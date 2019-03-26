Проблемный карьер

26.03.19 16:50

Interfax-Russia.ru – Процесс затопления карьера, ставшего источником смога в башкирском Сибае, завершен. При этом полная ликвидация смога может потребовать дополнительных мер.

Сибайский карьер на территории Башкирии считается одним из самых крупных карьеров в мире и представляет собой воронку глубиной около 500 м и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад, однако из-за тления в чаше город часто накрывает смогом, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия. Очаги тления пытались заиливать, однако эти меры были признаны недостаточными. И в январе карьер решили затопить.

Ликвидацией двух очагов тления руды на глубине 400-450 м в шахте занялся Учалинский горно-обогатительный комбинат (ГОК). Работы по заливке чаши карьера начались в начале февраля и продолжались в круглосуточном режиме. Проблему обещали решить до конца марта.

"Мы достаточно подробно изучили причины возникновения этой ситуации. И, на мой взгляд, получили четкий ответ от руководства УГОК по ликвидации этой ситуации, определились по срокам, что эти очаги загрязнения будут ликвидированы до конца марта", - заявлял полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

В свою очередь врио главы региона Радий Хабиров отмечал, что будет настаивать на соблюдении ранее названных сроков ликвидации очагов тления в карьере.

Он напомнил, что затопление карьера - это "масштабные работы".

"Вы представляете: часть шахты перекрывается перемычками, внутри все это заполняется водой, (при этом в шахтах - ИФ) еще проводятся работы. Это касается жизни и безопасности сотен людей, которые там находятся. Участки возгорания, которые находятся на разной глубине в разных местах, будут постепенно подтопляться, и интенсивность горения будет уменьшаться, поэтому я очень надеюсь, что первые улучшения мы будем иметь уже к намеченной дате", - сообщил Хабиров.

К концу марта, по прогнозам специалистов, должен был прекратиться и смог в Сибае, источником которого стал неработающий карьер.

"В связи с проводимыми работами (по затоплению карьера - ИФ) возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации", - сообщил руководитель МЧС республики Марат Латыпов на заседании регионального госсобрания.

С ним согласился и.о.министра экологии Башкирии Мирхайдар Фатхуллин, пояснив, что процессе подтопления карьера сопровождается испарениями, в связи с чем и возможен выброс диоксида серы.

Прогнозировать возникновение или повторение окислительных процессов в карьере невозможно, добавил он.

"Чтобы снизить концентрации, надо продлить процесс (затопления) на длительный срок" – сказал Фатхуллин.

По его словам, такое природно-техногенное явление трудно регулировать, кроме того, невозможно предсказать, "насколько глубоко идет процесс под землей".

В свою очередь генеральный директор Учалинского ГОКа Закария Гибадуллин назвал ситуацию в карьере уникальной.

"Процессы (окисления руды - ИФ) возникли в переходной зоне между карьером и рудником, и доступа туда нет. Поэтому эксперты из Москвы и Магнитогорска сказали: требуется разработка нормативных документов для предупреждения процессов, возникающих в переходных зонах. Это уникальный случай. Таких предприятий, где отрабатывается рудное тело рядом с карьером или под карьером, очень мало", - сказал он.

Гибадуллин уточнил, что доступа к нижней части карьера нет с 2003 года. Карьер был закрыт для разработки после того, как начали обрушаться транспортные фермы. После этого рядом был построен рудник.

26 марта процесс затопления карьера, ставшего источником смога, был завершен.

"Сегодня, как и планировалось, УГОК прошел отметку 469 метров и докладывает, что основные очаги тления остались под водой. Если все будет идти штатно - количество случаев превышения ПДК в ближайшие недели должно снизиться до нуля. Сейчас УГОК уже приступил к проектированию работ по откачке воды, чтобы продолжить свою обычную производственную деятельность", - сообщил врио главы Башкирии на своей странице в социальной сети.

При этом, добавил Хабиров, очаги окисления под водой будут остывать, выделяя в течение некоторого времени пар.

"Инженеры УГОКа считают, что остаточные явления, а проще говоря - пар, мы будем наблюдать еще 24 дня", - уточнил он.

Врио главы региона подчеркнул, что предприятие начнет восстановительные работы, "когда мы вместе с жителями поймем, что проблема действительно решена окончательно, что пар прекратился, очагов горения ниже или выше горизонтов заливки не осталось".

При этом руководство Уральской горно-металлургической компании, ведущей работы по частичному затоплению Сибайского карьера, не исключает появление новых очагов окисления руды.

Как сообщил глава Сибая Рустем Афзалов, плановый уровень подтопления составляет 80 м, после этого предприятие будет вести мониторинг на объекте.

"Руководство комбината будет вести мониторинг. Если вдруг (...) какое-то новое образование будет появляться, будут топить дальше до тех пор, пока не дойдут до критической точки. Дополнительно заказали изменения по дальнейшему подтоплению в случае, если мероприятия пойдут не по заданному курсу, то есть будут появляться дополнительные очаги", – рассказал Афзалов.

Он также уточнил в беседе с "Интерфаксом", что в настоящее время в городе превышения ПДК по диоксиду серы отмечаются "намного реже".

"Мы их отмечаем в среднем один раз в неделю. Видимо, (в карьере - ИФ) есть какие-то камеры. Когда вода входит из шахты в эти камеры, происходит резкое ПДК, которое быстро уходит в течение получаса", - предположил он.

По мнению собеседника агентства, кратковременные превышения концентраций диоксида серы в воздухе связаны с выбросом пара, который выделяется из-за контакта воды с очагами тления, о чем свидетельствует и цвет выбросов.

"Если раньше мы отмечали (...) темно-серый дым, то сейчас он светлого цвета. В большей степени это пар", - добавил он.

Между тем Сибайский городской суд обязал Учалинский и Сибайский ГОКи ликвидировать источник загрязнения воздуха до 28 апреля.

"Судья удовлетворил иск прокурора к АО "Учалинский ГОК" и АО "Сибайский ГОК" и обязал эти два общества принять меры по ликвидации очагов окислительных процессов, происходящих в сибайском карьере, в срок до 28 апреля. Решение подлежит немедленному исполнению", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель суда Азамат Хунафин.

Он также сообщил, что ранее суд, рассмотрев протокол управления Роспотребнадзора по Башкирии, оштрафовал АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" на 10 тыс. рублей по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Тем временем Западно-Уральское управление Ростехнадзора проводит внеплановую проверку филиала УГОК в Сибае. Предметом проверки стало соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также работа по ликвидации последствий окислительных процессов на сибайском карьере.

В территориальном управлении Ростехнадзора отмечают, что отработка залежи "Новый Сибай" относится к последовательной открыто-подземной разработке, в связи с чем карьер не может быть полностью рекультивирован при наличии подземных выработок рудника.

Ростехнадзор проверял предприятие в 2016 году. В тот момент горные работы в карьере не проводили, въезд в карьер был перекрыт, за состоянием бортов карьера и опасных зон наблюдала маркшейдерская служба предприятия.

Обозреватель Анастасия Николаева

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