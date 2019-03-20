Губернаторы под прицелом

20.03.19 13:47

© РИА Новости. Алексей Даничев

Interfax-Russia.ru – Новая серия губернаторских отставок началась на этой неделе. Пост освободили уже трое руководителей регионов, еще трое могут объявить об отставке.

Новая череда отставок губернаторов началась в РФ. По данным "Ведомостей", в отставку могут уйти до шести губернаторов, среди которых глава Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и глава Челябинской области Борис Дубровский.

"Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская область), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина", - говорится в публикации.

Человек, близкий к администрации президента, сообщил изданию, что "ситуация у Бочарова похожа на ту, что была у Светланы Орловой во Владимирской области: у него тоже конфликт с элитами, он не слушает людей при серьезной публичной активности и отсутствии конкурентов. А у Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом состоянии, но у главы нет контакта с людьми".

У Ковтун же, по словам собеседника газеты, близкого к администрации президента, "беда с рейтингами", идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе.

Информация начала подтверждаться уже 19 марта, когда губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о досрочном сложении с себя полномочий.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, который ранее был первым заместителем министра энергетики РФ. В последнее время имя Алексея Текслера фигурировало в слухах о возможных перестановках в губернаторском корпусе.

"Не знаю, слышали вы или нет - хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера", - сказал президент Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России", обращаясь к директору департамента министерства Евгению Грабчаку.

Секретарь челябинского отделения "Единой России", председатель областного парламента Владимир Мякуш сообщил, что Алексей Текслер может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии на выборах главы региона.

"В конце мая депутаты Законодательного собрания области назначат дату выборов главы региона. Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии "Единая Россия", - отметил он.

По его словам, регион должен сохранить конструктивное взаимодействие двух ветвей власти - законодательной и исполнительной.

"За прошедшие пять лет в Челябинской области удалось сделать немало. Две ветви власти нашего региона - исполнительную и законодательную - всегда отличал командный, конструктивный стиль работы. Я уверен, мы его сохраним", - говорится в сообщении. Он также отметил, что новому руководителю понятны проблемы региона.

"Алексей Текслер родом из Челябинска, проблемы области ему будут близки и понятны. Он был связан с металлургической отраслью, что тоже важно для нашего региона, имеет управленческий опыт, руководил муниципалитетом. Все это необходимый багаж для руководства областью", - подчеркнул Владимир Мякуш.

Вместе с тем, отставку Бориса Дубровского некоторые эксперты считают неслучайной. Так, в марте Федеральная антимонопольная служба выявила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, Минтранспорта и дорожного хозяйства региона и АО "Южуралмост". В результате их реализации компания "Южуралмост" в период с 2015 по 2018 год стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог на сумму около 2,4 млрд рублей и заняла более 90% рынка.

20 марта на своей странице в Facebook об отставке заявил губернатор Республики Алтай Александр Бердников.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - написал он.

Также губернатор в своем сообщении поблагодарил Президента России за возможность руководить "столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми". Выразил благодарность избирателям за поддержку на выборах в 2014 году, а также членов своей команды.

"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуют новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики", - говорится в сообщении губернатора.

Следующим о своей отставке объявил глава Калмыкии Алексей Орлов – он возглавлял регион с 2010 года. Губернатор заявил об отставке в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я нахожусь на своем посту более восемь лет. Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров как на федеральном, так на региональном и муниципальном уровнях. Убежден, что этот курс главы нашего государства абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву. Я принял решение не принимать участие в выборах главы региона в этом году. Я ухожу со спокойной душой", - сказал он.

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии многократного чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасикова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В то же время, источник "Интерфакса" в окружении главы Мурманской области сообщил об отставке губернатора региона Марины Ковтун.

"Да, Марина Васильевна заявила об отставке", - сказал собеседник.

Вместе с тем, в пресс-службе правительства Мурманской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об отставке главы региона.

"Марина Васильевна сегодня возвращается из командировки в Москве, другой информации нет", - сказал руководитель пресс-службы правительства Заполярья Илья Денисов.

В пресс-службе и аппарате губернатора также не смогли уточнить, входил ли визит в администрацию президента в программу командировки Марины Ковтун в Москву.

После появившейся в СМИ информации об отставке Ковтун глава региона встретилась с членами правительства региона за закрытыми дверями. По данным корреспондента "Интерфакса", членов правительства на совещание пригласили помощники губернатора, не озвучивая его тему. Встреча прошла в закрытом режиме и закончилась аплодисментами. После губернатор молча покинула зал.

Марина Ковтун занимает пост главы региона с 2012 года. В 2017 году в отношении ряда чиновников из команды губернатора были возбуждены уголовные дела. В феврале бывший заместитель начальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский дал против нее, а также против бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко изобличающие показания.

Так, по словам Георгия Благодельского, по распоряжению Бабенко для Ковтун, ее семьи и делегаций, прибывающих в регион, покупались дорогостоящие продукты питания - оленина, семга, крабы, элитный алкоголь, снасти для рыбалки, принадлежности для активного отдыха, также оплачивался отдых в стрелковом клубе "Кречет" и мелкие принадлежности вроде ручки "определенного бренда", чернил или влажных салфеток конкретной марки, обеспечивалось проведение банкетов и приемов губернатора. В частности, только на принадлежности для рыбалки было потрачено более 2 млн 880 тыс. рублей.

Некоторые эксперты полагают, что в отставку уходят руководители, имеющие проблемы с избираемостью.

"Общая черта отставок - уход тех, кто имел явные проблемы с избираемостью. Тем самым Кремль стремится снизить риски на предстоящих выборах. Дубровский и Бердников имели очень низкие рейтинги и неэффективно работали над их повышением. Ставка сделана на назначение федеральных фигур, имеющих региональные корни ", - рассказал Interfax-Russia.ru вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

Другой эксперт связывают отставки с продолжением процесса обновления кадров, начавшегося в прошлом году.

"Это не разовая акция – череду отставок можно рассматривать как прямое продолжение того, что было в прошлом году. Отставки – это способ обновления кадрового состава. Владимир Путин уже неоднократно говорил, что этот процесс необходим. Экспертное сообщество предполагает, что в числе губернаторов есть шесть претендентов на отставку. Эти руководители плохо справлялись с возложенными на них функциями, социальные (и другие показатели) их субъектов были недостаточно оптимальны"- рассказал Interfax-Russia.ru доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин факультета социальных и экономических наук РАНХиГС Игорь Загарин.

Также эксперт подчеркнул, что уже в начале следующей недели возможны известия о новых отставках. Главной интригой остается то, кем заменят губернаторов, которые уйдут со своих постов.

В сентябре 2019 года губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край, Владимирская область) переизбраться губернаторы не смогли.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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