Вменяют мошенничество

28.03.19 21:45

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали в Москве по подозрению в хищении средств у "Роснефти", когда он был одним из топ-менеджеров компании.

Известного политика, первого губернатора Хабаровского края, академика РАН Виктора Ишаева задержали в Москве 28 марта. Одновременно с этим обыски прошли в администрации Хабаровского края. По данным информированного источника "Интерфакса", все это связано с подозрениями в махинациях в лесной отрасли, в которых мог участвовать Ишаев.

В региональной администрации также подтвердили, что проверка проходит "по лесному делу".

"Информацию об обысках подтверждаем. Мероприятия проходят в рамках "лесного дела", - сказала журналистам пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Экс-губернатора обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2017 годах Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "НК "Роснефть", "обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м. для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости".

Материалы для начала расследования в правоохранительные органы передали представители "Роснефти". В самой компании подтверждают, что "дело Ишаева" стало результатом деятельности службы безопасности компании.

"Это не какая-то реакция задним числом, а результат деятельности нашей службы безопасности. Начало этому расследованию было положено службой безопасности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

В пресс-службе компании также отметили, что "службой безопасности "Роснефти" были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО "НК "Роснефть" в ДВФО".

По данным информированного источника "Интерфакса", по "делу Ишаева" проходит также глава ликвидируемого представительства Роснефти Геннадий Кондратов. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В то же время, по данным "Коммерсанта", в Роснефти проверки в представительстве и "дело Ишаева" не связывают. Как пояснил источник издания, причиной для проверок в дальневосточном представительстве компании стали "нарушения, связанные с арендой и другими вопросами".

На суде Ишаев заявил, что его обвиняют в причинении ущерба компании в "5 млн рублей за пять лет". Свою вину он не признает.

"Я говорил следователю, что для меня это полный абсурд. Сумма ущерба 5 млн рублей за пять лет - это какая-то маленькая часть зарплаты", - сказал В.Ишаев в суде.

Адвокат экс-губернатора подтвердил заявление подзащитного. По его словам, сумма хищений в составе организованной группы, вменяемых экс-губернатору, составляет "около 5 млн рублей".

Следствие настаивало на домашнем аресте Ишаева, а его адвокат предложил отпустить подзащитного под залог в 15 млн рублей.

"Сторона защиты предлагает суду избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде залога в размере 15 млн рублей", - заявил он.

Экс-губернатор согласился с этой идеей, отметив, что принципиально не возражает против удовлетворения ходатайства следствия о домашнем аресте и оставляет решение на усмотрение суда.

В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил экс-главу Хабаровского края под домашний арест до 27 мая.

"Суд находит ходатайство следователя подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Ишаева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Известно, что о задержании политика проинформирован президент РФ, однако, как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не может комментировать дело, поскольку это может повлиять на следствие.

"Оценивать каждый конкретный случай - это не является прерогативой президента. В данном случае это было бы оказание воздействия на следственные органы, что недопустимо", - сказал журналистам Песков.

В то же время, пресс-секретарь президента не знает, докладывал ли ранее руководитель "Роснефти" Игорь Сечин главе государства о предполагаемом хищении средств компании.

"Я не знаю, докладывал ли он раньше, но сегодня такая возможность вряд ли была, потому что сегодня целый день программа визита", - сказал Песков.

На время расследования членство экс-губернатора в "Единой России" приостановлено. Как пояснили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе хабаровского регионального отделения партии, в случае, если вина бывшего чиновника будет доказана, его членство в ЕР будет прекращено.

"Соответствующее решение принято местным политическим советом партии в городе Хабаровске на основании устава "Единой России", согласно которому членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, приостанавливается до получения результатов рассмотрения дела", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно решению суда, в течение двух месяцев 70-летний Виктор Ишаев будет жить в своей квартире на северо-западе Москвы. Несмотря на апелляцию защиты, экс-губернатору запрещены прогулки.

Обозреватель Ксения Новикова

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