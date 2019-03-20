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Цепная реакция: в Якутске начались беспорядки после нападения киргиза на местную жительницу
 
 
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Точка зрения
20.03.19 12:07

Цепная реакция

© РИА Новости. Валерий Мельников
Interfax-Russia.ru - Полиция задержала группу молодых людей, начавших громить овощные киоски в Якутске после изнасилования местной жительницы киргизом.

Сотрудники полиции задержали нескольких жителей Якутска, громивших в городе овощные киоски, где торгуют уроженцы Киргизии. Напомним, что беспорядки в столице республики начались после похищения и изнасилования местной жительницы, предположительно, киргизом.

"Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица киргизской национальности и предлагали им прекратить работу. Такие факты зафиксированы в Якутске. В настоящее время такая группа молодых людей задержана сотрудниками полиции", - сообщил начальник межмуниципального управления МВД России "Якутское" Николай Кульбертинов.

Он призвал жителей Якутска отказаться от противоправных действий в отношении мигрантов и напомнил, что за такие деяния они могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной ответственности.

В то же время глава МВД республики Владимир Прокопенко после резонансного преступления в Якутске поручил провести дополнительные проверки в сферах, где используется труд мигрантов.

"Все преступления, совершаемые мигрантами, находятся и будут находиться на особом контроле. Даны указания всем подразделениям полиции, совместно с надзорными органами, провести дополнительные тотальные проверки в сферах миграционного законодательства, незаконного предпринимательства, а также пассажирских перевозок", - заявил министр на рабочей встрече с представителями госвласти Киргизии.

При этом чиновник отметил, что преступление одного человека не должно привести к межнациональной розни, и призвал представителей делегации из Кыргызстана провести целенаправленную работу по укреплению межнационального согласия.

"Мы живем в многонациональной республике, жители которой доброжелательны, бескорыстны и всегда радушно принимают гостей. Но эти качества не дают приезжим права вести себя в несоответствии с законом. Каждому из них нужно ценить оказанное доверие, с уважением относиться к якутскому народу, чтить его традиции, привычный уклад жизни и, разумеется, не выходить за рамки российского законодательства", - заявил он.

Вместе с тем, совещание по вопросам миграционной политики и межнациональных отношений провел и заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

"Имеется ряд проблемных вопросов, в том числе в сфере миграционного учета и контроля, привлечения к труду иностранных граждан, совершения ими преступлений, решение которых требует усиления координации деятельности и взаимодействия органов государственной власти республики, местного самоуправления и правоохранительных органов по профилактике межнациональных конфликтов", - признает Генпрокуратура РФ.

Так, по данным ведомства, в 2018 году правоохранители выявили в Якутии более 200 нарушений закона в сфере миграционного законодательства и межнациональных отношений, в том числе в сфере миграционного учета и контроля, привлечения к труду иностранцев, совершения ими преступлений.

"По результатам совещания был выработан комплекс мер, направленных на обеспечение законности и правопорядка, обозначены вопросы, требующие принятия неотложных решений, а также даны соответствующие поручения правоохранительным органам", - отметили в Генпрокуратуре РФ.

В свою очередь в МИД Киргизии заявили, что очень рассчитывают на объективное расследование резонансного преступления в Якутии.

"Министерство ожидает объективное и беспристрастное расследование уголовного дела, а также просит компетентные органы Республики Якутия обеспечить безопасность законопослушных и добропорядочных граждан Киргизии", - говорится в сообщении МИД Киргизии, поступившем в "Интерфакс" 19 марта.

В сообщении также подчеркивается, что министерство резко осуждает тяжкое преступление в отношении жительницы Якутска, в совершении которого подозревается гражданин республики.

Несмотря на все заявления чиновников, обстановка в Якутске продолжается оставаться достаточно напряженной. В городе закрыто большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов – выходцы из Средней Азии не выходят на работу, опасаясь нападений.

"Все оптовые базы закрыты. Нам попросту негде брать для вас фрукты и овощи. Приносим свои извинения", - говорится в объявлении на двери одного из местных магазинов.

После случившегося на дорогах города стало заметно меньше пассажирских автобусов. Местные СМИ связывают это с нападением на водителя маршрутки, которое произошло после резонансного преступления. В свою очередь директор "Союзавто" Андрей Косицкий объясняет происходящее обычными техническими неполадками.

"Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сейчас и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано", - цитирует его слова пресс-служба городской администрации.

Между тем, как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор муниципального предприятия "Якутская пассажирская автотранспортная компания" Сергей Максимов, "некоторые водители действительно не вышли на работу, опасаясь расправы".

"Подчеркну, что это наблюдается только в коммерческом общественном транспорте. У нас все маршруты идут по графику", - сказал он.

По словам очевидцев, на конечных остановках автобусов сейчас дежурит полиция, возле городской мечети установлено видеонаблюдение.

По данным следствия, 17 марта уроженец Киргизии в Якутске похитил и изнасиловал местную жительницу, после чего привез ее к своим приятелям в автосервис. Когда мужчины уснули, женщине удалось сбежать. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В настоящее время он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Его приятели также задержаны, с ними работают следователи.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс, 17 марта жители Якутска провели первый стихийный митинг против мигрантов, после чего в городе началась череда беспорядков - нападения на рыночные ларьки, таксистов и даже мерчендайзеров в супермаркетах – выходцев из Средней Азии.

Глава Якутии Айсен Николаев призвал жителей региона не допустить разжигания межнациональной розни из-за резонансного преступления в столице республики. При этом он пообещал усилить борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством. Хотя, по данным СМИ, подозреваемый находился на территории Якутии легально.

Обозреватель Наталья Пономарева

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