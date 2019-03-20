Новая смена

20.03.19 14:56

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покинул свой пост. Новым главой региона стал замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вечером 19 марта написал заявление об отставке. Причиной такого не совсем добровольного ухода политологи называют нерешенные экологические проблемы и как следствие - низкий рейтинг Дубровского в Челябинске. Временно исполняющим обязанности челябинского губернатора президент РФ Владимир Путин назначил первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера. Он уже заявил, что сосредоточится на экологическом вопросе.

Бывший генеральный директор "Магнитогорского металлургического комбината" Борис Дубровский руководил Челябинской областью с января 2014 года, вначале в качестве врио, затем, с сентября, как избранный на выборах губернатор, набравший 86% голосов избирателей. За эти почти пять лет расклад серьезно поменялся, а его рейтинги, по мнению экспертов, сильно упали.

"Причин для снятия с должности было достаточно много. Он не вписался в политический ландшафт. На его увольнение повлияли проблемы с публичностью. Он с самого начала не очень ее любил, относился к ней как к вторичному фактору, а в результате - низкие рейтинги", - прокомментировал Interfax-Russia.ru политолог Александр Белоусов.

Политолог Александр Мельников тоже указывает на недостаточную поддержку населения.

"Думаю, что Дубровским за пять лет работы было сделано достаточно многое, чтобы федеральный центр дал ему возможность пойти на второй срок. Но также были и определенные проблемы, влияющие на принятие обратного решения. Он в большей мере сосредотачивался на вопросах экономики и по остаточному принципу уделял внимание политическим вопросам, что отразилось на его рейтинге", - заявил Александр Мельников Interfax-Russia.ru.

На фоне нерешенных проблем с экологией, которые частенько выходили в публичную плоскость, стали появляться слухи о скором уходе губернатора. Масла в огонь добавило дело, возбужденное ФАС России о сговоре при проведении аукционов на право заключения госконтрактов на ремонт автодорог в Челябинской области в отношении Бориса Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО "Южуралмост".

"Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд рублей", - говорилось в сообщении ФАС. Во всех них победителем стал "Южуралмост". Пресс-служба губернатора заявляла, что аукционы были проведены законно, претензии ФАС необоснованные. Позже стало известно, что ФАС приостановила рассмотрение дела до завершения всех судебных споров.

Затем случился мусорный коллапс. После него и перед осенней серией губернаторских отставок слухов о том, что Дубровский попадет в эту волну, стало особенно много. Но в тот раз обошлось, а челябинский губернатор заявил, что намерен участвовать в выборах в сентябре 2019 года.

"Желание идти на второй срок у меня есть... Поддержку нужно получить от населения и от элиты Челябинской области... Эта поддержка для меня важна. Потому что если все то, что мы до этого делали, не соответствует тому, что население от нас ждет, то значит, у меня нет перспективы. Это мне тоже понятно", - сказал губернатор на пресс-конференции, добавив, что непременным условием выдвижения на новый срок является президентская поддержка.

18 марта СМИ вновь начали писать об отставке Дубровского. Плюс ФАС РФ вынесла решение по возбужденному делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. Антимонопольный орган установил наличие двух антиконкурентных соглашений, участниками одного из них являются губернатор, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и "Южуралмост". ФАС посчитало, что заключению контрактов именно с "Южуралмостом" способствовал Дубровский, а результатом соглашений стало ограничение конкуренции на рынке дорожного строительства в регионе.

В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сообщили, что не согласны с выводами ФАС.

"Дорожные" споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд", - отметили в пресс-службе.

Касаемо возможной отставки пресс-служба Бориса Дубровского озвучивала ту же позицию, что и осенью.

"Не видим смысла как-то особенно комментировать очередные умозаключения неназванных экспертов и их оценки. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский неоднократно подчеркивал, что намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году. На сегодняшний день деятельность Бориса Дубровского сконцентрирована на социально-экономическом развитии региона и выполнении ключевых поручений президента РФ", - сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин агентству "Интерфакс-Урал".

Следующий день Борис Дубровский провел в Москве, а вечером его пресс-служба распространила заявление.

"Мною направлено обращение президенту РФ с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы", - заявил губернатор.

Президент тут же просьбу Дубровского выполнил и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера, занимавшего до этого должность первого заместителя министра энергетики. Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске и жил там до 17 лет. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии", занимал различные должности в "Норильском горно-металлургическом комбинате", "Норникиле" и его "дочке" – "Норильском обеспечивающем комплексе". Был главой администрации Норильска. С 2013 года являлся замминистра энергетики РФ, с ноября 2014 года – первым замминистра энергетики РФ.

"Для меня это (Челябинская область – ИФ), действительно, родной регион. Я там родился, вырос. (…) Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Вы правильно сказали, есть экологические проблемы в регионе, их надо будет решать. (…) Я никогда не терял связи с Челябинском, с регионом. У меня там живут друзья детства, родственники, я там регулярно бываю. Поэтому, конечно, связи сохранились", - ответил Текслер президенту на вопрос, согласен ли возглавить область.

20 марта журналистам в Челябинске он сообщил, что намерен принять участие в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре.

"Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы", - подчеркнул врио челябинского губернатора. Он добавил, что в ближайшее время намерен заняться формированием команды и будет опираться на местные кадры.

Также Алексей Текслер планирует объехать челябинские муниципалитеты.

"Нужно напитаться от людей теми проблемами, которые есть в регионе, и после этого принимать взвешенные решения, как их решать", - считает он.

По мнению экспертов, у нового челябинского главы не должно возникнуть проблем на выборах.

"У нового губернатора две глобальные задачи, которые ему достаются от предыдущего губернатора и с которыми разбираться нужно сейчас: это комплекс мер по реализации нацпроекта "Экология" и подготовка города к саммитам ШОС и БРИКС. Он долгое время работал и руководил территорией с серьезной промышленной нагрузкой, поэтому должен себе хорошо представлять пути решения экологических проблем", - уверен политолог Александр Мельников.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко сообщил Interfax-Russia.ru, что разговоры о назначении Текслера губернатором одного из регионов велись еще с лета 2018 года.

"Он проходил соответствующее обучение, долго находился в кадровом резерве, обладает уникальным опытом: работал и в бизнесе, и в госструктурах, и был мэром крупного промышленного города. Важно, что Текслер родом из Челябинска, государственный человек, у которого нет своих бизнес интересов, что, на мой взгляд, важно на контрасте с предшественником", - высказал свое мнение Евгений Минченко.

Он подчеркнул, что экологическая ситуация в регионе непростая, но протестные настроения не такие уж высокие.

"Они сосредоточены в столице региона, в Челябинске, для которого команда предыдущего губернатора, выходцев из Магнитогорска, так и не стала своей. Но сам факт омоложения власти, новых подходов, плюс очень серьезный лоббистский потенциал Текслера, думаю, при грамотных действиях дает ему хорошие шансы избраться в сентябре этого года в первом туре", - полагает Евгений Минченко.

Обозреватель Александра Качалова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"