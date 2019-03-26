Фотография раздора

26.03.19 14:06

© РИА Новости. Алексей Владыкин

Interfax-Russia.ru – Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фотографии в коротком вечернем платье. В Минобрнауки утверждают, что решение уйти педагог приняла самостоятельно.

Учительница русского языка и литературы школы N13 города Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться с работы из-за фотографии в вечернем платье, которую педагог накануне Нового года разместила у себя на странице в социальной сети "Вконтакте" в поддержку Универсиады-2019 в Красноярске. Известно, что женщина является членом Федерации зимнего плавания и регулярно участвует в заплывах. А снимок в легком платье, сделанный после очередных соревнований на фоне заснеженного леса, был призван продемонстрировать ее приверженность данному виду спорта.

Однако мать кого-то из учеников Кувшинниковой такое увлечение учительницы не оценила – посчитав наряд преподавательницы слишком откровенным и пожаловалась на нее директору школы. После этого, по словам

Кувшинниковой, ей предложили уволиться.

"Так только проститутки одеваются и фотографируются, каблуки, платье выше колен, и все напоказ! Кого завлекаете?! Не имеете права носить звание педагога, пятно на репутации школы! Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко", - с такой формулировкой меня увольняли из школы в феврале", - рассказала порталу "Сибирь.Реалии" Кувшинникова.

Тогда, по словам учительницы, за нее вступились родители других учеников, и преподавательница все же осталась работать в школе. Однако директор стала активно посещать уроки Кувшинниковой и лично следить за качеством ее работы. В результате 38-летний педагог не выдержала и в марте написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Коллеги многие не здоровались, косо смотрели. "Зачем мусор из избы вынесли? Не нужно было говорить родителям", - так мне сказали другие учителя", – рассказала она.

Позднее в интервью радиостанции "Говорит Москва" Татьяна Кувшинникова также рассказала о том, что бывшие коллеги теперь травят ее сына, учащегося 11 класса той же школы, необоснованно занижая ему оценки.

"У меня сын там еще учится. Я не хотела шумиху поднимать. 11 класс ему надо закончить. Его двойками заваливают по математике, хотя с репетитором он занимается. Она (учитель - ИФ) его не хочет допускать к ЕГЭ. Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит", - пожаловалась учительница в эфире радиостанции.

По ее словам, мальчик собирается поступать на актерский факультет, поэтому преподаватель, видимо, и решила его "валить" без зазрения совести.

"Нет бы подход изменить, дала бы карточку попроще. Если все-таки сына не допустят до ЕГЭ, тогда точно я пойду везде. Завтра пойду с директором разговаривать. Если она убедит меня, что у него будет допуск до ЕГЭ, тогда не буду ничего поднимать", - отметила Кувшинникова.

По словам бывшей учительницы, после ее увольнения ученики и их родители продолжают ее поддерживать и даже просят вернуться в школу.

"Ученики встречают меня на улице, спрашивают: "когда вы к нам вернетесь?". С родителями созваниваемся, на праздники друг друга поздравляем", - сказала она в интервью радиостанции.

Тем не менее, возвращаться в школу N13 Кувшинникова не планирует. По ее словам, ее уже приглашали преподавать в частное учебное заведение.

Между тем, как сообщили в мэрии Барнаула, городской Комитет по образованию администрации провел после увольнения Татьяны Кувшинниковой служебную проверку и пришел к выводу, что оставить работу ее никто не заставлял.

"Фактов давления на нее для принятия вынужденного решения не выявлено. Более, того руководство школы уговаривало ее остаться - дети в сложном положении, нужно хотя бы завершить с ними четверть. Но она приняла сама такое решение. Ни в комитет, ни к руководству школу, где учится ее сын, от нее не поступало обращений о его якобы травле после ее увольнения", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе мэрии Барнаула.

Собеседник агентства добавил, что Кувшинникова пришла преподавать в школу, откуда недавно уволилась, в сентябре 2018 года.

"После недовольства со стороны родителей из-за фотографии в соцсетях директор школы разговаривала с учителем, вполне корректно объясняла, что не все могут понять такие фото. Но учитель приняла решение сама, оно стало неожиданным. Ее просили и просят остаться", - подчеркнули в мэрии.

Тот факт, что учительницу очень просят вернуться обратно в школу, подтвердили и в министерстве образования и науки Алтайского края. Более того, глава министерства Максим Костенко заявил, что не увидел ничего предосудительного в снимках Светланы Кувшинниковой, из-за которых одна из родительниц устроила такой скандал.

"Я считаю, что современной школе нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни и спорт. В увиденных фотографиях не вижу ничего предосудительного. Мы продолжаем разбираться, но я уже сейчас могу сказать, что мы не оставим Татьяну без работы, нам нужен каждый педагог, особенно такой талантливый и энергичный", - заявил чиновник агентству "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, Светлана Кувшинникова - спортсмен, она состоит в организации, которая занимается моржеванием, пропагандирует исключительно здоровый образ жизни, поддерживает здоровье.

Между тем, источник в школе, где преподавала Кувшинникова, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь", что руководство образовательного учреждения действительно просило учительницу не увольняться, но она настояла на своем решении. И теперь руководство школы ищет замену преподавателю в самый разгар четверти.

Между тем, история учительницы из Барнаула привлекла внимание и федеральных структур. Так, министерство просвещения России уже сообщило, что намерено разобраться в данной ситуации и выяснить, почему вдруг личная фотография преподавателя вдруг стала причиной серьезного внутришкольного конфликта.

"Министерство поручило региональным органам управления образованием Алтайского края детально разобраться в случившемся", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, поступившем в "Интерфакс".

В ведомстве подчеркнули, что директору школы нужно налаживать связи между учителями и родителями, а не провоцировать конфликты.

"Администрации школ должны способствовать выстраиванию атмосферы понимания между педагогическим и родительским сообществом, а не содействовать излишнему давлению на педагогов", - отметили в Минпросвещения.

Как сообщалось, в июне 2018 года учительницу истории Викторию Попову из Омской области уволили из-за фотосессии в купальнике. После этого случая российские преподаватели устроили флешмоб в поддержку коллеги, публикуя снимки под хештегом "Учителятожелюди". После встречи с главой регионального Минздрава и директором школы Попову приняли на прежнюю работу.

Обозреватель Наталья Пономарева

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