По новой схеме

20.03.19 14:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Новый порядок начисления пенсий неработающим пенсионерам могут внедрить уже в мае.

Вопрос о справедливом повышении пенсии для ряда пенсионеров поставил президент Владимир Путин – в послании Федеральному Собранию он поручил пересмотреть правила повышения пенсии в подобных случаях. Он сообщил, что с 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой ряд пенсионеров, получивших доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тыс. рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо соцдоплаты до прожиточного минимума. Таким образом, на практике эти пенсионеры не увидели реального повышения пенсии.

Путин отметил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул президент.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1", решение изменить порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума пенсионера было принято, в том числе после жалоб граждан. По ее словам, правительство готовит пересчет пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным.

"В этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата - это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее - у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года - она тоже в случае, если они получали ниже ПМа (прожиточного минимума - ИФ) - она тоже будет сверху", - сказала вице-премьер.

Позже она уточнила, что перерасчет социальных доплат к пенсиям коснется 12% неработающих пенсионеров.

"На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18 млрд 800 млн рублей", - сказала Голикова.

Вместе с тем, при обсуждении вопросов о пересчете пенсий Путин также обратил внимание на необходимость подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах.

"Там полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто", - сказал президент на совещании с членами правительства.

Со своей стороны Голикова заметила, что эта ситуация уже была проанализирована.

"У нас пока нет данных за 18-й год, но мы проанализировали данные за 17-й год: ниже прожиточного минимума, который должен был бы быть установлен, существует в 14 регионах страны. Это искажает картину в отношении предстоящего прогноза и приводит к дисбалансам (...) при последующем получении индексации (пенсий)", - отметила Голикова.

К концу февраля законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума был согласован и рассмотрен на законопроектной комиссии правительства и на заседании правительства. Причем, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на принятие этого закона Госдумой уже в весеннюю сессию, размеры пенсий будут пересчитаны с начала текущего года, а деньги поступят адресатам к 1 июля.

В начале марта правительство внесло соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, и парламентарии пообещали рассмотреть его во всех трех чтениях до 21 марта.

Сразу после внесения в Госдуму спикер Госдумы Вячеслав Володин направил этот проект закона в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Важно, как можно скорее выйти на его принятие, потому что речь идет о решении, которое должно было вступить в силу с 1 января 2019 года, чтобы люди как можно скорее могли получить доплаты. Законопроектом предусматривается, что размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму пенсионера не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть после принятия закона люди получат и доплаты в полном объеме, и пенсию, которая с 1 января была проиндексирована на 7%", - сообщил спикер, добавив, что после принятия закона гражданам не придется обращаться с заявлением, собирать справки, поскольку выплаты будут проведены автоматически.

Как пояснял заместитель главы Минтруда Андрей Пудов, самые бедные пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.

"Соответственно мы планируем (начать выплаты) в идеале в мае. Учитывая, что нужно будет программное обеспечение сильно модернизировать, то еще один дежурный срок - это июнь. То есть до июля в соответствии с законом эти выплаты будут осуществлены", - сказал Пудов, отметив, что деньги на это уже есть.

По его словам, расходы на реализацию законопроекта предусмотрены за счет федерального бюджета.

Пудов отметил, что доплата зависит не от региона, а от того, какой конкретно размер пенсии у конкретного человека. Контроль за осуществлением этих доплат непосредственно лежит на исполнительной власти региона и Пенсионном фонде РФ, в компетенцию которого входит индексация пенсии, а соответственно, и контроль за тем, в каком размере осуществляется эта доплата.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что "получатели социальных пенсий - у них индексация с 1 апреля, эту категорию мы сможем безболезненно поддержать, здесь не надо будет задним числом ничего пересчитывать, а получателям страховых пенсий придется пересчитывать с 1 января (2019 года)".

Замглавы Минтруда также уточнил, что доплата к пенсиям неработающим пенсионерам не лишит их других льгот.

"Полагаем, что законодательство субъектов Российской Федерации, если необходимо, будет даже скорректировано с тем, чтобы действительно эти выплаты, о которых мы сейчас в этом законопроекте говорим, не повлияли на возможности получения других социальных льгот", - заявил Пудов

К настоящему времени законопроект о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума уже принят Госдумой в двух чтениях. И, как заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, Пенсионный фонд в России уже в мае учтет новый порядок начисления выплат неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"