завершается реализация контракта на поставку Су-35. Это и сами самолеты, и АСП - комплекты авиационных средств поражения. Это и пакет обучения. Наши летчики-инструкторы высочайшего класса работают вместе с китайскими коллегами", - сказал Кладов.

По его словам, "китайские военные относятся к Су-35 с трепетом, говорят, что это великолепные, лучшие в мире машины".

"Летчики гордятся, что получили такую технику", - добавил Кладов.

Также Россия несколько лет ведет переговоры по поставкам ОАЭ истребителей Су-35. Так, в ноябре 2017 года об этом сообщали журналистам в пресс-службе Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

В конце сентября того же года помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ до конца года могут заключить контракт на поставку истребителей Су-35, однако этого не произошло.

В апреле 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ОАЭ могут закупить у РФ несколько десятков истребителей Су-35. До этого глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что ОАЭ документально подтвердили готовность купить у России Су-35.

"Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал Чемезов журналистам на выставке "Айдекс-2017".

Всего Россия планирует поставить ОАЭ 24 истребителя Су-35, сообщала "Интерфаксу" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. Кроме того, в 2018 году был подписан контракт на поставку 11 Су-35 Индонезии. Его реализация также еще не началась.

Индонезия рассчитывала получить первый истребитель Су-35 в октябре того же года, однако США не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры.

Дело в том, что Россия и Индонезия подписали контракт на Су-35 через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

Появилась информация и о том, что Индонезия может отказаться от российских Су-35 из-за американских санкций. При этом источник "Интерфакса" опроверг данные о том, что реализация контракта на поставку истребителей Су-35 Индонезии отложена из-за американских санкций.

"Санкции - это, безусловно, препятствие. Контракт в силе. Необходимо решить некоторые технические вопросы, после этого можно будет приступить к его реализации", - сказал собеседник агентства.

О том, что задержка в исполнении контракта не связана с антироссийскими санкциями США, заявлял и посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Это связано с техническими деталями, а не с санкциями", - сказал он "Интерфаксу".

Посол напомнил, что, согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолеты товарами.

"В контракте указаны как минимум шестнадцать продуктов, и сейчас министр торговли вместе со своим коллегой из России обсуждает их тип. Процесс все еще идет", - пояснил глава индонезийской дипмиссии.

Джакарта рассчитывает получить все 11 самолетов Су-35 от России в 2019 году, заявил Суприяди.

"Это вопрос технических деталей, потому что это первая такая сделка между нашими странами. С нашей стороны в нее вовлечены многие департаменты и частные компании", - добавил он.

Помимо этих стран Россия собирается предложить Су-35 для участия в индийском тендере. Официальный запрос для планируемой закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны выпустило министерство обороны Индии.

Как сообщало издание Jane‘s, из 110 планируемых к приобретению самолетов 17 должны быть поставлены готовыми производителем, а остальные 93 - построены в Индии.

Задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров, а также обеспечения 75-процентной технической готовности парка поставляемых истребителей и обеспечения 150 часов налета в год на самолет в течение 10 лет.

Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-18 млрд.

Год назад замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов заявлял, что Россия для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей предложит МиГ-35. Однако, сообщил "Интерфаксу" источник в сфере военно-технического сотрудничества, теперь на этот тендер будут выставлены как МиГ-35, так и Су-35.

"Потому что пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика", - сказал собеседник агентства.

Из зарубежных самолетов в этом тендере участвуют американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

Обозреватель Анастасия Николаева

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