Крабы раздора

19.03.19 14:48

© РИА Новости. Виталий Савельев

Interfax-Russia.ru – Одобренный правительством РФ законопроект о крабовых аукционах может быть принят уже в этом году. Рыбацкое сообщество реагирует на законопроект неоднозначно.

В прошлом году закончилось действие 10-летних квот на вылов крабов, которые были распределены в 2008 году. Новые квоты, которые должны распределяться по историческому принципу, рассчитаны на 15 лет. Между тем еще с конца 2017 года обсуждалась возможность замены исторического принципа распределения крабовых квот на аукционы. Предполагается, что с таким предложением к президенту обратилась "Русская рыбопромышленная компания". Однако в самой компании это отрицают.

Выступая год назад на съезде работников рыбохозяйственного комплекса, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пообещал, что исторический принцип останется основополагающим подходом при распределении квот на вылов краба, но, заявил он, правительственная комиссия готова рассмотреть изменение этого подхода и проведение аукционов.

Со своей стороны Росрыболовство оценило реализацию лишь половины квот на аукционе в более чем 80 млрд рублей для бюджета страны. При этом ведомство готовило расчеты для трех вариантов: сохранение действующего порядка распределения квот вылова крабов (исторический принцип), выставление на аукционы 100% квот и выставление на аукционы 50% квот.

Точка в дискуссии о том, каким образом будут распределяться крабовые квоты, была поставлена в августе прошлого года после принятия решения о том, что половина квот на вылов крабов будет распределять на аукционе в электронной форме.

Поручение разработать соответствующий закон и постановление правительства содержалось в утвержденной правительством "дорожной карте" по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018-2020 годы. Оно было дано Минсельхозу, Росрыболовству и ФАС России.

Таким образом, внесенный в конце сентября 2018 года в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы уже предполагал введение нового вида квоты - исключительно на краба, а также выставление на аукцион в 2019-2020 годах высоколиквидных и особо востребованных долей квот на добычу (вылов) крабов и крабоидов в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах. Прогнозируемый дополнительный объем поступлений от этих аукционов в 2019 году – 40 млрд 900 млн рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей.

Как пояснял "Интерфаксу" замминистра - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, речь идет о новом виде квоты на вылов крабов - квоте с инвестиционным обязательством, которая будет выставляться на аукцион. Это нововведение может быть реализовано после внесения изменений в законодательство. Компании, купившие квоты, будут нести обязательство по строительству краболовных судов на отечественных верфях.

При этом он уточнял, что введение аукционной формы распределения квот на вылов биоресурсов предусмотрено только на вылов крабов.

Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", который предусматривает распределение части квот на добычу краба на аукционах, был разработан Минсельхозом по поручению правительства. В конце января он был внесен в правительство.

Согласно документу, квота будет распределяться Росрыболовством между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам аукциона. Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Общий допустимый улов (ОДУ) определенных видов крабов в определенных районах их добычи, распределяемый применительно к новой квоте, будет составлять 50% ОДУ крабов в этих районах.

Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.

На минувшей неделе проект закона сначала одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, а затем и в целом правительство РФ. Причем, как сообщил журналистам вице-премьер, председатель комиссии Константин Чуйченко, "обсуждение было непростым".

По его словам, "выдвигались определенные доводы о том, что этого (вводить аукционы - ИФ) делать не надо, поскольку люди, которые обладают сегодня этими квотами, пострадают".

"Но мы исходили из того, что этот бизнес высокомаржинальный", - пояснил он.

Чуйченко сообщил, что в настоящее время ставка сбора на вылов крабов в зависимости от вида достигает 35 тыс. рублей за тонну.

"Существующая льгота ее минимизирует до $100 за тонну при стоимости этой тонны на международном рынке до $20 тыс. Это несправедливо, это неправильно. Мы исходили из того, что надо повышать оплату этого государственного ресурса, а аукционная форма является самой справедливой. Ничто не мешает этим организациям, которые, еще раз повторю, осуществляют очень высокомаржинальный бизнес и которые согласны больше платить - а об этом сегодня было заявлено, - пойти на аукцион", – подчеркнул он.

