"Смешные" зарплаты

28.03.19 15:06

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – Правительство Башкирии решило расторгнуть концессионное соглашение, по которому единственный в Салавате роддом был передан в частные руки.

На плачевную ситуацию в перинатальном центре в Салавате (Башкирия) еще в конце прошлого года обратили внимание в республиканском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Дело в том, что в апреле 2018 года на основании концессионного соглашения между правительством Башкирии и компанией-концессионером городской роддом был передан в частные руки. По словам сотрудников медучреждения, это негативно отразилось на качестве и доступности медицинской помощи, ухудшило положение самих медработников.

Как рассказала агентству "Интерфакс-Поволжье" акушер-гинеколог женской консультации роддома Лилия Касьянова, за год существования государственно-частного партнерства (ГЧП) из учреждения уволились более десяти медицинских специалистов.

"Ушли два неонатолога, две детские медсестры из отделения реанимации новорожденных, ушли три узиста, одна из которых совмещала должность заведующей дневного стационара. Наверное, в общей сложности 14 и получилось", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, штат учреждения был недоукомплектован до передачи в концессию, а за время существования ГЧП на работу в роддом не приняли ни одного врача, медсестры или акушерки.

"Новых врачей в наши ряды не встало. Все, кто устроился (за этот период - ИФ) - это замы. Поменялись клинический фармаколог, главная медсестра. Взяли юриста, бухгалтерию. Коллеги говорят, что принят какой-то анестезиолог, но он больных не смотрит и не дежурит", - рассказала Касьянова.

По ее словам, чтобы получать озвученные директором роддома зарплаты, "врачи должны жить на работе", набирая дежурств на три полных ставки.

"У нас всего три анестезиолога. Они в день стоят на операциях плюс ночные дежурства. Если жить в таком графике, 15 ночей в месяц проводить на работе, тогда можно такую зарплату получить", - отметила собеседница агентства.

Вместе с тем, по данным ОНФ, только за 9 месяцев, прошедших после реорганизации, из перинатального центра уволились 37 сотрудников, и теперь медучреждение укомплектовано кадрами лишь наполовину.

При этом у врачей и медперсонала значительно снизились зарплаты и увеличилась нагрузка. Кроме того, сотрудники оказались лишены льгот, предоставляемых медработникам, так как теперь они являются работниками коммерческого предприятия.

Работа роддома в новых условиях отразилась на доступности и качестве медицинской помощи. В частности, если до заключения концессионного соглашения все анализы делались в Салавате в рамках программы госгарантий и результат можно было получить в течение двух-трех дней, то сейчас все биоматериалы отправляются в Санкт-Петербург. Это привело к удорожанию обследований, вызвало задержку диагностики и своевременного лечения больных. Таким образом, пациентов вынуждают прибегать к услугам коммерческих клиник, констатировали в ОНФ.

"Концессионеры и руководство учреждения вместо того, чтобы наладить конструктивный диалог с персоналом, заняли оборонительную позицию и делают вид, что ничего не происходит. В то время, когда государство везде транслирует, что в медицине нужны частные инвестиции, в Салавате создан негативный фон, демонстрирующий, что ГЧП – это зло", - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии, заместитель председателя Госсобрания Курултая Эльвира Аиткулова.

В штабе считают, что многих проблем можно было бы избежать, если бы на всех этапах этого проекта было сопровождение от регионального правительства.

В январе на встрече активистов народного фронта в Башкирии с сопредседателем Центрального штаба ОНФ, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президентом некоммерческого партнерства "Национальная медицинская палата" Леонидом Рошалем было принято решение опротестовать передачу роддома в частные руки.

Вместе с тем широкое внимание общественности к перинатальному центру в Салавате оказалось привлечено после того, как в сети появился видеоролик встречи члена Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой с медиками роддома.

"Какая зарплата у врачей?" – поинтересовалась Евдокимова. Зал разразился овациями и смехом, когда директор роддома Альбина Фатыхова стала отчитываться о доходах медперсонала. По ее словам, врачи в роддоме получают более 61 тыс. рублей, неонатологи – более 66 тыс. рублей, акушерки – более 35 тыс. рублей, детские медсестры – более 29 тыс. рублей, а младший медперсонал – более 21 тыс. рублей.

В то же время, Евдокимова назвала ситуацию в салаватском перинатальном центре "проблемной". Член СПЧ поинтересовалась у руководства учреждения, "как предполагалось в небольшом и небогатом городе "отбить" вложения бизнес-инвестора и еще получать прибыль". Она также усомнилась, что это удалось бы сделать за счет платных услуг, как предполагалось изначально.

Кроме того, она спросила, какую зарплату получают сотрудники - ведь, поскольку заведение стало частным, на него не распространяются государственные гарантии о зарплате врачей, которая должна составлять не менее 200% от средней зарплаты по региону.

"Отвечая на вопрос относительно размера заработной платы, мне сначала сказали, что она составляет 58 тыс. рублей. Видимо, здесь как раз подогнали число под региональный уровень в плане выполнения майского указа. Сами же сотрудники говорили, что получают 10, 14, 23 и 28 тыс. рублей", - рассказала Евдокимова.

Наталья Евдокимова назвала ситуацию в перинатальном центре плачевной и считает, что выхода из нее при условии дальнейшего существования в нынешней форме нет. Правозащитница запросила учредительные и нормативные документы учреждения для детального изучения и договорилась о встрече с концессионерами для обсуждения дальнейшей судьбы центра.

Со своей стороны региональные власти пообещали, что роддом в Салавате, переданный в управление коммерческой организации, будет отремонтирован и оснащен оборудованием за счет средств регионального бюджета.

"Роддом вернется к нам, после этого мы отправим туда комиссию, посмотрим потребность в ремонте, оборудовании и за счет средств нашего бюджета все эти вопросы решим. Люди настрадались за это время, поэтому мы в ускоренном темпе решим проблемы, которые не получилось решить в рамках концессии", - сообщил врио главы республики Радий Хабиров журналистам на выездном совещании СПЧ.

В свою очередь член СПЧ Наталия Евдокимова в ходе совещания назвала роддом "вошедшей в пике организацией".

"При составлении бизнес-плана и подписании концессионного соглашения не была учтена социальная составляющая. Не позаботились о социальной защите работников. Медики потеряли стажевый коэффициент, а также (стало необязательным - ИФ) выполнение майского Указа президента о (повышении - ИФ) зарплаты врачам", - сказала она.

Евдокимова отметила, что при этом проблема была решена накануне "прямо сходу".

На данный момент прокуратура Башкирии в ходе проверки деятельности роддома выявила нарушения трудового законодательства. Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в надзорном ведомстве, прокуратура Салавата приняла меры реагирования, но проверка еще не закончена.

"Сейчас проверка продолжается, привлечены другие контролирующие органы", – отмечается в сообщении.

Обозреватель Анастасия Николаева

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