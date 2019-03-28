Новое старое имя

28.03.19 14:30

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Кемеровская область получила право официально называться Кузбассом.

Президент РФ Владимир Путин официально закрепил за Кемеровской областью название "Кемеровская область - Кузбасс". Соответствующий указ от 27 марта размещен на портале правовой информации.

"Постановляю включить новое наименование субъекта РФ Кемеровская область – Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в указе главы государства.

Отмечается, что новое название будет также учтено при переиздании Конституции РФ.

Напомним, что придать некогда неформальному названию региона официальный статус в октябре прошлого года предложил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Его инициативу поддержало более 80% местных жителей.

В декабре 2018 года Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил название "Кузбасс" в качестве второго официального наименования региона, а Цивилев написал соответствующее обращение на имя президента России Владимира Путина для внесения изменения в конституцию РФ.

"Хочу поздравить всех кузбассовцев со знаменательным днем в истории нашего региона. Десятки тысяч ваших обращений со словами поддержки сделали свое дело. Выражаю благодарность президенту РФ Владимиру Путину за одобрение инициативы жителей Кузбасса", - заявил глава региона.

При этом губернатор подчеркнул, что переименование не повлечет за собой каких-то дополнительных расходов.

"Для жителей области такое изменение не понесет за собой дополнительных расходов. Все документы, в которых указано "Кемеровская область", все также остаются действительными. Это не требует ни временных, ни финансовых затрат", - добавил Сергей Цивилев.

Вместе с тем, со значимым событием в жизни региона своих земляков поздравил и председатель Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва Вячеслав Петров.

"Теперь - официально! 27 марта 2019 года - новая дата в истории нашей области. Кемеровская область = Кузбасс! Инициатива губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева поддержана и реализована! Это итог большой работы, которую проделали мы все вместе. Название "Кузбасс" - неотъемлемая часть нашего региона, это слово само по себе отражает силу и потенциал нашей экономики, наших земляков", - заявил парламентарий.

Также инициативу по переименованию региона поддержали и члены Молодежного парламента. Совместно с Советом народных депутатов Кемеровской области, Агентством развития общественных проектов и инициатив, а также телерадиокомпанией "Квант" (Междуреченск) они организовали конкурс видеороликов "Знай Кузбасс".

"Для участия в конкурсе необходимо подготовить ролик с тематикой "Видео экскурсия за 60 секунд", освещающий богатство и разнообразие природных, культурных, исторических и туристических объектов, расположенных на территории Кемеровской области либо рассказывающий про известных жителей Кузбасса, традиции и быт местного населения", - говорится в сообщении Молодежного парламента Кузбасса, опубликованном в официальной группе организации в "Вконтакте".

Работы принимаются до 30 апреля.

Как известно, слово "Кузбасс" – это сокращенное название Кузнецкого угольного бассейна. Впервые в далеком 1842 году его употребил русский ученый, известный геолог Петр Чихачев. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. С тех пор слово "Кузбасс" вошло в обиход.

Впрочем, как полагают некоторые политологи, такое переименование Кемеровской области, скорее всего, не дань истории, а имиджевый проект Цивилева.

"Это больше выглядит как имиджевый проект губернатора Цивилева. Губернатору он представляется значимым. Возможно, это интересно и жителям крупных городов области за пределами столицы региона (например, Новокузнецка), но я не думаю, что это очень существенно для жителей области в целом", - сказал газете "Московский комсомолец" президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Похожего мнения придерживается и первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Пришел новый губернатор Цивилев вместо Тулеева - живого символа Кузбасса. Он новый для региона человек, ему надо подчеркивать приверженность местным традициям, истории, надо показать, что он уважает своих избирателей. А они чаще всего все-таки называют себя жителями Кузбасса...", - высказал эксперт свое мнение изданию.

Со своими коллегами согласен и сибирский политолог Алексей Петров. Как полагает эксперт, придание слову "Кузбасс" официального статуса было скорее pr-ходом нынешнего руководства региона, нежели попыткой отдать дань истории.

"Я думаю, что новое руководство области просто решило таким образом вписать себя в историю региона. С одной стороны, все понятия – Кузбасс, Кубасский бас и так далее - известны еще с советских времен, с другой стороны, до вчерашнего дня мне нигде не встречались какие-то широкие обсуждения этого вопроса, в том же кемеровском медиа пространстве или еще где-то. Поэтому, по моему мнению, такая инициатива губернатора больше похожа на pr-ход, а не на попытку пролоббировать решение, действительно необходимое жителям Кемеровской области", - сказал политолог Interfax-Russia.ru.

Последние же, по мнению политолога, скорее всего, отнесутся к переименованию своего региона достаточно спокойно. Местные жители давно употребляют наименование "Кузбасс", и вряд ли его официальный статус на что-то повлияет.

"То, что они называли Кузбассом, Кузбассом и останется, просто теперь такое название закреплено в Конституции РФ. Уточнение чисто символическое, но, наверное, большим патриотам это будет приятно", - сказал Петров.

Также pr-ходом переименование Кемеровской области назвал и генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. При этом эксперт сомневается, что это добавит популярности новому губернатору.

"Я думаю, это pr-ход, который, скорее всего, будет не очень успешным. Местное население итак воспринимает Кемеровскую область как Кузбасс, официальный статус такого названия их, наверное, порадует, но ведь люди оценивают губернатора не по таким ходам, а по уровню жизни в регионе. Если ему удастся поднять уровень жизни, снизить риски при работе на шахтах, то его будут любить, как бы не называлась Кемеровская область. Если ему это не удастся, то его не примут, опять же - как бы не называлась Кемеровская область", - сказал политолог Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Наталья Пономарева

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