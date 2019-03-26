"Умный" учет

26.03.19 17:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Стоимость создания интеллектуальных систем учета газа в России может достичь 385 млрд руб. Новая система увеличит счета за квартплату.

Создание в России интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей, сообщили "Известия" со ссылкой на Минэнерго. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа (ПУГ) планируется включить в тариф для населения. Эксперты прогнозируют, что внедрение системы приведет к росту платежей россиян на 5-10%.

Планируется, что система будет аналогична системе интеллектуального учета электроэнергии, закон о которой приняла Госдума в конце 2018 года. В интеллектуальную систему учета войдут "умные" счетчики в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.

Стоимость интеллектуальных ПУГ в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей).

Ведомство предлагает два варианта финансирования установки счетчиков. Согласно первому, расходы на установку счетчиков будут включены в плату за снабженческо-сбытовые услуги газоснабжающих организаций. Согласно второму, расходы на установку счетчиков включат в тариф на транспортировку газа газораспределительных организаций.

"Вопрос источника финансирования нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов поставщика и потребителя", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз".

Специалисты Минэнерго подчеркивают, что в настоящее время не идет речи о повсеместной установке новых счетчиков.

"Минэнерго России действительно предоставило в правительство свою оценку целесообразности установки "умных" приборов учета газа. При этом подчеркиваем, что это лишь оценка, пока никаких поручений от правительства по разработке изменений в законодательство министерство не получало и не прорабатывало. На данный момент речи о повсеместной установке новых счетчиков не идет. В дальнейшем с целью проработки вышеуказанных вопросов установки интеллектуальных ПУГ, в том числе определения категорий потребителей, в Минэнерго России создается рабочая группа", - рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе Минэнерго России.

Сотрудник пресс-службы также напомнил, что сейчас основная задача Минэнерго - определить конечных потребителей, которым может потребоваться новая система учета.

"На данном этапе Минэнерго России не считает, что установка "умных" ПУГ понадобится для всех, в том числе уже подключенных, потребителей. Вероятнее всего, установка "умных" ПУГ коснется потребителей в частном секторе. При этом, подчеркиваем, что по мнению Минэнерго России, затраты на установку интеллектуальных ПУГ предпочтительнее всего возложить на газораспределительные организации", - рассказали в пресс-службе Минэнерго России.

Вместе с тем, Госдума РФ в декабре в третьем чтении приняла закон о создании в России интеллектуальной системы учета энергоресурсов.

В настоящее время потребители обязаны сами организовывать учет электроэнергии. То есть граждане самостоятельно выбирают прибор учета, покупают его, организовывают установку, прием в эксплуатацию и в дальнейшем отвечают за его функционирование.

Согласно принятому закону, с 1 июля 2020 года ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, включая установку счетчиков, будет возложена на ПАО "Россети". Причем эти изменения коснутся как промышленных и индивидуальных потребителей, так и гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Финансирование работ по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии гарантирующие поставщики проведут через тарифные решения, "Россети" – за счет экономии, которую даст запуск системы (по оценкам экспертов, экономия составит 20-30%), которую не будут изымать у компании в течение 10 лет.

Потребителям останется лишь своевременно оплачивать электроэнергию и разрешать специалистам устанавливать и обслуживать счетчики.

По мнению разработчиков, принятый закон позволит сформировать условия для экономии электричества, повышения качества и надежности электроснабжения, а также повысить качество обслуживания потребителей.

При этом закон позволяет удаленно ограничивать "хронических" неплательщиков за потребленную электроэнергию.

По оценке председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Павла Завального, слова которого приводятся на сайте Госдумы, данное решение - "один из важных шагов на пути создания эффективных инструментов повышения платежной дисциплины в ТЭК".

По его мнению, такие решения позволят более справедливо распределить риски субъектов электроэнергетики из-за нарушений недобросовестными потребителями платежной дисциплины и перенести их на самих нарушителей.

Павел Завальный уверен, что "фактически мы начинаем революцию в учете потребления энергетических ресурсов в стране".

Председатель комитета считает, что в результате изменения законодательства повысится эффективность энергопотребления, и снизятся затраты, в частности, для потребителей ресурсов, повысится платежная дисциплина.

Минэнерго уже опубликовало требования к "умным" счетчикам. Согласно им, прибор учета должен передавать данные об объемах потребления и о качестве услуги, потерях на участке сети от точки измерения до точки поставки, а также надежно защищать эти данные. Собственник счетчика - гарантирующий поставщик или сетевая организация, которая установит прибор, - должен предоставлять потребителям бесплатный доступ к полученным данным.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что внедрение интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволит государству при снижении энергопотерь экономить до 70-80 млрд рублей в год.

"Умные счетчики" используют и для передачи данных о потреблении воды. Пилотный проект горячей и холодной воды "Умные счетчики" проводился в Москве в 2018 году. В нем приняли участие 600 квартир, в которых установили специальные смарт-устройства. Эти устройства в режиме онлайн передают информацию с приборов учета в ЕИРЦ, где формируется платежный документ.

Тем временем, по данным Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%. Стоимость жилищных услуг выросла на 3,2%, коммунальных - на 4,1%.

В 2019 году из-за повышения НДС с 18% до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% - с 1 июля. В Минэкономразвития отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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