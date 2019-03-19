Борьба с фейками

19.03.19 16:32

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и оскорблении властей. Штраф за распространение недостоверной информации составит до 1,5 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, или так называемых "фейк ньюс", а также информации, выражающей в неприличной форме неуважение к власти и государству. Несмотря на сопровождающие законопроекты скандалы, 7 марта их в третьем чтении одобрила Госдума, а 13 марта и Совет Федерации. С предложением доработать законы выступал председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов.

Законопроекты были внесены сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным на рассмотрение в Госдуму в декабре.

Как пояснил "Интерфаксу" Клишас, "распространение фейков под видом достоверных сообщений может создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности".

Согласно закону о фейк-ньюс, после обнаружения фейковых новостей в интернете Роскомнадзор будет блокировать тиражирующие их сайты.

Закон вводит запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае обнаружения такой информации, размещенной на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" в качестве сетевого издания, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам.

В свою очередь Роскомнадзор предупреждает редакцию о необходимости удалить данную информацию, а также фиксирует дату и время направления такого уведомления в определенной информационной системе.

Редакция обязана незамедлительно удалить указанную информацию. В противном случае Роскомнадзор направляет операторам связи требование ограничить доступ к сетевому изданию.

Если владелец ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он уведомляет об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки оповещает оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Этот порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором. Также из-под действия законопроекта во втором чтении были выведены традиционные медиа. Как пояснял председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, "традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство".

При этом сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о фейках. По словам главы комитета "не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ".

"Будь то сайт "Дождя" или сайт "Российской газеты" или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет", - сказал председатель комитета.

За нарушение закона о фейковых новостях предусматривается наказание в виде штрафа для гражданских лиц от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных - от 60 до 200 тыс. рублей, для юридических - от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

В случае если закон будет нарушен во второй раз, суммы штрафов значительно увеличиваются. В частности, для гражданских лиц эта сумма составит от 100 до 300 тыс. рублей, для должностных от 300 до 600 тыс. рублей, для юридических от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если в результате нарушения закона погибнет человек или его здоровью будет причинен вред, с гражданских лиц взыщут от 300 до 400 тыс. рублей, с должностных - от 600 до 900 тыс. рублей, с юридических - от 1 до 1,5 млн рублей.

Закон о запрете оскорбления власти предполагает, что интернете будет блокироваться любая информация, в которой есть "оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности", "явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Ранее сообщалось, что Совет Федерации на заседании одобрил пакет законов о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации.

За основной закон пакета проголосовали 149 сенаторов, трое были против и трое воздержались. Среди противников закона - сенатор Людмила Нарусова, которая предложила отклонить пакет и отправить на доработку согласительной комиссии.

При этом Совет при президенте РФ по правам человека просил Путина отклонить указанные законы.

"Мы направили уже президенту наше экспертное заключение - отклонить и отправить на доработку", - сказал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

Ранее СПЧ просил Совет Федерации отклонить законопроекты о наказании за "фейк ньюс" и неуважение к госсимволам. Однако верхняя палата парламента закон одобрила.

В экспертном заключении, которое СПЧ опубликовал на сайте и также направил президенту, говорится, что закон о "фейк-ньюс", в частности, предполагает внесудебную блокировку информационного ресурса с недостоверной информацией вне зависимости от того, был ли умысел.

"В данном случае налицо не просто несогласованность юридических формулировок, но подразумеваемая презумпция наличия у контрольно-надзорных государственных органов - Роскомнадзора и прокуратуры - знания абсолютной истины", - заявили в СПЧ.

Кроме того, отмечают в СПЧ, законопроект фактически дискриминирует владельцев сайтов и соцсетей, не зарегистрированных как СМИ, так как не предусматривает для них возможность удалить информацию добровольно. Предполагаемые законопроектом штрафы для многих СМИ "равносильны разорению", считают правозащитники. При этом в соответствии с предлагаемыми поправками добровольное удаление информации не освобождает от административной ответственности.

Предлагаемое наказание за оскорбление госсимволов в СПЧ назвали избыточным ограничением свободы слова, а также "неоправданным вложением огромных средств в борьбу с повседневной грубостью".

Ограничение доступа к ресурсу в случае распространения неуважительной информации в СПЧ считают несоразмерным, само понятие "явного неуважения в неприличной форме" - создающим правовую неопределенность, а также пространство для произвольных действий.

В свою очередь члены объединений Ассоциация "Свободное слово", "ПЭН-Москва" и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб распространили заявление с осуждением принятых Госдумой законов о фейковых новостях и об оскорблении власти, отметив, что они являются открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры.

"Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества", - отметили авторы заявления

Газета "The Washington Post" сравнила его со "сталинской тройкой" - комиссиями, которые выносили приговоры после упрощенного расследования.

"Теперь прокуратура сможет блокировать источники фейковых новостей еще до принятия судебного решения. Это дает органам прокуратуры необычайно широкие полномочия и почти полностью отстраняет российские суды (которые все равно абсолютно несвободны) от участия в этих решениях. Иными словами, закон существенно расширяет полномочия российского репрессивного аппарата. Его можно сравнить со сталинской "тройкой", как называли комиссии из трех человек, которые во времена Иосифа Сталина выносили людям приговоры после упрощенного и ускоренного расследования без публичного и справедливого суда", - цитируются в материале слова адъюнкт-центр Центра анализа европейской политики Марии Снеговой.

Некоторые представители СМИ отмечают, что издания, специализирующиеся на фейк-ньюс, закон не остановит, а лишь заставит перейти на недосягаемые для России домены.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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