По новой схеме: Совет Федерации одобрил закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума
  
Дань истории: Кемеровская область официально стала Кузбассом
   
Неудачная концессия: роддом в башкирском Салавате вернут государству
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Точка зрения
28.03.19 21:45

Вменяют мошенничество

© РИА Новости. Алексей Никольский
Interfax-Russia.ru – Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали в Москве по подозрению в хищении средств у "Роснефти", когда он был одним из топ-менеджеров компании.

Известного политика, первого губернатора Хабаровского края, академика РАН Виктора Ишаева задержали в Москве 28 марта. Одновременно с этим обыски прошли в администрации Хабаровского края. По данным информированного источника "Интерфакса", все это связано с подозрениями в махинациях в лесной отрасли, в которых мог участвовать Ишаев.

В региональной администрации также подтвердили, что проверка проходит "по лесному делу".

"Информацию об обысках подтверждаем. Мероприятия проходят в рамках "лесного дела", - сказала журналистам пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Экс-губернатора обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Материалы для начала расследования в правоохранительные органы передали представители "Роснефти". В самой компании подтверждают, что "дело Ишаева" стало результатом деятельности службы безопасности компании.

"Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

В пресс-службе компании также отметили, что "службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДВФО".

По данным информированного источника "Интерфакса", по "делу Ишаева" проходит также глава ликвидируемого представительства Роснефти Геннадий Кондратов. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В то же время, по данным "Коммерсанта", в Роснефти проверки в представительстве и "дело Ишаева" не связывают. Как пояснил источник издания, причиной для проверок в дальневосточном представительстве компании стали "нарушения, связанные с арендой и другими вопросами".

На суде Ишаев заявил, что его обвиняют в причинении ущерба компании в "5 млн рублей за пять лет". Свою вину он не признает.

"Я говорил следователю, что для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн рублей за пять лет - это какая-то маленькая часть зарплаты", - сказал В.Ишаев в суде.

Адвокат экс-губернатора подтвердил заявление подзащитного. По его словам, сумма хищений в составе организованной группы, вменяемых экс-губернатору, составляет "около 5 млн рублей".

Следствие настаивало на домашнем аресте Ишаева, а его адвокат предложил отпустить подзащитного под залог в 15 млн рублей.

"Сторона защиты предлагает суду избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде залога в размере 15 млн рублей", - заявил он.

Экс-губернатор согласился с этой идеей, отметив, что принципиально не возражает против удовлетворения ходатайства следствия о домашнем аресте и оставляет решение на усмотрение суда.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил экс-главу Хабаровского края под домашний арест до 27 мая.

"Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Известно, что о задержании политика проинформирован президент РФ, однако, как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не может комментировать дело, поскольку это может повлиять на следствие.

"Оценивать каждый конкретный случай - это не является прерогативой президента. В данном случае это было бы оказание воздействия на следственные органы, что недопустимо", - сказал журналистам Песков.

В то же время, пресс-секретарь президента не знает, докладывал ли ранее руководитель "Роснефти" Игорь Сечин главе государства о предполагаемом хищении средств компании.

"Я не знаю, докладывал ли он раньше, но сегодня такая возможность вряд ли была, потому что сегодня целый день программа визита", - сказал Песков.

На время расследования членство экс-губернатора в "Единой России" приостановлено. Как пояснили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе хабаровского регионального отделения партии, в случае, если вина бывшего чиновника будет доказана, его членство в ЕР будет прекращено.

"Соответствующее решение принято местным политическим советом партии в городе Хабаровске на основании устава "Единой России", согласно которому членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, приостанавливается до получения результатов рассмотрения дела", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно решению суда, в течение двух месяцев 70-летний Виктор Ишаев будет жить в своей квартире на северо-западе Москвы. Несмотря на апелляцию защиты, экс-губернатору запрещены прогулки.

Обозреватель Ксения Новикова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  11.03.19 17:46
За закрытой дверью
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
  26.02.19 17:11
Узнать в лицо
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
  25.02.19 14:46
Космические планы
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
  18.02.19 14:52
Арест инвестора
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
  18.02.19 14:10
Очки для полиции
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
  07.02.19 16:54
Сумма прошлого
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
  31.01.19 16:54
Действующий сенатор под арестом
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
  30.01.19 16:00
Возвращение в музей
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
  30.01.19 12:53
Граница выхлопа
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
  28.01.19 14:54
Холст. Масло. Вор
Interfax-Russia.ru – Похищенную из Третьяковской галереи картину Куинджи нашли за несколько часов. После произошедшего картины музея на временных выставках снабдят датчиками.


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket