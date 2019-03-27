Кому надбавки?

27.03.19 16:12

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Совет Федерации одобрил закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума. Размер надбавки определят к концу июня.

Совет Федерации одобрил правительственный закон о доплатах для малообеспеченных пенсионеров. Ранее решить проблему призвал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

Согласно новому закону, все неработающие пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума пенсионера, который в регионах будет высчитываться по единой методике. Законом вносятся поправки действующий федеральный закон "О государственной социальной помощи". Все недополученные в текущем году выплаты пенсионеры получат с мая по июнь включительно. Решение коснется более 4 млн человек. Размер надбавки к пенсиям будет зависеть от региона, в среднем он составит от 500 до 1 тыс. рублей.

По словам российского лидера, сейчас не все пенсионеры получают обещанную правительством прибавку к пенсии.

"В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - сказал он. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов 20 февраля заявлял, что реализация этого поручения президента обойдется бюджету РФ в 15-20 млрд рублей в 2019 году и порядка 150-160 млрд рублей в течение шести лет.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1", решение изменить порядок индексации пенсий сверх прожиточного минимума было принято, в том числе, после жалоб граждан.

"Объективно, мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан - и президент эти же письма получал - по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного. И это было как раз связано с тем, что в законодательстве стояло вот это ограничение, что ниже прожиточного минимума нельзя платить", - сказала вице-премьер.

Она подтвердила, что правительство готовит пересчет пенсий, напомнив, что для каждого пенсионера он будет индивидуальным.

"Да, сейчас будет сделан пересчет. Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата - это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее - у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года - она тоже в случае, если они получали ниже ПМ (прожиточного минимума - ИФ) - она тоже будет сверху", - рассказывала вице-премьер.

К концу февраля законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума был согласован и рассмотрен на законопроектной комиссии правительства и на заседании правительства. Причем, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на принятие этого закона Госдумой уже в весеннюю сессию, размеры пенсий будут пересчитаны с начала текущего года, а деньги поступят адресатам к 1 июля.

Документ исключает "из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты - ИФ), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации", поясняется в сопроводительных материалах.

Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в следующем году. Вместе с тем в 2020 году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

После резонансной пенсионной реформы размер пенсионных выплат пересмотрели. Так, в конце февраля было решено проиндексировать социальные пенсии на 2% (точнее – увеличить на 2% ПМП). Новелла затронет около 3,2 млн человек, которые с 1 апреля получат увеличенную пенсию.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 г. (8 тыс. 438 руб.) и за 2017 г. (8 тыс. 315 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%", - говорилось в сообщении Минтруда, поступившем в "Интерфакс".

Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9 тыс. 266 руб., отмечали в пресс-службе.

"Расходы на индексацию с 1 апреля 2019 года на 2% больше размеров социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 млрд руб. до конца текущего года", - добавляли в Минтруде.

В ведомстве поясняли, что одновременно с индексацией социальных пенсий в рамках пенсионного законодательства будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам и членам их семей.

Средний размер пенсии по инвалидности для призывников вырастет до 12 тыс. 899 руб., по случаю потери кормильца семьям призывников - до 10 тыс. 942 руб.

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.

Вместе с тем, в начале марта министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявлял, что в 30 регионах страны занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.

"По нашим данным, порядка 30 регионов занижали и занижают прожиточный минимум пенсионеров в целях установления региональной и социальной доплаты к пенсии", - сказал он.

По словам министра, масштабы занижения в регионах различны: "где-то это сто рублей, где-то двести, а где-то и полторы тысячи".

В то же время, сейчас разрабатывается новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. Добровольная негосударственная пенсия будет формироваться в виде индивидуального пенсионного капитала, который, по сути, заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений. О том, что соответствующие законопроекты уже подготовлены, рассказывал "Российской газете" финансовый омбудсмен, экс-советник главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрий Воронин.

По его словам, граждане с низкими доходами не будут по умолчанию включаться в новую накопительную пенсионную систему - индивидуальный пенсионный капитал.

"Будет сделан водораздел. Самый простой - по уровню заработной платы. Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам облегченный сервисный порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить", - сообщал Юрий Воронин.

Он также отмечал, что в новой системе накопительный пенсионный взнос будет платить сам работник из своего заработка, добровольно.

"Что касается высокооплачиваемых работников, им формирование собственных пенсионных накоплений должно быть интересно. Эти люди, как правило, лучше разбираются в финансовых инструментах, ориентируются на рынке, способны принимать осознанные решения. И у них есть свободные средства, которые они захотят сохранить и приумножить. Для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим ("сервисным"). Но опять-таки никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение, свою волю", - рассказывал он.

Уровень доходов, при котором граждане будут отсекаться от включения в программу, пока не определена.

"Тут придется искать компромисс, баланс интересов. Это, пожалуй, самая острая точка этого законопроекта", - подчеркнул Воронин. Решение будет приниматься, когда законопроект станет предметом обсуждения в правительстве.

Обозреватель Кристина Бочарникова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"