Поместили под стражу

27.03.19 19:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Interfax-Russia.ru – Суд арестовал экс-министра Абызова, несмотря на поручительства и предложенную сумму залога в 1 млрд рублей.

После задержания бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова следствие выступило с ходатайством об его аресте.

"Следствие считает невозможным избрание в отношении Абызова более мягкой меры пресечения, поскольку, находясь на свободе, он может скрыться, оказать давление на свидетелей, попытаться уничтожить доказательства и иным образом помешать производству по уголовному делу", - заявил следователь на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривалось ходатайство об аресте экс-министра.

По словам следователя, причастность Абызова к совершению преступлений подтверждается "показаниями потерпевшего, материалами оперативно-розыскной деятельности и иными собранными по делу доказательствами".

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение у данных компаний 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считают в Следственном комитете, в полном объеме выведены за рубеж.

Абызову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч.4 ст.159 УК РФ).

Свою вину экс-министр не признает. "В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко еще до заседания суда.

По ее словам, допрошенные по уголовному делу его соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.

Ходатайство следствия об аресте поддержала прокуратура. "Нахожу ходатайство следствия подлежащим удовлетворению", - заявил прокурор.

Сам экс-министр заявил в суде, что не совершал никаких преступных действий. "Могу с уверенностью сказать, что с предъявленными мне обвинениями я категорически не согласен, виновным себя в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении, не признаю. Преступных действий я не совершал", - сказал Абызов, отметив, что также "не использовал свое служебное положение министра".

Кроме того, он заявил, что готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. "Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. Я заверяю суд, что в случае избрания мне меры пресечения не связанной с заключением под стражду, я не скроюсь от предварительного следствия и суда", - сказал Абызов.

Он заверил суд, что "не будет угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства" и не станет препятствовать расследованию дела.

"Я прошу суд избрать мне меру пресечения, которая позволит мне общаться с членами моей семьи, заботится о моей престарелой матери и моих несовершеннолетних детях", - сказал экс-министр.

Кроме того, он заявил в суде, что не имеет в настоящее время документов для пересечения границы России: "Вчера я передал следователям два загранпаспорта".

Абызов подчеркнул, что не имеет иных гражданств, кроме российского, и не имеет вида на жительство в других странах. По его словам, в настоящее время у него нет документов, позволяющих ему пересечь границу РФ. "Я не собираюсь скрываться и оказывать какое-либо давление на свидетелей и иных участников процесса", - добавил он.

Адвокаты также попросили суд поместить Абызова под домашний арест или отпустить под залог в 1 млрд рублей. Причем залог за него готов был внести крупный российский бизнесмен, владелец сети региональных аэропортов "Новапорт" Роман Троценко.

"Прошу приобщить поручительство за Михаила Анатольевича (Абызова) от Романа Троценко, который готов обеспечить внесение залога и который присутствует в судебном заседании", - заявил адвокат обвиняемого, добавив, что Троценко давно знает Абызова и уверен в его порядочности.

Поручительства за Абызова представили в суд председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента Александр Волошин, а также глава "Роснано" Анатолий Чубайс и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова.

"Защита не просит такой меры (освобождения под поручительство - ИФ), но просит учесть их как характеризующий материал", - заявил адвокат экс-министра Руслан Кожура.

По его словам, "в поручительствах, они характеризуют Михаила Анатольевича как порядочного и профессионального человека и просят не заключать его в СИЗО".

Также рекомендательные письма передали учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, актрисы Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, которые отметили активное участие Абызова в благотворительной деятельности.

Однако суд отказал защите экс-министра в удовлетворении ходатайства об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста или залога в 1 млрд рублей.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Еще до заседания адвокат бывшего министра Александр Аснис в беседе с журналистами заявил, что уголовное дело в отношении его подзащитного не носит политический характер, а связано с бизнес-конфликтом.

"Он не убийца, не насильник - он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. (...) Есть иные меры пресечения", - сказал Аснис.

Кроме того, адвокат назвал "фейком" информацию о том, что его подзащитного "выманили" из-за границы. По его словам, уголовное дело было возбуждено 26 марта, и в этот же день Абызова задержали утром в своем частном доме в Подмосковье, где тот находился с семьей.

Представитель защиты также подчеркнул, что Абызов постоянно живет в России, а за рубеж выезжал только на короткие сроки, так что информация о постоянном проживании его подзащитного за границей не соответствует действительности.

Между тем следствие настаивает на том, что деятельность созданного бывшим министром преступного сообщества преследовала "исключительно цель преступного обогащения".

"Инкриминируемые Абызову деяния не относятся к совершенным в сфере предпринимательской деятельности. (...) Преступные действия преступного сообщества и преступной группы, созданных и руководимых Абызовым, (...) преследовали исключительно цель преступного личного обогащения и не были направлены на получение прибыли", - заявил следователь на заседании суда.

Он настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.

Отвечая на замечание журналистов о том, что в случае с Абызовым "силовики вмешиваются в спор хозяйствующих субъектов", Песков подчеркнул: "Вы говорите, что мы видим, что... Мы с вами ничего не видим. Разве вы видели материалы этого дела? Не видели. И мы тоже не видели. Это видели только правоохранительные органы".

"Поэтому так говорить - это неправомерно, это скорее на грани каких-то эмоций и схоластики", - заключил пресс-секретарь президента.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов пока не получал обращения от арестованного экс-министра. "Мы изучаем обстоятельства ареста Михаила Абызова. Обращение от Абызова пока не получали, повторюсь, ситуация требует тщательного изучения", - сказал Титов "Интерфаксу".

Бизнес-омбудсмен считает, чтобы судить о законности выбора меры пресечения, нужно понимать, "проводились ли вменяемые действия Абызовым как предпринимателем, или же, как чиновником и руководителем госкомпании".

Между тем, как считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, "дело Абызова" показывает, что неприкасаемых нет, и в стране идет настоящая борьба с коррупцией.

"Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения. Это говорит о том, что неприкасаемых нет, и в стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они не занимали", - сказала Матвиенко журналистам.

По мнению спикера, российское антикоррупционное законодательство соответствует всем международным нормам.

"Чиновникам любого уровня запрещено иметь офшоры, счета за рубежом и так далее. Если будет доказано следствием, что у него были офшоры, то это еще одно грубейшее нарушение законодательства, которое он допускал", - отметила Матвиенко.

"Полагаю, что на этом этапе нет необходимости вносить изменения в законодательство, оно достаточное. Просто нужно усилить контроль за соблюдением норм всеми, кто подпадает под этот закон", - сказала она.

Обозреватель Анастасия Николаева

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