Китовая диспансеризация

21.03.19 12:40

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Ученые взяли первые анализы у косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Ученые-эксперты рабочей группы, созданной при Минприроды России, совместно с приморскими специалистами 20 марта приступили к обследованию косаток и белух, содержащихся в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморье.

"Для проведения ветеринарного обследования животных и условий их содержания, а также определения дальнейшей судьбы морских млекопитающих собрана группа из 12 ученых-экспертов. В нее вошли представители ряда рыбохозяйственных институтов, Российской академии наук (РАН), Дальневосточного федерального университета (ДФУ), а также специалисты центра океанографии и морской биологии (Москвариум)", - сообщила пресс-служба администрации края.

Как пояснил замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков, ученые уже взяли у животных первые анализы.

"20 марта мы взяли анализы у шести косаток, осталось еще четыре. До конца этой недели завершим эту работу. Анализ крови будет обработан в лаборатории во Владивостоке, другой анализ направят в Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ РАН). Таким образом, мы получим несколько независимых оценок", - сказал специалист.

В первую очередь, зоологи исследуют косаток, а затем уже белух.

"Косатки в приоритете, мы должны обследовать их до конца недели", - сказал эксперт.

По его словам, в рамках исследования специалисты составят анкеты, включающие информацию о физическом состоянии, рационах питания и индивидуальных особенностях каждого животного. Затем, документы изучит консилиум ученых Минприроды РФ, после чего будут приняты решения о судьбе каждой особи.

При выявлении у млекопитающих каких-либо заболеваний ученые разработают индивидуальные программы лечения.

Вместе с тем, как рассказал Бизиков, эксперты изучат экологическое состояние бухты Средняя.

"Нам надо провести обследование мест содержания и определить экологическое состояние бухты Средняя. Высказывались предложения о целесообразности или нецелесообразности перемещений животных. Мы должны обследовать эти места и затем сделать экологическое заключение, можно ли туда перемещать животных", - пояснил эксперт.

Как сообщалось, в 2018 году несколько коммерческих организаций выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую экологи впоследствии прозвали "китовой тюрьмой". Как выяснили зоозащитники, компании планировали продать животных за границу в китайские океанариумы – началось масштабное разбирательство.

В течение нескольких месяцев, пока Генпрокуратура РФ и СКР выясняли обстоятельства отлова млекопитающих, из вольеров пропали три белухи и одна косатка. Отловщики утверждают, что животные просто сбежали, однако зоологи уверены, что они погибли. Также на плачевное состояние некоторых животных указывали и ученые, побывавшие в "китовой тюрьме" – в частности, на нарушение кожных покровов и риск развития инфекционных заболеваний. В связи с этим зоологи призывают как можно скорее начать реабилитацию животных.

Между тем, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина решение о судьбе млекопитающих будет принимать специальный консилиум ученых под руководством ВНИРО. Эксперты должны оценить состояние животных и решить, кого из них можно выпустить, а кто отправится в океанариумы. С этой целью им предстоит осмотреть каждое животное и взять у него анализы. Заключения по косаткам будут даны через 10 дней. Аналогичную работу с белухами обещают провести до конца месяца.

Как полагают эксперты, после обследования часть животных может отправиться на волю, а часть - в океанариумы. При этом общественные экологические организации, которые не вошли в состав консилиума, считают такую позицию незаконной, настаивая на том, что всех млекопитающих необходимо выпустить обратно в океан. Зоозащитники подчеркивают, что именно ВНИРО выдал разрешение на отлов косаток и белух, которые впоследствии оказались в "китовой тюрьме", поэтому, по их мнению, беспристрастно решить вопрос о судьбе животных рыбохозяйственникам помешает явный "конфликт интересов".

Тем не менее, от борьбы за свободу морских млекопитающих, оказавшихся волей судьбы в приморской бухте Средняя, экологи отказываться не намерены. На днях группа помощи морским животным "Друзья океана" выпустила социальный видеоролик "У меня есть друг". На видео шесть актеров Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова рассказывают о проблеме морских млекопитающих из "китовой тюрьмы" и просят жителей страны выступить против отлова и содержания в неволе китов и дельфинов. Ролик был создан по мотивам известного видеоролика My Friend Is с участием звезд Голливуда в защиту дельфинов, жестоко отлавливаемых в бухте Тайцзы в Японии.

"К сожалению, Россия - единственная страна, где происходит жестокий отлов косаток и белух. В нашей стране закон позволяет их отлавливать в учебных и культурно-просветительских целях, но по факту после отлова их продают в зарубежные океанариумы. Из-за человеческой жадности китов и дельфинов крадут у матерей в младенческом возрасте, содержат в тесных бассейнах, ломают психику и учат посредством голода "культурно просвещать" нас и наших детей", - отмечают экологи.

Для предотвращения подобных ситуаций в будущем "Друзья океана" и актеры Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова предлагают всем неравнодушным проголосовать за Российскую общественную инициативу за запрет отлова китообразных для культурно-просветительских целей. Голосование осуществляется через сайт Госуслуг. Подробнее узнать о том, что происходит в бухте Средняя в Приморье, можно на портале.

"Эта инициатива федерального значения, и если до конца 2019 года ее поддержит не менее 100 тыс. россиян, то специальная экспертная рабочая группа рассмотрит и примет мотивированное решение о ее реализации", - поясняют экологи.

Напомним, что за скорейшее освобождение морских млекопитающих из бухты Средняя выступили и мировые знаменитости. На днях они направили соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину. Подпись под документом поставили почти 50 человек, в том числе голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан Мишель Кусто (сын Жака-Ива Кусто), актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, супермодели Наталья Водянова и Даутцен Крез и другие известные художники, ученые, певцы, музыканты, писатели, продюсеры и спортсмены.

"Мы просим вас и правительство РФ планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями", - говорится в коллективном письме, опубликованном на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

Как в свою очередь сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главе государства доложат о просьбе знаменитостей, однако без реадаптации к обитанию в дикой природе свободу животным дать невозможно.

"Непосредственно (об этом письме - ИФ) еще не докладывали (Владимиру Путину - ИФ), однако, безусловно, будет доложено вместе с другими материалами СМИ", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что вопрос содержания косаток и белух "находится на контроле у главы государства".

"Президент прекрасно осведомлен о том, что там происходит. Мы очень высоко ценим интерес, который проявляют эти уважаемые люди к теме косаток, которые находятся на передержке под Владивостоком. Там существуют определенные проблемы, и этим занимается целый ряд служб. Вместе с тем уже сейчас стало ясно, что ставить вопрос: "Свободу косаткам!" с биологической точки зрения неприемлемо, поскольку без соответствующих мер по реадаптации к диким условиям большая часть этих животных может погибнуть", - добавил он.

Поэтому, по словам Пескова, для освобождения животных нужно как минимум "выбрать соответствующий сезон".

"Этой темой занимаются, делается все, что необходимо, чтобы сохранить жизнь этим китообразным", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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