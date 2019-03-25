Первая годовщина

25.03.19 13:38

Фото Александра Левчука

Interfax-Russia.ru – Жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" вспоминают в РФ. Год назад из-за короткого замыкания в торговом центре начался пожар, погибли 60 человек, большая часть из них – дети.

Ровно год назад - 25 марта 2018 года - в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" произошел страшный пожар. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребенок, находившиеся в тот момент в кинотеатре и детской зоне центра. Еще 40 человек получили различные травмы и ожоги. Как позднее установили специалисты, пожар начался в поролоновой яме батутного центра "Граффити", расположенном на четвертом этаже комплекса. Оттуда огонь уже распространился на соседние помещения.

По факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По ходатайству следствия суд арестовал 15 человек, в том числе экс-главу Главного управления МЧС РФ Кузбасса Александра Мамонтова; начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС РФ Григория Терентьева; главу Госстройнадзора Кемеровской области Танзилю Комкову; технического директора торгово-развлекательного центра Георгия Соболева; генерального директора компании-собственника здания Юлию Богданову; управляющую ТРЦ "Зимняя вишня" Надежду Судденок; учредителя компании "ИСК Ресурс", реконструировавшей торговый центр, Никиту Чередниченко; руководителя местной компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в здании ТЦ, Игоря Полозиненко, его подчиненного Александра Никитина; начальника пожарного караула Сергея Генина; руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, а также охранника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре, и других.

Еще один подозреваемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" - экс-руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого и был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский – был арестован заочно. Бизнесмен обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ). По данным следствия, Вишневский покинул Россию еще в 2016 году, что позволило ему скрыться от следствия. Позднее мужчину объявили в международный розыск, а на днях задержали в Польше.

"Его местонахождение установлено - Вишневский задержан в Польше, теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции (в Россию – ИФ)", - сообщила "Интерфаксу" 25 марта официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Вишневский при посредничестве некого Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 млн рублей Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также Никите Чередниченко, "которые действовали в составе организованной группы". Взятка, по данным следствия, предназначалась за бездействие, послужившее выгоде для обвиняемого, при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня".

"Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности как со стороны владельца комплекса, так и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", - отметила Петренко.

Ту же информацию подтвердили и в Генпрокуратуре РФ. В ведомстве отметили, что уже направили в Польшу запрос об экстрадиции Вячеслава Вишневского.

"Генеральная прокуратура РФ направила в министерство юстиции Польши запрос о выдаче в Россию бывшего руководителя "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня", для его привлечения к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу", - говорится в сообщении ведомства.

Также представитель СКР сообщила, что к настоящему времени следователи уже завершили работу по двум уголовным делам, возбужденным после пожара в "Зимней вишне". Расследование третьего уголовного дела находится на завершающей стадии. По ее словам, потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших. Сейчас следователи помогают им подготовить иски о возмещении морального вреда.

"В гражданских исках уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, в том числе и морального. В том числе, следователями арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей", -рассказал Светлана Петренко.

Как в свою очередь сообщил журналистам координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ Дмитрий Малинин, первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне", как ожидается, направят в суд уже в мае.

"Есть три дела: два из них завершены. В первом деле, расследование которого завершили 20 августа 2018 года, обвиняемые - Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Антюшин и Сергей Генин. С этим делом уже ознакомились и потерпевшие и обвиняемые. Оно будет в ближайшее время передано в прокуратуру, а после этого можно говорить, что дело будет направлено в суд в мае", - пояснил он на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс-Сибирь".

Что касается второго уголовного дела, то, по словам Малинина, с его материалами сейчас знакомится руководитель тушения пожара Андрей Бурсин, которые проходит по нему обвиняемым. Расследование третьего дела, как отметил координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ, еще продолжается.

Вместе с тем, некоторые итоги к годовщине трагедии в "Зимней вишне" подвело и Кемеровское отделение Российского Красного креста, опубликовав у себя на сайте отчет об оказанной помощи родственникам погибших и пострадавшим на пожаре в торговом центре.

Всего, по данным фонда, на счет Красного креста о неравнодушных поступило 169 млн рублей, 24 тыс. долларов и почти 76 тыс. евро.

"Израсходовано: 145 млн 587 тыс. рублей на оказание адресной помощи членам семей погибших и гражданам, получившим вред здоровью и административные расходы. Остаток: 23 млн 606 тыс. рублей, $22 тыс. 502, 75 тыс. 997 евро", - говорится в сообщении благотворительной организации.

В числе прочих расходов – психосоциальное сопровождение пострадавших (145 тыс. 622 рубля), оплата курортного лечения (15 млн 963 тыс. рублей), единовременные выплаты членам семей погибших (60 млн рублей). Кроме того, по данным фонда, на эти средства была оказана адресная помощь членам семей погибших в рамках договора с Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева на сумму более 10 млн рублей.

Тем временем, жители Кемерово уже третий день несут цветы и мягкие игрушки к мемориалу в сквере у снесенного после пожара ТРЦ "Зимняя вишня".

"Сегодня (25 марта – ИФ) здесь человек около 250 было, которые возлагали цветы и игрушки, родственники погибших тоже были. А в субботу и воскресенье (23 и 24 марта – ИФ) мемориал посетили примерно 400 человек", - рассказал агентству "Интерфакс-Сибирь" один из волонтеров студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) "Скала", которые следят за порядком у мемориала.

Также, по его словам, много людей приходит и без цветов - просто для того, чтобы почтить память погибших.

Помимо волонтеров у мемориала постоянно дежурят сотрудники полиции, в том числе и ГИБДД, а также машина скорой помощи.

Стихийный мемориал появился у "Зимней вишни" в ночь на 26 марта 2018 года, когда здание еще горело. Через день после трагедии его посетил президент РФ Владимир Путин. Летом стихийный мемориал был разобран, игрушки, принесенные жителями, были переданы в детские дома и малоимущим семьям. Сам сквер при этом был облагорожен, там высадили газон, установили скамейки и заложили памятный камень.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"