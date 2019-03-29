В ответ на поддержку

29.03.19 15:11

© РИА Новости. Михаил Климентьев

Interfax-Russia.ru – США могут ввести новые санкции из-за присутствия российских военных в Венесуэле. В Кремле напомнили о праве Москвы выстраивать свои отношения с третьими странами.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, Россия заплатит за это определенную цену. Как уточнил Абрамс BBC, Одним из вариантов ответа могут быть новые санкции. При этом появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти, считает он.

Два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в минувшие выходные. Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника, российские военные чиновники приехали в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

После этого госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию отказаться от неконструктивных действий и присоединиться к остальным странам, "которые стремятся создать более светлое будущее для народа Венесуэлы".

Он раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро", заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле" и сообщил, что "Соединенные Штаты и страны в регионе не будут бездействовать".

"Продолжающаяся отправка российских военных для поддержания незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продлить страдания венесуэльского народа, где подавляющее большинство поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - подчеркивалось в заявлении.

В свою очередь влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио (считается, что именно он в сенате курирует венесуэльское досье и попытки США добиться там смены власти) заявил, что размещение российских военных в Венесуэле создает прямую угрозу национальной безопасности США.

"Россия размещает своих военных в западном полушарии - в Венесуэле. Это прямой вызов нашим интересам, и это создает прямую угрозу нашей национальной безопасности", - написал Рубио в своем аккаунте в Twitter.

Вслед за этим о недопустимости присутствия военных РФ в Венесуэле заявили в Организации американских государств (ОАГ). В ОАГ считают военное присутствие в Венесуэле неконституционным, потому что оно не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую контролирует оппозиция.

Затем и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела Западного полушария планеты.

"Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами Западного полушария - демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы", - написал он на своей странице в Twitter.

Болтон отметил, что США "посылают в Венесуэлу продовольствие и медикаменты, вместо того чтобы направлять туда ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора".

"Россия должна работать с международным сообществом для поддержки венесуэльского народа", - подчеркнул советник Дональда Трампа.

И, наконец, уже президент США заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. Как сообщило агентство Bloomberg, такое заявление Трамп сделал в Овальном кабинете в Белом доме.

По данным СМИ, Трамп также присоединился к прозвучавшему ранее призыву к России со стороны вице-президента Майка Пенса прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

В ответ в министерстве иностранных дел России уточнили, что специалисты из России находятся в Венесуэле в соответствии с двусторонним соглашением по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), и это не требует одобрения Национальной ассамблеи Венесуэлы.

"Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении ее законодательных норм", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Позже в эфире "Первого канала" Захарова предложила президенту США выполнить свои обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем советовать России покинуть Венесуэлу.

"Он (Трамп - ИФ) заявлял, что США выведут войска из Сирии, прошел месяц. Хотелось бы уточнить, вышли или нет? Прежде чем распоряжаться судьбой других стран, я бы посоветовала также свободно реализовывать обещания, которые даны международному сообществу", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она также назвала лицемерием предложение США о гумпомощи Венесуэле.

"Мне нравится тезис (для смены власти в Венесуэле - ИФ), когда в качестве основного примера приводится сложные ужасающие условия венесуэльцев. И об этом говорят западные лидеры, Лондон, мировые банковские структуры, которые с подачи США заморозили, украли $30 млрд. А теперь предлагают гуманитарную помощь, медикаменты, продовольствие. Это глобальное лицемерие - фантастика", - сказала Захарова.

В российском парламенте также возмутились требованием американского президента.

"Дикое заявление в духе колониальных замашек. Трамп не может диктовать ни Венесуэле, ни России, как строить двусторонние отношения, где, в каких отраслях и на чьей территории сотрудничать", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий журналистам.

Это, как считает депутат, "продолжение линии на грубое вмешательство в дела суверенного государства, в его сотрудничество с другими странами". Особенно возмутительны, подчеркнул политик, угрозы Трампа относительно возможности применения "всех вариантов действий", чтобы заставить Россию "уйти из Венесуэлы".

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что Россия "везде где бы то ни было в этом мире находится только на законном основании и в соответствии с нормами международного права и в соответствии с двусторонними межгосударственными отношениями и решениями".

На то, что действия России в рамках взаимодействия с Венесуэлой осуществляются с согласия законных властей этой латиноамериканской страны, обратил внимание и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В российско-венесуэльских отношениях все, что происходит, происходит по согласию сторон и очень часто по просьбе законных властей Венесуэлы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

Он сожалеет, что международное сообщество, скорее всего, не среагирует на действия США в отношении Венесуэлы, так как "для многих сильных мира сего однополярный мир, новый либеральный порядок во главе с Соединенными штатами Америки - это искомая модель поведения", которая отвечает их интересам.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич надеется, что призыв президента США об уходе России из Венесуэлы не помешает сотрудничеству Москвы и Каракаса. Он также назвал эпатажным заявление американского президента. Клинцевич связал его с тем, что "США, как и пятьдесят лет назад, считают американский континент своей вотчиной".

В Кремле объяснили нахождение российских военных специалистов в Венесуэле договоренностями с законной властью страны.

"РФ имеет достаточно традиционные и развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что у РФ есть контрактные обязательства - "контракты на поставку туда специмущества".

"Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу", - подчеркнул Песков, уточнив, что речь идет о "военных контрактах, военном оборудовании, военной технике".

По его словам, Россия рассчитывает, что США будут уважать право Москвы выстраивать отношения с третьими странами на взаимовыгодной основе.

"Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу", - сказал пресс-секретарь президента.

Что же касается США, то, по его словам, они "присутствуют во многих уголках мира, и никто им не указывает, где им быть, где им не быть".

"Поэтому, конечно, нам хотелось бы рассчитывать на взаимное уважение, уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам наших стран", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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