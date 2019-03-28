В тюрьму за кота

28.03.19 17:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Жителя Николаевска-на-Амуре приговорили к году лишения свободы за убийство кота. Однако зоозащитники сомневаются, что приговор вступит в силу.

Жителя Николаевска-на-Амуре приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с котом, сообщила прокуратура Хабаровского края. Как установило следствие, в феврале обвиняемый затянул на шее кота веревку и вывесил животное на балкон своей квартиры. В результате питомец погиб. Свидетелями преступления стали прохожие, в том числе и дети. Они сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили видео в социальные сети. После этого правоохранители начали проверку и по результатам ее возбудили уголовное дело. Приговор в законную силу пока не вступил.

По мнению зоозащитников, если обвиняемый окажется в колонии, дело станет первым в России случаем, когда человек лишился свободы именно по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

"Ранее таких случаев в России не было. Если живодеров и сажали, то только по совокупности преступлений. Например, вместе со статьей 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) шла статься 162 УК РФ (разбой). Я сомневаюсь, что обвиняемый понесет наказание в виде лишения свободы. С нынешним законодательством осуществить это практически невозможно", - рассказала Interfax-Russia.ru представитель Пресс-службы волонтеров зоозащиты Наталья Грановская.

По словам спикера, статья 245 УК РФ нуждается в серьезной доработке. В ней содержится ряд условий, из-за которых крайне сложно привлечь преступника к ответственности.

"В гражданском кодексе говорится о том, что животные являются имуществом. В пункте 1 УК РФ Статья 245 говорится, что наказывается жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. В реальности это означает, что владелец нанес имущественный вред сам себе, ведь кот - имущество принадлежащее владельцу. А хулиганские действия – это нанесение имущественного вреда третьим лицам", - отметила собеседница агентства.

По мнению Натальи Грановской, статью нужно сформулировать иначе.

"Если человек погибает в результате насильственных действий, этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело, а также начать розыск убийцы. Труп животного - основание недостаточное. Потому что в статье 245 УК РФ не написано, что за убийство кота человек получит до 5 лет лишения свободы. Там сказано, что он понесет наказание, если кота убивали в целях жестокого обращения. А что такое цели? Нет такого понятия! Есть мотив и деяние", – пояснила она.

В свою очередь юристы тоже говорят о необходимости внесения поправок в нынешний закон. Так, в беседе с Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова отметила, что очень часто подобные дела даже не доходят до суда.

"Зачастую дела даже не возбуждаются, не говоря уже о реальных сроках наказания. Некоторое время назад, у всех на слуху было резонансное дело, так называемых "хабаровских живодерок". Все трое обвиняемых получили реальные сроки от 3 до 4,3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Но, стоит отметить, что обвинения были предъявлены по совокупности. В зависимости от роли каждого, они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - отметила собеседница издания.

По словам спикера, поправки в существующее законодательство уже обсуждаются.

"Сейчас идут активные обсуждения на федеральном уровне, которые предполагают введение в закон о жестоком обращении с животными ряда новых поправок. В частности, за трансляцию через интернет садистских действий, совершаемых над животными, уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Данные поправки необходимы, потому что лишь реальные сроки, а не штрафы, которые, возможно никогда не будут выплачены, могут остановить новых живодеров и сохранить жизни многим нашим меньшим братьям", - добавила Людмила Калинникова.

Некоторые специалисты отмечают, что нередко полицейским приходится разбираться с ложными обращениями по факту жестокого обращения с животными.

"Случаев обращения в полицию по фактам жестокого обращения мало. Дело в том, что большинство фактов, которые анонсируются как жестокое обращение - таковыми не являются. Приведу пример: собака попала под машину - пытаются преподнести как "собаку избил человек палкой". Это спекуляция, не более того. Я лично, давно и много работаю с животными, и не знаю таковых доказанных актов", - рассказала Interfax-Russia.ru сотрудник ОФ "Право на жизнь бездомным животным" Алла Кобцова.

По словам спикера, гораздо чаще животные страдают от безответственного отношения хозяев, а не от действий живодеров.

"Я допускаю, что такие факты (жестокого обращения) существуют, но их действительно мало. В большинстве случаев животные страдают от человеческой безалаберности. Выпустил собаку на самовыгул - попала под машину, не сделал прививку - пала от болезни, родился ненужный приплод - выбросил на помойку. Сейчас работать надо не над статьей "жестокое обращение с животными", а над другими законами, контролирующими ответственное владение", - добавила собеседница агентства.

Психологи говорят о том, что за подобными преступлениями всегда стоят психологические травмы.

"За любой агрессией стоит боль, обида, страх. Тот, кто жестоко относится к животным, чаще всего сам был объектом агрессии. Когда человек имеет высокий уровень притязаний, недостижимые требования к себе, обиду, он начинает вымещать негатив на том, кто слабее и беззащитней. Бывает, что на животном вымещают свою агрессию к какому-то человеку", - пояснила Interfax-Russia.ru психолог, арт-терапевт, эксперт по детско-родительским отношениям Евгения Скорых.

Как сообщалось, в 2017 году в колонию отправились "хабаровские живодерки". Двух девушек приговорили к реальным срокам с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Их подельник, который к расправам над животными не имеет отношения, получил три года колонии по ст. 282 УК РФ (возбуждении ненависти либо вражды). Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными (ч.2 ст.245 УК РФ), разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ).

Фигурантки дела полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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