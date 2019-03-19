Преступление с национальной окраской

19.03.19 13:51

© РИА Новости. Игорь Агеенко

Interfax-Russia.ru - Глава Якутии призвал жителей региона не допустить разжигания межнациональной розни из-за резонансного преступления в столице республики.

Глава Якутии Айсен Николаев пообещал усилить борьбу с незаконной миграцией в республике после резонансного преступления, совершенного гражданами Киргизии в отношении одной из жительниц регионального центра.

"Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. (...) Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся 17 марта на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии", - написал он на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что Якутия является многонациональной республикой, в которой проживают более 120 национальностей.

"Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была. (...) Наша миграционная политика должна быть и будет направлена на защиту интересов жителей республики. Мы усилим меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником - незаконным предпринимательством", - подчеркнул глава Якутии.

В частности, по словам Николаева, правоохранительные органы республики теперь будут выявлять и депортировать всех незаконных мигрантов, находящихся на территории региона. Также в случае необходимости будут приняты новые ограничительные и даже запретительные меры и в отношении трудовых мигрантов. Кроме того, он сообщил, что дал ряд поручений и по пресечению незаконной предпринимательской деятельности в Якутии. По мнению главы региона, привлечение иностранных трудовых мигрантов в республику обусловлено не нехваткой рабочих рук, а банальным желанием руководителей малого и среднего бизнеса сэкономить на зарплате и социальных пакетах для своих работников.

"При этом одновременно в органах службы занятости состоят на учете безработные жители республики, ищущие работу в этой же сфере", - заявил Николаев.

Глава региона подчеркнул, что теперь все преступления, совершаемые мигрантами, находятся на особом контроле правоохранительных органов. При этом особый спрос будет с руководителей национальных общин.

"Завтра в Якутск должны прибыть представители органов государственной власти Республики Кыргызстан. Будут проводить работу с диаспорой по недопущению впредь таких вопиющих инцидентов среди своих земляков", - написал Айсен Николаев.

В целом, как отметил он, борьба с незаконной миграцией – это задача не только республиканских и муниципальных властей, правоохранительных и надзорных органов, но также и простых жителей республики.

"Каждый житель республики имеет выбор – поддерживать своих или мигрантов. Пока, к сожалению, мы голосуем за незаконное предпринимательство кошельком. Незаконные предприниматели не платят налоги, поэтому товары и услуги у них дешевле. Зачастую, когда мы пытаемся закрыть незаконную торговую точку по продаже тех же фруктов – получаем жалобы от местных жителей", - посетовал Николаев.

Также произошедшее резко осудили и руководители ряда национальных диаспор в Якутске. На встрече с министром по внешним связям и делам народов Якутии Гавриилом Кириллиным они предложили стратегию по совершенствованию системы мониторинга, профилактики нарушений среди мигрантов.

"Любые противоправные действия, совершаемые иностранцами, приковывают к себе очень пристальное внимание местного населения. Так происходит по всему миру. Это вызывает огромный резонанс в обществе, плюс ко всему такие факты подогреваются посредством социальных сетей, где порой распространяется недостоверная информация", - отметил Кириллин.

В настоящее время, по словам чиновника, все преступники пойманы и переданы Следственному Комитету, им предъявлены обвинения.

"Они будут наказаны по всей строгости закона. Задача всех здравомыслящих людей, жителей многонациональной Якутии – при всем накале эмоций сохранить трезвость ума, объединиться и не позволить разрушить наш мир, в котором мы живем все вместе уже почти четыре столетия", - подчеркнул Кириллин.

Как сообщалось, в ночь на 17 марта 23-летний мужчина - выходец из Киргизии - напал на возвращавшуюся домой жительницу Якутска, силой затащил ее в машину, увез за гаражи и изнасиловал. После этого он отвез женщину в автомастерскую к своим приятелям и попросил их за ней присмотреть. Воспользовавшись тем, что мужчины уснули, пострадавшая сбежала и обратилась в полицию.

"По обращению жительницы Якутска было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", - сообщили в СУ СКР по региону.

Предполагаемый насильник был задержан буквально на следующий день. В ходе допроса он полностью признал свою вину, а также дал показания об обстоятельствах совершения преступления. 18 марта по ходатайству следователя Якутский городской суд заключил подозреваемого под стражу на весь период предварительного расследования.

В отношении приятелей подозреваемого, силой удерживавших пострадавшую в автомастерской, следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сейчас они оба задержаны в порядке ст. 91-92 УПК РФ.

"При проведении следственных действий потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование было совершено одним человеком, и подтвердила свои показания в ходе опознания, указав на подозреваемого", - уточнили в СУ СКР региона.

По уголовному делу проводится ряд экспертных исследований, а также осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Следователи просят отозваться всех очевидцев преступления, совершенного в отношении жительницы города Якутска. Если вы владеете любой информацией о данном факте, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8(4112) 34-44-36, 8(964)076-98-50, либо обратиться в следственный отдел по городу Якутску к следователю Кузьминой Татьяне Григорьевне", - также говорится в сообщении регионального управления СКР.

Вместе с тем, следователи призывают местных жителей воздержаться от любых действий, которые могут спровоцировать межнациональные конфликты.

"Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса и возраста. Так, в 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Якутии было совершено 117 преступлений, из них иностранцами - 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами - 4", - приводит (http://ykt.sledcom.ru/news/item/1314222/) статистику Следственное управление СКР по Якутии.

Обозреватель Наталья Пономарева

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