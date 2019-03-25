Договориться о транзите

25.03.19 15:01

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – "Газпром" готов продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, а также стать участником газотранспортного консорциума.

Оппозиционные украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Москве 22 марта. На встрече поднимался вопрос о продолжении транзита российского газа через Украину, создания газотранспортного консорциума, прямых закупок газа у РФ, а также возможности торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В частности председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчук попросил премьер-министра РФ начать прямые поставки газа.

"Они на наш взгляд смогут серьезно удешевить, я думаю, Алексей Борисович (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) скажет, насколько это реально и как это может практически действовать, транзит газа. Нам нужны прямые поставки "Газпрома", потому что даже если сегодня исходить из той цены и того контракта, который есть и который сегодня действует до 1 января 2020 года, то это цена на уровне $240-260. Никак не те заоблачные цифры, которые сегодня включаются в тарифы и сегодня вынуждают наших граждан платить их", - пояснил свою позицию Медведчук.

По его словам, после завершения строительства Россией "Северного потока 2", первой и второй нити "Турецкого потока" "наша труба фактически будет пустой".

Украинский политик также предложил Медведеву вернуться к идее газотранспортного консорциума.

"Здесь выход один, выход, который, к сожалению, был предметом переговоров, я помню в свое время принимал участие в них, еще начиная президентство Кучмы, с в 2002 года, когда впервые был подписан меморандум о создании газового консорциума, Кучма и Путин тогда подписывали этот меморандум. Но, к сожалению, воз и ныне там", - сказал Медведчук.

Он выразил уверенность в том, что, если транзит газа через Украину не будет сохранен через газовый консорциум, который, по его мнению, является единственным средством для этого, "то, естественно, поступления в бюджет исчезнут".

"Так вот я вижу только одно - и это наша позиция: с Юрием Анатольевичем (Бойко), позиция "Оппозиционной платформы - за жизнь" - нужен газотранспортный консорциум, чтобы заинтересовать, с одной стороны, "Газпром", который представляет здесь Алексей Борисович Миллер, заинтересовать потребителей в Европе и заинтересовать Украину, которая будет транзитировать. Выход только один. Поэтому, если бы была такая возможность вернуться к этой части и к этим договоренностям, это являлось бы положительным моментом", - отметил Медведчук.

Со своей стороны Миллер поддержал предложение вернуться к идее создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

"Предложения по консорциуму - мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками такого проекта. И если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума на Украине. Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", - подчеркнул глава "Газпрома".

Что касается транзитного договора через территорию Украины в Европу, который заканчивается 31 декабря 2019 года, то, по словам Миллера, "Газпром" готов продолжить транзит газа через Украину в Европу на основании продления действующего контракта.

Между тем президент Украины Петр Порошенко расценил визит Бойко и Медведчука в Россию и их переговоры как направленные против Украины. В тот же день глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ даст оценку этому визиту.

В свою очередь кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Бойко заявил, что вместе с Медведчуком лишь отстаивал интересы своей страны.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что данная встреча была необходима. На ней обсуждались прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, особенно в газовой отрасли.

"Сегодня Украина закупает российский газ не по прямому контракту, а через каких-то посредников, через какие-то схемы в Европе, причем на $100 дороже. А это напрямую влияет на коммунальные тарифы, на стоимость продукции, в том числе и продуктов питания. Также существует реальная угроза потери транзита газа через Украину. А это 80 млрд грн поступлений в бюджет, 50 тыс. рабочих мест, энергетическая безопасность страны. К тому же транзит газа через Украину важен для энергетической безопасности Европы. Однако ни президент, ни правительство, ни "Нафтогаз" ничего не делают для продления транзитного контракта. В тех конструкциях, которые мы вчера обсуждали, заинтересована Европа как потребитель газа, Украина - как транзитер, а РФ - как поставщик", - сказал Бойко.

Он обратил внимание на то, что цена газа для украинских потребителей может быть существенно снижена.

"После вчерашней поездки и заверений главы "Газпрома" о возможности снижения цены российского газа на 25%, предельную цену на газ можно снизить до 3800 грн за тысячу кубометров для всех категорий потребителей", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кандидат в президенты отметил, что "встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев".

Бойко напомнил, к каким последствиям привел разрыв экономических связей Украины с Россией, и высказался за возвращение российского рынка.

"Тем более, что сегодня мы покупаем у РФ товаров на $3 млрд больше, чем продаем туда", - отметил оппозиционный политик.

Он еще раз подчеркнул, что вел переговоры в Москве в интересах своей страны.

"Мы обеспечим людей работой, дадим нормальные тарифы и дадим возможность продолжать транзит газа по территории Украины. Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения", - резюмировал Бойко.

Со своей стороны Медведчук высказал мнение, что Украине не придется идти на политические уступки из-за газового консорциума с "Газпромом".

"Никаких политических уступок из-за газового консорциума Украина делать не должна. Проблема в том, что, если не будет консорциума, у нас будет транзит газа от 8 до 15, в лучшем случае до 20-25 млрд кубометров газа, что остановит систему", - сказал Медведчук в эфире программы "Право знать".

Вместе с тем, по его словам, если газотранспортный консорциум будет создан, есть технические возможности "вернуть на входе 250 млрд кубометров газа на выходе - 185 млрд".

"Если это будет выгодно потребителям, европейским газовым операторам, которые войдут в консорциум, то они будут стараться увеличить объемы, чтобы уменьшить затраты и получить прибыль всем, а значит и Украине", - сказал Медведчук, отметив, что "здесь нет уступок, здесь есть приобретение".

Между тем Минэнерго России уверено, что Москва договорится с Киевом о продлении контракта на транзит газа после 2020 года.

Как сообщил журналистам замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, Россия рассчитывает, что договоренности о проведении трехсторонних переговоров в мае будут соблюдены.

"Мы готовы к этим переговорам. Мы ожидаем, что в какой-то степени нам удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре (в рамках трехсторонней встречи - ИФ)", – подчеркнул он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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