19 марта законопроект, предусматривающий аукционное распределение части квоты на вылов крабов, правительство внесло в Госдуму.

Как сообщается в справке к документу, в настоящее время квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе крабов, в основном распределяются по "историческому принципу".

В соответствии с научными прогнозами запасы крабов находятся на стабильном уровне. Так, в течение 2012-2018 годов отмечена тенденция увеличения общих допустимых уловов крабов. Для их освоения не потребуется сокращения общего количества специализированных рыбопромысловых судов и численности плавсоставов. Наоборот, планируется построить около 40 среднетоннажных специализированных рыбопромысловых судов, что существенно улучшит ситуацию с контролем уловов, повысит эффективность промысла и безопасность экипажей, отмечается в документе.

Со своей сторон министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предположил, что закон может быть принят уже в этом году.

"У нас стандартно проходит закон: он был рассмотрен правительством, сейчас пойдет по процедуре в Госдуму на дальнейшее утверждение. Мы сегодня говорили, в том числе, что нужно внести определенные усовершенствования в потенциальную работу этого закона. Поработаем еще какое-то время, затем он будет введен в действие, я думаю, что в этом году", - сообщил он журналистам.

Между тем решение об этом нововведении продолжает беспокоить рыбацкое сообщество, даже несмотря на заверения о том, что аукционная форма предусмотрена только для распределения инвестиционной квоты на вылов крабов. Рыбаков тревожит то, что вслед за крабами на аукцион будет выставляться и рыба, а это может оставить в отрасли только крупные рыбодобывающих компании.

Так, в прошлом году против возможной передачи квот на вылов краба для продажи на аукционах выступили сахалинские рыбаки. Как пояснял "Интерфаксу" президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий (АРП) Сахалинской области Максим Козлов, выставление даже 50% крабовых квот на аукцион "очень серьезно ударит, в первую очередь, по многопрофильным компаниям, которые занимаются не только освоением крабов, но и других видов водных биоресурсов".

Президент АРП Сахалинской области объяснил это, в частности, тем, что рыбопромышленники получали банковские кредиты на строительство судов и береговых перерабатывающих заводов с учетом этих квот.

"Банки, которые кредитовали рыбопромышленные компании региона, ориентировались на те крабовые квоты, которые они имеют. Из этого рассчитывался выданный объем кредитных средств. Если сегодня 50% квот уйдет на аукцион, серьезно попадают вопросы инвестиционного порядка и тех вложений, которые наши компании уже сделали. Мы очень сильно за это опасаемся", - отмечал Козлов.

Причем, по его мнению, под ударом окажутся не только компании и их трудовые коллективы, но также население региона, так как большинство предприятий являются градообразующими.

Обращение к президенту РФ в связи с угрозой введения рыбных аукционов, которые отменят исторический принцип распределения квот на водные биологические ресурсы, готовилось и в Мурманской области.

Сейчас против федерального законопроекта о крабовых аукционах высказался и камчатский парламент, к которому за помощью обратился Союз рыбопромышленников и предпринимателей региона.

По оценке камчатских депутатов, необходимость покупать квоты на аукционах в разы снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет.

Камчатские депутаты предложили публично обсудить концепцию законопроекта с участием общественности, органов государственной власти прибрежных регионов РФ, чтобы выработать консолидированную позицию по механизму распределения крабовых квот.

Как заявлял "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, намерение ввести аукционы крайне негативно воспринято отраслью и уже более года отвергается союзами, ассоциациями, объединениями, экспертным сообществом, главами приморских регионов, некоторыми депутатами и сенаторами.

"По сути, введение аукционов - это возврат к аукционному кошмару конца 90-х - начала нулевых годов, который вверг отрасль в глубокий экономический кризис. Разрушение базового, исторического принципа наделения правом на вылов чревато серьезными инвестиционными потерями в отрасли, которая сегодня демонстрирует очень высокие результаты роста", – считает он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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