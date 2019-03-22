Голоден и очень опасен

22.03.19 12:22

Interfax-Russia.ru – Полиция проводит проверку по факту убийства амурского тигра в Хабаровском крае.

Взрослый амурский тигр забрался в частное подворье, убил корову, а затем попытался напасть на хозяина сарая, который неожиданно зашел в помещение. Как сообщает пресс-служба АНО "Центр Амурский тигр", ЧП произошло в поселке Золотой Хабаровского края вечером 20 марта.

"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай", - сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

По словам хозяина подворья, сначала он попытался просто отпугнуть хищника, но тот снова кинулся на него, и тогда, опасаясь за свою жизнь, мужчина выстрелил в животное из ружья.

"К сожалению, ранение оказалось смертельным. Сразу после этого гражданин сообщил о произошедшем в полицию и в Охотнадзор. Прибывшие сотрудники полиции и наши специалисты осмотрели место происшествия и опросили гражданина", - сказал Колпак.

В настоящее время по факту убийства редкого хищника проводится проверка.

"Сотрудники полиции изъяли две стреляные гильзы и тушу убитого тигра. В настоящее время туша краснокнижного животного помещена на ответственное хранение, проводится проверка", - сообщили Interfax-Russia.ru в УМВД России по краю.

Там же добавили, что местный житель, застреливший тигра, пока не задержан.

Как в свою очередь уточнил Юрий Колпак, тело тигра было доставлено в поселок Переяславка, в скором времени его отправят в Уссурийск для проведения экспертизы.

По мнению специалистов, проводивших первичный осмотр погибшего хищника, тигр был в достаточно преклонном возрасте и имел ярко выраженные возрастные проблемы со здоровьем.

"Очевидно, что у тигра были возрастные физиологические проблемы, которые вынудили его прийти в населенный пункт, забраться на подворье и напасть на корову. По всей видимости, в силу возраста хищник уже не мог самостоятельно добывать себе пропитание в природе", - сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По предварительной оценке специалистов, в момент встречи с человеком тигр был в очень ослабленном состоянии и реальной опасности для гражданина не представлял.

"Но естественный страх человека перед хищником, к сожалению, привел к такому печальному исходу. Оценка правомерности действий гражданина будет дана после проведения доследственной проверки и экспертизы, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего", - отметил Арамилев.

Он также напомнил, что появление тигра в сарае или во дворе частного дома – еще не повод для его убийства.

"Есть масса примеров, когда в подобных случаях граждане своевременно сообщали о тиграх в соответствующие структуры, а специалисты спасали им жизни и даже возвращали животных в дикую природу", - подчеркнул эксперт.

Как в свою очередь отметил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко, ситуация с убийством тигра в Золотой достаточно неординарная и требует тщательного изучения.

"Нападение хищников на домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, когда при этом владелец имущества убил тигра, в Хабаровском крае последний раз было зарегистрировано в 2012 году. Тогда действия человека были оправданы. Возможно, мы имеем дело именно с таким случаем, когда обстоятельства вынудили гражданина убить угрожающее его жизни животное", - сказал специалист.

По его словам, WWF России, в том числе при поддержке Центра "Амурский тигр", активную ведет работу по разрешению конфликтных ситуаций, возникающих при встрече людей с амурским тигром на Дальнем Востоке, однако избежать трагедий удается не всегда. Также не стоит забывать и о браконьерах, которые намеренно убивают полосатых кошек.

Так, в рамках борьбы с браконьерством правительство РФ в середине марта внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за незаконную добычу животных, птиц и рыб, занесенных в Красную книгу России как редкие и исчезающие виды, а также незаконный оборот их частей.

"Речь идет о целом ряде принципиальных изменений в статью 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных видов животных, занесенных в Красную книгу РФ)", - уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский.

В частности, предлагается ужесточить наказание нарушителей до 8 лет лишения свободы, дополнить статью квалифицирующим признаком совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и включить в нее тех, кто каким-то образом помогает браконьерам, используя служебное положение, или лично участвует в незаконных действиях.

"Практика показала, что у статьи 258.1 есть недостатки в конструкции. Незаконная добыча животных и сбыт дериватов профессиональным скупщикам и контрабандистам чаще всего совершаются группой браконьеров: так, например, были случаи, когда преступниками становились работники заповедников, заказников, научных организаций, охотхозяйств, которые не являлись при этом должностными лицами. Предлагаемые изменения направлены на то, чтобы все, кто уничтожает редких животных, получили строго по заслугам", - сказал Пинский.

Депутат также уточнил, что изменения позволят отнести преступления, за которые предусмотрена ответственность по "антибраконьерской" статье, к категории средней тяжести и тяжким преступлениям.

"Это даст возможность правоохранителям проводить полноценный спектр оперативно-розыскных мероприятий", - пояснил депутат.

Чиновник добавил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приступит к рассмотрению инициативы в апреле.

В настоящее время список особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, включает амурского тигра, леопарда, белого медведя, алтайского горного барана, зубра, сайгака, снежного барса, балобана, беркута, кречета, сапсана, а также шесть видов осетра, белугу, калугу, тайменя, севрюгу и шипа. За их уничтожение в рамках ст. 258.1 УК РФ злоумышленнику может грозить до 3 лет лишения свободы (в случае с должностным лицом – до 5 лет), а также крупный штраф.

Например, в конце августа прошлого года состоялся суд над браконьером, застрелившим амурского тигра в приморской тайге. За свое преступление мужчина был приговорен к двум годам условного лишения свободы и штрафу в 2,2 млн рублей.

"Приговор вынесен по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного нарезного оружия)", - уточнили тогда в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, зимой минувшего года 40-летний житель села Щербаковка охотился в лесу на амурского тигра. Завидев добычу, браконьер выстрелил в зверя, но тот убежал. На следующий день мужчина снова вернулся в лес, чтобы найти недобитого тигра. Обнаружив хищника, он еще раз в него выстрелил, после чего зверь набросился на него. В итоге тигра застрелил знакомый браконьера, который таким образом хотел спасти жизнь своему приятелю. По мнению суда, мужчина не имел отношения к незаконной охоте на полосатую кошку, поэтому к уголовной ответственности не привлекался.

Обозреватель Наталья Пономарева

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