Ближе Луны

18.03.19 16:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 300 тыс. км 22 марта. Ученые отмечают, что это меньше, чем размер орбиты Луны.

Сближение астероида EA2 с Землей произойдет в ночь на 22 марта. Он пролетит над нашей планетой на расстоянии около 300 тыс. км, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По предварительным данным, диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, что примерно в полтора-два раза больше размеров Челябинского метеорита, от падения которого пострадало около 1 тыс. 200 человек. Скорость EA2 определяют около пяти км в секунду. Обнаружено небесное тело было недавно - 9 марта 2019 года.

"EA2 - это небольшой каменный астероид, который был открыт в американской обсерватории Маунт-Леммон. Разные специалисты сделали уже около 70 наблюдений этого астероида, которые позволили определить его орбиту. Она лежит между орбитами Венеры и Земли - один оборот вокруг Солнца он делает за 282 дня. Из-за такой орбиты EA2 сразу попал в список так называемых астероидов, сближающихся с Землей", - рассказал Interfax-Russia.ru старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Антон Бирюков.

Спикер отметил, что, несмотря на такое сближение, нашей планете опасность не угрожает.

"21 марта, в пять утра по Москве, этот астероид пройдет на расстоянии в примерно 303 тыс. км от Земли, что ближе, чем размер орбиты Луны. Это считается тесным сближением, такие события происходят нечасто. Однако никакой опасности это явление не представляет. Расстояние слишком велико для того, чтобы астероид столкнулся с Землей из-за действия ее гравитации. Подобные сближения, как мы сейчас знаем, являются рядовыми для нашей планеты. Только за последний год было зарегистрировано более пятидесяти случаев, когда астероиды, размерами до нескольких десятков метров, подходили к Земле ближе, чем Луна", - добавил Антон Бирюков.

Впрочем, даже если предположить столкновение, по мнению специалистов, непоправимого ущерба для Земли оно бы не нанесло.

"Астероид частично разрушится в атмосфере Земли, а его обломки смогут нанести лишь локальный вред. Если, например, он упадет на город, то вылетят стекла в радиусе нескольких километров и будут разрушены несколько домов. По силе воздействия его можно сравнить с челябинским болидом или несколько сильнее. Многое зависит от реальных размеров метеорита и скорости, с которой он подойдет к Земле", - рассказал Антон Бирюков.

Также ученый отметил, что, "несмотря на то, что астероид находится на "близкой орбите", в следующий раз сближение с ним Земля переживет только через 112 лет".

Это не первое небесное тело, приблизившееся к нашей планете в этом году. Так, в марте необычный летающий объект зафиксировали на видео очевидцы в небе над Эвенкией (Красноярский край), недалеко от райцентра, поселка Тура. Он был снят на автомобильный видеорегистратор, а кадры выложены на видеохостинге.На них видно, как светящийся объект летит на высокой скорости по небу и опускается за горизонт.

В единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району подтвердили, что видели объект, однако оперативной информации по нему нет.

"Мы видели летящий светящийся объект, но что это конкретно, метеорит, или ступень от ракеты, пока не известно. Если было падение, то оно произошло в отдаленном районе, где нет населенных пунктов. По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было", - сообщил агентству дежурный ЕДДС.

На место предполагаемого падения метеорита была отправлена Экспедиция "Русского географического общества"(РГО) совместно с учеными из Финляндии.

"На связь с нами уже вышли специалисты Института по изучению метеоритов из Финляндии. Мы планируем организовать совместную экспедицию на предполагаемое место падения космического тела", - сообщили в пресс-службе РГО.

Ранее, ученые Санкт-Петербургского государственного университета сообщали о том, что в 2068 году астероид Апофис приблизится к Земле на потенциально опасное расстояние в 0,1 миллиона километров и может столкнуться с планетой.

В 2044 году он должен пройти от планеты на расстоянии 16 млн км, а в 2051 году -0,76 млн км.

Ученым также удалось точно установить, что 13 апреля 2029 года Апофис приблизится к Земле на 38 тыс. км. Кроме того, тесные сближения могут произойти в 2058, 2079 и 2086 годах на расстояния от одного до 10 млн км. Другие сближения в ближайшие сто лет произойдут на больших расстояниях.

"Если на Землю упадет 1-2-километровое тело, то не важно куда оно упадет, эффект будет глобальным. Если упадет тело размером несколько сотен метров, тот же 300-метровый Апофис, то последствия будут регионального масштаба - зона поражения такого астероида - площадь средней европейской страны", - сказал директор института астрономии РАН Борис Шустов.

Апофис открыли в аризонской обсерватории Китт-Пик в 2004 году. В диаметре астероид достигает 325 километров. По данным НАСА, полученным после сближения Апофиса с Землей в 2013 году, вероятность столкновения в 2068 году - один шанс на миллион, а его столкновение с планетой в 2036 году исключили вовсе. Раньше считалось, что он также может столкнуться с Землей в 2029 году с вероятностью в 2,7 процента.

Тем не менее, "Роскосмос" и Российская академия наук разработают программу для исследования и создания методов защиты от астероидов и осколков космических камней. По данным "Роскосмоса", больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите. На сегодняшний день по разным данным на орбите находится до 20 тыс. объектов космического мусора.

"На орбитах Земли вращается более 700 тысяч фрагментов размером более одного сантиметра. Пока отслеживаются только крупные, более 10 сантиметров, которых около 22 тысяч. Остальные сотни тысяч - "мистеры икс". Эта армада опасна для космических систем", - сообщала Российская газета со ссылкой на "Роскосмос".

Ранее ученые предложили использовать ракеты "Воевода" для защиты Земли от астероидов. Они предложили применять межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 "Воевода" на первых этапах создания системы планетарной защиты "Цитадель-1".

"Среди множества задач, решаемых с помощью ракетно-космических технологий, одной из важнейших является создание Системы планетарной защиты (СПЗ) для предотвращения катастрофических столкновений с Землей астероидов и ядер комет", - говорится в опубликованных тезисах одного из докладов, подготовленных к "Королёвским чтениям" группой российских ученых.

Авторы отмечают, что для этого потребуется не только отработать все компоненты системы, но и провести детальные исследования планетофизических характеристик этих небесных тел. Для этого предлагается использовать малые космические аппараты.

"При этом для их запуска могут быть использованы относительно дешевые и отлично зарекомендовавшие себя ракеты-носители типа "Днепр", являющейся конверсионным вариантом стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 ("Воевода")", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в настоящее время появились возможности для проведения этих мероприятий в относительно короткие сроки и с малыми затратами. Этому способствуют, в частности, успехи в области обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оценка показала, что в радиусе притяжения Земли ежегодно пролетает около 150 таких объектов. Следовательно, околоземное космическое пространство может стать своеобразным полигоном для их изучения и отработки компонентов СПЗ.

"Таким образом, предлагаемая технология может послужить хорошим дополнением и даже альтернативой длительным и дорогостоящим экспедициям к астероидам и кометам", - пишут авторы доклада.

Это позволяет приступить к реализации проекта "Космический патруль", предусматривающего запуски относительно недорогих малых космических аппаратов для изучения приближающихся к Земле астероидов, а также отработку методов и средств их обнаружения, разведки и перехвата. Для этого предлагается использовать аппараты-наблюдатели, разведчики и перехватчики.

НАСА, в свою очередь, разрабатывает космический аппарат Double Asteroid Redirection Test, который представляет собой кинетический таран. Его удар должен менять скорость астероида и постепенно смещать его с опасной траектории.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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