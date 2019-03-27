Статьи для экс-министра

27.03.19 13:03

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов обвиняется в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Чиновник задержан.

Бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, который занимал этот пост с мая 2012 года по май 2018 года, задержали в Москве 26 марта. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, экс-министр приехал в Россию из-за границы, где проживал в последнее время, на день рождения одного из своих бывших коллег, после чего был задержан.

"Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников", - отметил собеседник агентства.

Между тем другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что Абызова задержали по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прибыл частным самолетом из Италии.

Следователи предъявили экс-министру обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Подозреваемыми по уголовному делу также являются экс-глава ООО "РУ-КОМ" Николай Степанов, бывший член совета директоров АО "Сибэко" Максим Русаков, экс-председатель ликвидационной комиссии новосибирского АО "Сибэнергострой" Галина Фрайденберг, бывший гендиректор АО "Сибэко" Александр Пелипасов и членом совета директоров и бывший гендиректор новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Претензии правоохранительных органов вызвали действия экс-министра в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Именно тогда, по мнению следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, Абызов вместе со Степановым, Русаковым, Фрайденберг, Пелипасовым и Ильичевым "путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей".

Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. При этом, как считают в Следственном комитете, своими действиями "преступное сообщество" поставило "под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны". Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Сам экс-министр, по словам его адвоката Александра Асниса, вину "не признает категорически".

До января 2012 года Абызов был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав инжиниринговой компании России ОАО "Группа Е4", но после назначения в 2012 году советником президента России оставил эти посты.

В мае 2018 года Абызов не вошел в состав кабинета министров, сформированного после переизбрания президента Владимира Путина. Глава государства также упразднил возглавляемую экс-министром правительственную комиссию по координации деятельности Открытого правительства.

В конце мая 2018 года Абызов, отвечая на Дне Открытого правительства и Экспертного совета при правительстве РФ на вопрос, что будет с Открытым правительством и с Экспертным советом, заявил, что "вопросы открытости и работы с институтами гражданского общества должны переместиться на площадку работы каждого из министерств и ведомств".

Он пригласил всех собравшихся "встретиться ровно через год на следующий день Открытого правительства", чтобы стало понятно, что "у нас это все, что называется, не "расплывется".

"Поэтому встретимся через год - в мае 2019-го и отпразднуем день Открытого правительства", - заявил он.

На вопрос, где он планирует продолжить работу, экс-министр не стал вдаваться в детали, отметив, что "я свое место в строю всегда найду".

Однако уже в конце 2018 года Абызов покинул Россию и, по некоторым данным, проживал в итальянской Тоскане.

О ситуации с экс-министром, как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путину доложили заранее. Вместе с тем он подчеркнул, что "у Кремля нет, и не может быть никакой позиции по задержанию Абызова", добавив, что "в данном случае важна позиция правоохранительных органов.

"Существуют определенные подозрения, обвинения, они официально предъявлены, насколько мы знаем. Но только суд может признать Абызова в чем бы то ни было виноватым", - напомнил Песков.

По его словам, президент РФ "не может выражать свое отношение (к этому делу), так как любое отношение фактически было бы попыткой оказать влияние на работу следственных органов".

Премьер РФ Дмитрий Медведев также в курсе ситуации с задержанием Абызова, подтвердил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Как я понимаю, речь идет о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе, речь идет о его (Абызова) коммерческой деятельности. Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом", - заметил пресс-секретарь премьера.

Вместе с тем Осипов добавил, что "если будет доказано, что Абызов сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона".

Между тем, по данным газеты "Известия", экс-министр, помимо уже предъявленных обвинений в создании преступного сообщества и мошенничестве, может быть причастен к еще нескольким эпизодам, которые сейчас расследуют правоохранительные органы.

Издание напоминает, что Абызов, которого называют одним из ближайших соратников Анатолия Чубайса в его бытность главой РАО "ЕЭС", был с 2012 года по 2018 год не только министром Открытого правительства, но и самым богатым членом кабинета министров. Его состояние Forbes оценивал в $600 млн, а в числе основных активов называлась группа RU-COM, в которую входят электроэнергетические ("Сибэко", "Элсиб") и сельскохозяйственные ("Копитания") компании.

После расформирования Открытого правительства в мае 2018 года Абызов много времени проводил за границей.

"Возвращаться в Россию он не решался, поскольку в сферу внимания следственных органов уже попало дело, с которым он косвенно связан", - сообщил газете источник, близкий к правоохранительным органам.

Собеседник издания, близкий к правительству, также подтвердил, что следственные органы уже проявляли интерес к Абызову и приближенным к нему структурам, в том числе по поводу подозрения в мошенничестве при кредитовании.

Источник газеты, близкий к правоохранительным органам, уточнил, что вдали от России Абызова удерживало и расследование о выводе из Российской венчурной компании 1 млрд 300 млн рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США.

По этому делу летом 2018 года были задержаны бывший старший советник Чубайса в "Роснано" и близкий друг Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев. 15 марта Чучкевич был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, но друзья предупреждали Абызова: возвращаться на родину пока не стоит.

Однако, по данным собеседника "Известий", в результате оперативных операций ФСБ России его сюда "выманили". Причем в этой операции был задействован и один из влиятельных людей, которому Абызов сильно доверял и который сказал ему, что "все нормально". Неделю назад он прилетел, никаких действий в свой адрес не увидел и успокоился, а 26 марта его привезли в Следственный комитет.

Обозреватель Анастасия Николаева

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