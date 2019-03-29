Большой старт

29.03.19 13:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Более 70 соглашений подпишут на КЭФ-2019. А "РусАл" и "РусГидро" уже запустили первый пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода.

Красноярский экономический форум (КЭФ) открылся в Красноярске 28 марта. Планируется, что мероприятие посетят более 6 тыс. человек из 27 стран мира. В этот раз мероприятие проходит в формате российского саммита конкурентоспособности. По данным организаторов, в рамках форума планируют подписать более 70 различных соглашений о сотрудничестве между ведомствами, компаниями, регионами и организациями. Помимо этого, во время КЭФ презентуют 40 инвестпроектов, которые могут войти в комплексную инвестиционную программу (КИП) "Енисейская Сибирь".

"Это серьезные инвестпроекты стоимостью от 100 млн до нескольких миллиардов рублей, которые впервые будут представлены на КЭФ-2019. Они сейчас нуждаются в дополнительном финансировании. Мы рассчитываем, что на форуме эти проекты найдут себе потенциальных партнеров, которые помогут их запустить", - сообщил журналистам гендиректор корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

По его словам, инвесторам будут предложены проекты в самых разных отраслях.

"Активно представлен блок туризма, и это понятно - Красноярский край должен максимально использовать наследие Универсиады - 2019 (прошла в Красноярске в первой половине марта - ИФ). Есть проекты в традиционной нашей отрасли - добыча металлов и минералов. Много проектов из Хакасии и Тувы - не такие масштабные (как уже включенные в КИП - ИФ), но интересные", - уточнил Ладыженко.

ОК "РусАл" и ПАО "РусГидро" 29 марта ввели в промышленную эксплуатацию первый пусковой комплекс Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ, входит в состав Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Торжественная церемония запуска объекта состоялась в рамках КЭФ. В ней приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Козак, губернатор Красноярского края Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, гендиректор "РусАла" Евгений Никитин и председатель правления "РусГидро" Николай Шульгинов.

"13 лет назад именно на Красноярском экономическом форуме компании "РусАл" и "РусГидро" подписали соглашение о совместной реализации проекта БЭМО в составе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Проект был реализован в рекордные сроки: в 2012 году запущены в эксплуатацию первые гидроагрегаты ГЭС, а в 2015 году станция вышла на проектную мощность в 2997 МВт, проектная мощность первой серии БоАЗ – 298 тыс. тонн алюминия в год", - сообщили в пресс-службе "Русала".

Там же подчеркнули, что по своим характеристикам и масштабам проект БЭМО не имеет аналогов. Его реализация позволила создать современную мощную энергетическую базу, необходимую для развития промышленности Нижнего Приангарья, и обеспечить работой около 10 тыс. человек.

"Запуск первой серии Богучанского алюминиевого завода – пример успешной реализации масштабных проектов кооперации в российской промышленности. Наряду с построенным "РусАлом" Хакасским алюминиевым заводом, строящимся в Тайшете, ввод новых мощностей БоАЗа, работающего по самым современным технологиям, обеспечит не только выпуск конкурентоспособной продукции, но и внесет большой вклад в социально-экономическое развитие как Сибири, так и страны в целом", - подчеркнул генеральный директор "РусАла" Евгений Никитин.

Как в свою очередь заметил председатель правления - генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов, Богучанская ГЭС сегодня входит в топ-5 самых мощных гидроэлектростанций России и является одной из самых эффективных ГЭС не только России, но и мира.

"БЭМО - это уникальный, значимый для современной России проект, в рамках которого эта крупная гидроэлектростанция строилась в паре с крупным потребителем. Богучанская ГЭС уже выработала более 70 млрд кВт.ч электроэнергии, что превышает годовое энергопотребление всего Красноярского края", - пояснил Шульгинов.

Бюджет строительства первой серии мощностью 298 тыс. тонн в год составляет $1,69 млрд. Проект финансируется за счет собственных средств "РусАла" и "РусГидро" и проектного финансирования "Внешэкономбанка" (ВЭБ).

Помимо этого, на КЭФ-2019 был подписан ряд важных соглашений, направленных на развитие экономики сибирских регионов.

Так, глава Хакасии Валентин Коновалов на полях форума подписал соглашение с генеральным директором компании "Русский уголь" Станиславом Грачевым и руководителем "Востсибуголь-Хакасия" Виктором Янцижиным по освоению Бейского каменноугольного месторождения. Работы начнутся уже в текущем году.

Как уточнила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы республики Ирина Емельянова, проект предусматривает строительство угледобывающего предприятия, на котором планируется создать более 400 рабочих мест. Оно позволит вести разработку на двух участках Бейского месторождения - "Юго-Восточный Кирбинский" и "Северо-Западный Кирбинский".

"Общий объем инвестиций составит 7,047 млрд рублей. Проект рассчитан на 10 лет", - сказала Емельянова, уточнив, что компании намерены освоить средства к 2030 году.

В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев подписал на КЭФ-2019 соглашения о цифровизации муниципального хозяйства с главами сразу пяти городов Красноярского края и Кемеровской области.

"Реализация пилотного проекта "Умный город" (цифровизация городского хозяйства - ИФ) переходит в практическую плоскость. Участники проекта берут на себя дополнительные обязательства по внедрению инновационных решений, и это гарантия качественных изменений в жизни наших городов. В марте 2019 года мы подписали такие соглашения с первым пулом наших городов, а сегодня (29 марта – ИФ) наступила очередь сибирских городов", - заявил он на церемонии подписания соглашения.

Глава Минстроя отметил, что каждый новый участник вносит в проект свой опыт внедрения цифровых технологий. К примеру, красноярские ЗАТО Железногорск и Зеленогорск активно внедряют ядерные технологии. А в столице региона уже используют цифровые системы, созданные для проведения зимней Универсиады-2019, в том числе обеспечивающие безопасность гостей и жителей города.

"В Междуреченске Кемеровской области, помимо стандартных мероприятий, будут активно внедряться цифровые технологии для контроля за питанием и безопасностью в школах", - добавил Владимир Якушев.

Вторым городом Кемеровской области, с которым было подписано соглашение о цифровизации муниципального хозяйства, стал Новокузнецк.

Вместе с тем, важное заявление во время КЭФ сделала и Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал ОАО "РЖД"). 28 марта компания представила общественности проект по строительству пяти новых станций и железнодорожного моста через Енисей.

"Строительство будет осуществляться в рамках второго этапа развития проекта "Городская электричка" В программу входит возведение пяти остановочных пунктов электричек в тех кварталах Красноярска, где идет активное жилищное строительство - "Озеро парк", "Камская", "Новоленд", "Гайдашовка" и "Мичурина". Также в планах сооружение второго железнодорожного пути моста через Енисей "777", - сообщили в КрасЖД.

В рамках программы запланировано возведение двух надземных железнодорожных эстакад - в районе станций Бугач и Базаиха.

Как позднее пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе филиала, инвестиционная стоимость второго этапа проекта, который планируется реализовать с 2021 по 2025 годы, оценивается в 4 млрд рублей.

"Перспективная цель - увязать железнодорожный кольцевой маршрут с сетью легкого рельсового транспорта, создание которой заложено в обновленной транспортной схеме Красноярска", - сообщил представитель компании.

Обозреватель Наталья Пономарева

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