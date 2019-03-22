В "ручном управлении"

22.03.19 13:50

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Минпромторг и Минобороны ввели "ручное управление" ульяновским авиапредприятием из-за срыва гособоронзаказа на выпуск транспортных самолетов.

В начале марта глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о срыве сроков разработки ПАО "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАК) нескольких типов транспортных самолетов: легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, воздушного танкера на базе Ил-78 и тяжелого транспортника Ил-76МД-90А.

В частности, в Минобороны РФ рассчитывали, что первый полет Ил-112В состоится в январе этого года, однако этого до сих пор не произошло.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Работы по созданию Ил-112В начались в 2004 году, когда "Ильюшин" победил в конкурсе Минобороны РФ на легкий военно-транспортный самолет.

Первый полет новой машины должен был состояться еще в 2006 году, однако вылет неоднократно переносили - причинами называли недофинансирование проекта, несвоевременную поставку комплектующих, проблемы с документацией и нехватку кадров. К 2010 году Ил-112В так и не поднялся в воздух, а Минобороны приостановило финансирование программы - в итоге проект был заморожен.

Спустя четыре года работы по созданию нового легкого транспортника были возобновлены. Подписанный в декабре 2014 года контракт между Минобороны и "Ильюшиным" на опытно-конструкторские работы по Ил-112В предусматривает строительство двух опытных образцов - один для летных испытаний, а второй для статических и ресурсных.

Планировалось, что строительство опытных машин по этому контракту завершится в 2016 году. В тот же год должен был состояться первый вылет, однако в течение 2017-2018 годов сроки начала летных испытаний снова неоднократно сдвигались.

"Этот самолет нужен в войсках. В ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса. Поэтому мы ждем этот самолет. Надеюсь, через месяц будет первый полет", - заявлял замминистра обороны России Алексей Криворучко в декабре прошлого года во время посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества".

Замминистра обещал, что вопрос по срокам создания нового самолета будет решен, несмотря на ряд серьезных проблем, и выражал надежду, что "Ильюшин" справится с этими работами. По его словам, серийные поставки начнутся только после выполнения всех требований Минобороны.

Кроме того, "Авиакомплекс им.Ильюшина" модернизирует тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МДМ, создает обновленные транспортники Ил-76МД-90А и разрабатывает на его базе топливозаправщик Ил-78М-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России - на ульяновском заводе "Авиастар-СП". До этого все самолеты-заправщики Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Первый полет Ил-78М-90А состоялся в январе 2018 года, а заводские летные испытания стартовали 27 декабря, тогда как к концу 2018 года планировалось уже их завершить и выйти на государственные совместные испытания.

Как констатировал вице-премьер Юрий Борисов, производитель военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А "Авиастар-СП" сорвал в 2018 году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны в рамках гособоронзаказа.

"Определенного рода проблемы у основного заказчика с дивизионом военно-транспортной авиации ОАК по организации поставки серийных образцов востребованных сегодня Минобороны модернизированных машин Ил-76, они у нас называются Ил-476. По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием 3-4 месяца", - заявил журналистам Борисов.

По его словам, обсуждению ситуации на днях было посвящено совещание в Москве, на котором детально разбирались причины отставания, текущее состояние дел со всей кооперацией.

"Сегодня я счел необходимым вместе с заказчиком прибыть на Ульяновский завод, который будет выпускать эти машины серийно, чтобы посмотреть и оценить степень готовности производства", - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что для исправления создавшейся ситуации создана специальная комиссия из Минобороны и Минпромторга для "ручного управления" авиационным предприятием "Авиастар-СП".

"Что это означает, что практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки, производства и завершения всех НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по этому направлению. Это ручное управление, но другого выхода сейчас нет", - пояснил он.

По словам вице-премьера, решение принято по аналогии с решениями относительно ремонта и модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160 и налаживания производства новых самолетов этого типа.

"Этот опыт оказался положительным, поэтому целесообразно применить его и здесь", - сказал Борисов.

Он поставил перед "Авиастаром-СП" задачу в этом году выпустить не менее 6 самолетов Ил-76МД-90А, в следующем году выйти на объем не менее семи самолетов, а начиная с 2021 года - гарантированные 10-12 самолетов.

По мнению вице-премьера, у этого самолета имеется хороший экспортный потенциал, но из-за узости производственных возможностей он не реализован. Расширить производство, считает Борисов, поможет новый цех бесстапельной сборки.

"Возможности старой стапельной сборки и новой практически позволят обеспечить все потребности Минобороны и внешних заказов", - сказал он.

Всего, по его словам, Минобороны РФ до 2030 года планирует закупить свыше 100 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков Ил-76МД-90А.

"В планах Минобороны эта машина является основной. Потенциально до 2030 года Минобороны намерено закупить более 100 самолетов, а если к этому присовокупить еще топливозаправщики, которые делаются на базе этого самолета, возрастает количество", - заявил Борисов.

В свою очередь на "Авиастар-СП" сообщили, что тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 0109, построенный на ульяновском заводе, в ближайшие дни будет передан заказчику. Это первый самолет установочной партии, построенный в соответствии с перечнем задач министерства обороны РФ.

По информации предприятия, в настоящее время проходит приемка нового транспортника эксплуатантом. Ранее самолет прошел все этапы изготовления, включая наземные и летные испытания. Было подтверждено соответствие воздушного судна техническим условиям на контроль, приемку и поставку самолета Ил-76МД-90А.

Кроме того, готовится к передаче заказчику еще один Ил-76МД-90А под заводским номером 0110. В настоящее время завершаются его летные испытания.

Всего же, согласно производственной программе, ульяновское самолетостроительное предприятие планирует построить и передать в эксплуатацию до конца 2019 года 6 самолетов Ил-76МД-90А.

Что касается остальных претензий к разработке "Авиационным комплексом им.С.В.Ильюшина" транспортных самолетов, то министерство обороны РФ уже подало иск к "Ильюшину" на 391 млн 300 тыс. рублей. Соответствующее заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 14 марта.

Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли, правительство РФ готовит смену руководства "Ильюшина".

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"