Газовый конфликт

21.03.19 18:00

© РИА Новости. Игорь Руднев

Interfax-Russia.ru – "Газпром" может прекратить транзит газа через территорию Украины с начала 2020 года. Минэнерго выступает за сохранение транзита, но на определенных условиях.

ПАО "Газпром" начало официально уведомлять страны о прекращении транзита газа через территорию Украины с начала 2020 года, сообщил в интервью "РБК-Украина" руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Ранее он сообщил, что газотранспортная система Украины окажется невостребованной после сдачи в эксплуатацию трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В Газпроме ситуацию пока не комментируют. В то же время, в Минэнерго Interfax-Russia.ru сообщили, что выступают за сохранение транзита российского газа через Украину. Но решение зависит от условий украинской стороны.

"Мы выступаем за сохранение транзита российского газа через Украину, но на привлекательных экономических условиях. Объемы поставок российского газа в Европу и Турцию в последние годы таковы, что могут быть загружены не только "Северный", "Турецкий" и "Голубой" потоки, газопровод "Ямал-Европа", но и украинская ГТС. Все зависит от условий, которые сможет предложить украинская сторона", – рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе Минэнерго России.

Собеседник Interfax-Russia.ru также напомнил, что проекты "Северный поток" и "Северный поток-2" экономически более выгодны для РФ.

"На данный момент современный, экономичный и менее протяженный маршрут "Северный поток" и "Северный поток-2" экономически целесообразнее для поставок газа в Северную Европу, чем украинский. Разница в стоимости транспортировки составляет 1,5-2 раза в пользу маршрута через Балтийском море", - рассказали в пресс-службе Минэнерго России.

В январе Владимир Путин посетил с официальным визитом Сербию, где обсудил с главой страны, в частности, вопрос продолжения газопровода "Турецкий поток" через Балканские страны.

Российский лидер отметил, что руководство "Газпрома" на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

Президент заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита газа через Украину.

"Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий" (поток-ИФ), но при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности транзита (газа - ИФ) через Украину", - отмечал Владимир Путин.

Однако глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев не исключает, что российская сторона при отсутствии новых договоров по поставкам газа может прекратить транзит через Украину. По его словам, Москва "на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита через Украину и импорта Украиной российского газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов на Украине".

"Мое мнение - они тянут время до завершения политического процесса", - заявил он.

Он отмечал, что при условии ведения переговоров о новых контрактах в течение всего 2019 года времени для их заключения после парламентских выборов будет достаточно, однако вариант прекращения транзита все равно возможен.

"Есть ли вероятность, что "Газпром" откажется (от подписания новых контрактов) и будет пытаться войти в период 2020 года без контракта? Да, такое уже было. Может ли он отключить транзит? Может... Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая неистовое давление, как на Европу, так и на Украину", - заявлял Коболев.

Также он настаивал, что газовые контракты между "Нафтогазом " и "Газпромом", заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд - переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. гривен на семью", - говорил он.

Кроме того, глава "Нафтогаза" отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1 тыс. куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 за 1 тыс. куб. м сделала Украину заложницей "политической скидки" от России. Он утверждал, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдавией.

В конце января Украина на трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в "Нафтогазе", так и с акционером", - сообщал Андрей Коболев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что "Газпром" на этих переговорах предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций.

"Господин Миллер (глава "Газпрома" - ИФ) трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты... Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал он журналистам по итогам встречи в Брюсселе.

В то же время Климкин напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что объемы транзита российского газа через Украину в Европу должны быть коммерчески привлекательными для обеспечения интересов будущих инвесторов в газотранспортную систему Украины.

Однако в начале марта Андрей Коболев заявил в эфире украинского "Пятого канала", что газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще "Турецкий поток", который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", - сказал Андрей Коболев. По его словам, сейчас газовая система Украины является сдерживающим фактором против "российской агрессии" и, соответственно, после появления "Северного потока-2" возможность "военного риска" усилится.

Поле этого Болгарские власти заявили, что получили письмо от "Газпром экспорта", в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору их Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужки Петковой местному телеканалу bTV.

Агентство указывает, что если вторая ветка "Турецкого потока" не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с "Газпрома" транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.

Петкова также указала, что с 1 января 2020 София будет терять $110 млн в год после прекращения транзита газа из России в Турцию.

"Поэтому для нас важно, сохраним ли мы свою ключевую позицию на газовой карте Европы", - подчеркнула она.

В январе официальный оператор газотранспортной системы Болгарии "Булгартрансгаз" принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока".

Вместе с тем, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (на 6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 86 млрд 779,2 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс", в том числе транзит газа через Украину в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017-му), Молдавию - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

По итогам декабря 2018 года транзит газа снизился на 4,3% (на 340,1 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 7 млрд 612,3 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 228,6 млн куб. м (-5% к декабрю-2017), Молдову - 383,7 млн куб. м (+12,3%).

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"