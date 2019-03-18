Первый юбилей

18.03.19 17:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Крым и Севастополь отмечают пятилетие в составе России. В регионе запущены две новые ТЭС.

Пятилетие воссоединения полуострова с Россией отмечают в Крыму 18 марта. В 2014 году большинство жителей региона проголосовали на референдуме за то, чтобы стать частью страны. Затем, именно 18 марта, между РФ, Крымом и Севастополем был подписан договор о принятии республики в состав государства.

За пять лет в Крыму и Севастополе произошло много перемен: были построены Крымский мост и новый терминал аэропорта в Симферополе, улучшили электрификацию региона, а экономика Крыма и Севастополя после воссоединения с РФ, по данным Росстата, демонстрировала ежегодный рост. С 2014 по 2017 годы валовой региональный продукт в обоих субъектах увеличился вдвое.

В то же время, главы Крыма и Севастополя не скрывают, что впереди еще много работы, большинство жителей полуострова недовольны состоянием экономки региона.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал "Интерфаксу", что горожан волнует уровень цен на товары, продукты питания.

"С одной стороны, абсолютный показатель прироста цен удалось стабилизировать – порядка 2%, и мы не выделяемся на фоне других регионов. Но стоимость продуктов и товаров высока, как и в любом курортном городе: цены съедают рост заработной платы", - сказал он в интервью агентству.

Он также отметил, что в Севастополе нужно ремонтировать дома, дороги, освещение города и привести больницы в порядок. А возможности бюджета не позволили сделать это за пять лет.

Дмитрий Овсянников сообщил и о проблемах в здравоохранении – из-за очередей сложно быстро попасть на прием к узкому специалисту.

На протяжении пяти лет довольно стабильно рос турпоток в Крым. В прошлом году после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту полуостров посетили 6,8 млн человек.

На очереди – запуск железнодорожной части моста, которая, вероятно, тоже поспособствует росту турпотока.

При этом, увеличивается число авиаперелетов на полуостров. По словам авиаэкспертов, дешевле всего сегодня прилететь на полуостров из Сочи и Ростова-на-Дону.

"В этом случае билет на прямой рейс туда-обратно будет стоить в пределах пяти тысяч рублей", - рассказал "Интерфаксу " PR-директор Aviasales Янис Дзенис. Отметим, что эта стоимость билета не включает провоз багажа.

Перемены произошли и в энергетике полуострова: был проложен энергомост из Краснодарского края и открыты две новые ТЭС.

Строительство "Таврической" ТЭС в Симферополе и "Балаклавской" ТЭС в Севастополе вело ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), мощность каждой из них - 470 МВт.

"В прошлом году мы запустили первую очередь - с 1 октября первые энергоблоки обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают энергией жителей Крыма. Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь. Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт - это около 90% всего энергопотребления региона", - приводит "Ростех" слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Теперь можно говорить о полной энергообеспеченности Крыма, отмечают представители корпорации.

18 марта в Крым прилетел президент РФ Владимир Путин. Он также принял участие в запуске ТЭС. Помимо этого в планах президента – "неформальное общение с общественностью полуострова о проблемах региона", сообщили в Кремле.

"Президент встретится с представителями общественности и деловых структур с тем, чтобы без протокола свободно пообщаться с ними насчет того, что произошло за эти пять лет на полуострове, какие есть проблемы, чего недостаточно, а что хорошо", - сказал пресс-секретарь главы Дмитрий Песков журналистам.

Последние данные социологов говорят о том, что 88% россиян положительно оценивают воссоединение Крыма с РФ (55% респондентов - бесспорно положительно, 33% опрошенных - скорее положительно). Противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

Каждый пятый россиянин (21%) считает плюсом воссоединения Крыма с Россией возможность отдыхать на полуострове без пересечения границы. Опрос проведен ВЦИОМ 12 марта среди 1 тыс. 600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Пятилетие воссоединения полуострова с Россией отмечают 18 марта. В этот день в Симферополе проходят торжественные мероприятия. Вечером на центральной площади города пройдет праздничный концерт.

В Севастополе выпустили почтовую открытку в честь годовщины, на ней изображен парусник "Херсонес". Также в городе пройдет юбилейный концерт, на котором выступят звезды российской эстрады. Кроме того, жители и гости Севастополя могут побывать на фрегате "Адмирал Макаров", малом ракетном корабле "Вышний Волочек", ракетном корабле на воздушной подушке "Самум" и двух больших десантных кораблях "Цезарь Куников" и "Азов". На центральной площади города развернута выставка вооружения и военной техники.

Тем временем, Запад по-прежнему официально не признает Крым российским и продолжает вводить санкции, отношения России с Украиной "свернуты".

"Состоялся выход (Украины) из многих соглашений, иных документов, запрещена работа в Киеве наших СМИ, которые могли бы рассказывать о реальном положении дел на Крымском полуострове", - напомнил Дмитрий Песков.

В то же время, подчеркнул он, "люди продолжают ездить на Украину и с Украины в Крым, они видят реальное положение дел".

"И главное - настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет, говорит сам за себя", - сказал представитель Кремля.

В свою очередь глава европейской дипломатии Федерика Могерини напомнила, что в ЕС не намерены признавать Крым частью РФ, так как считают полуостров частью Украины. Присоединение Крыма к РФ, произошедшее пять лет назад, она назвала "негативным моментом в нашей европейской истории".

Также она выразила обеспокоенность по поводу "усиливающейся милитаризации Севастополя за прошедшее время".

За последние пять лет в состав Черноморского флота РФ вошли более 20 подлодок и кораблей, сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

В НАТО тоже пока не видят возможности нормализовать отношения с Россией.

"Возврата к "привычному порядку вещей" не может быть до ясных конструктивных изменений в действиях России, которые демонстрировали бы соблюдение ею международных норм, ее международных обязательств и ответственности", - отмечается в заявлении альянса, приуроченном к пятилетней годовщине вхождения Крыма в состав РФ.

В НАТО напомнили, что присоединение Крыма к РФ, по их мнению, стало нарушением международного права, и призвали Москву вернуть Крым под контроль Украины.

"Мы также осуждаем строительство Россией моста через Керченский пролив, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и причиняет дополнительные трудности украинской экономике", - говорится далее.

Обозреватель Евгения Артемова

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