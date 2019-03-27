Последствия неволи

27.03.19 13:16

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – Эксперты ВНИРО обеспокоены состоянием здоровья двух белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Экспертная группа, сформированная консилиумом ученых под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), подвела предварительные итоги своей работы по обследованию морских млекопитающих в "китовой тюрьме" в Приморье.

"По итогам ветеринарного осмотра косаток и белух и наблюдений за их поведением можно констатировать, что подавляющее число животных находится в удовлетворительном состоянии и их здоровью ничего не угрожает. Озабоченность у членов консилиума вызывает только состояние двух белух", - сообщила пресс-служба Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

У одной из них специалисты обнаружили следы обморожения (на спине), у другой - рану на заднем краю левого плавника. Для каждого из животных уже разработаны индивидуальные планы лечения.

Как сообщалось, в составе экспертной группы консилиума работали ученые ВНИРО, Дальневосточного отделения РАН, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН, Дальневосточного федерального университета, а также ветеринары, тренеры и инструкторы Центра океанографии и морской биологии (Москвариум) и Приморского океанариума. В течение пяти дней специалисты изучали состояние здоровья животных, условия их содержания и состояние окружающей среды в бухте. В рамках этой работы эксперты взяли у животных образцы крови и слизистых, а также отобрали пробы воды из бухты Средней, где как раз и находится так называемая "китовая тюрьма". Все материалы были направлены для исследования в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН и ряд независимых лабораторий. Отмечается, что по каждому направлению с учетом полученных результатов анализов будет подготовлен подробный отчет, который передадут на рассмотрение Консилиума, запланированного на середину апреля.

Информацию о том, что здоровью большинства косаток и белух из бухты Средняя ничего не угрожает, подтвердили и в Минприроды РФ.

"Их (косаток и белух) состояние остается стабильным. Окончательную оценку можно будет дать после получения результатов анализов, взятых у животных", - процитировали в пресс-службе Минприроды России заместителя директора по науке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслава Бизикова.

В министерстве также отметили, что ветеринарный осмотр прошли все животные. Образцы анализов косаток уже отправлены в лаборатории Владивостока и ИПЭЭ РАН. Первые результаты, как ожидается, будут готовы до конца текущей недели.

Между тем, международная группа специалистов по морским млекопитающим, напротив, сообщила о резком ухудшении состояния здоровья косаток и белух. В связи с этим эксперты обратились к руководству РФ с просьбой ускорить процесс реабилитации и выпуска животных.

"Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться. Необходимо уже сейчас предпринять шаги для улучшения здоровья этих животных и условий их содержания. Должны быть составлены планы реабилитации и возвращения китов в места их обитания", - сообщается в обращении ученых к руководству России, текст которого был опубликован 24 марта на сайте общественной инициативы "Свободу косаткам и белухам".

Письмо подписали более 30 экспертов по морским млекопитающим из России, США, Италии, Канады, Великобритании, Люксембурга, Гонконга, Новой Зеландии, Аргентины, Австралии, Германии и Южной Африки. К своему обращению активисты также приложили документ под названием "Ухудшение состояния здоровья косатки, содержащейся в российской "китовой тюрьме", подготовленный ведущими биологами и ветеринарами, которые сравнивали фотографии косатки, сделанные с интервалом в 42 дня. В нем указано, что "здоровье и благополучие одного кита в неволе и, вероятно, других китов тоже, быстро ухудшаются".

"Кроме того, по крайней мере, одна косатка и несколько белух пропали без вести; и, хотя те, кто содержат отловленных животных, утверждают, что эти животные вырвались из вольера на волю, учитывая молодой возраст животных и их плохое физическое состояние, мы обеспокоены тем, что они, возможно, просто умерли", - подчеркнули ученые в своем обращении.

Также активисты попросили российские власти предоставить доступ в вольеры с китами российским и международным экспертам, не вошедшим в состав экспертной группы ВНИРО, и позволить специалистам оценить реальное состояние животных и, в случае необходимости, подобрать для них наиболее подходящие схемы лечения.

Эксперты надеются также, что правительство РФ предотвратит будущие отловы, ссылаясь на данный инцидент, "как показатель серьезного стресса и высокой смертности, а также ущерб диким популяциям".

"Весь мир наблюдает за этой ситуацией уже на протяжении долгих месяцев. На проблему обратили внимание не только международные ученые и специалисты по морских млекопитающих, но также знаменитости со всего мира, а петицию с требованием освободить китов уже подписали почти 1,5 млн людей со всего мира. Тем не менее, судьба китов остается нерешенной и на данный момент решение находится в руках двух организаций, которые имеют прямое отношение к компаниям отловщиков и выступают за отловы", - подчеркнули экологи.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство страны обязательно учтет доводы иностранных ученых.

"Работа ведется, но сиюминутное решение этого вопроса невозможно. Безусловно, озабоченность мировых экспертов, мировых ученых, собственно, с ней уже имели возможность ознакомиться и все наши ученые, и служащие, в том числе и вице-премьер Алексей Гордеев, я уверен, что это будет принято во внимание", - сказал журналистам Песков.

При этом он обратил внимание на то, что выводы экспертов основываются на фотографиях и видеокадрах, а российские специалисты обследовали касаток и белух на месте.

"Но, справедливости ради, все-таки хочу отметить, что делегация обследовала животных на месте, а эти уважаемые господа пришли к своим заключениям, основываясь на фотографиях и видеокадрах", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что курирующий эту тему вице-премьер Гордеев регулярно докладывает президенту о ситуации с китами из бухты Средняя. Он подчеркнул, что "совсем недавно это место содержания китообразных посетила делегация, которая состоит из ученых и экспертов различных ведомств", присутствовали и представители научных ведомств Академии наук, а также профильных ведомств, которые относятся к Росрыболовству.

"Они на месте обследовали животных и ознакомились с местом их содержания. В результате консилиума пришли к выводу о том, что просто выпустить на свободу - это значит большую часть животных просто обречь на гибель, к сожалению. Нужна программа адаптации, которая в данный момент готовится", - сказал Песков.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"