Плата за стресс

29.03.19 17:45

© РИА Новости. Елена Руско

Interfax-Russia.ru – Работодателей могут обязать доплачивать сотрудникам за влияние на их здоровье эмоциональной нагрузки и графика работы.

Работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов, сообщила газета "Известия". Методику оценки таких факторов, по данным издания, обсуждали на совещании в Минтруде ранее в марте. В итоге может быть введена "прибавка за вредность".

По результатам такой оценки рабочие условия могут признать оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях сотруднику положена денежная доплата не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу. Также работающим во вредных и опасных условиях труда положено не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя - 36 часов вместо 40 часов. Эксперты считают, что нововведение, если оно будет принято, может коснуться работников правоохранительных органов, авиадиспетчеров, машинистов электропоездов, медиков, педагогов и журналистов.

Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок обсуждается профсоюзами и работодателями.

"Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства", - сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе Минтруда России.

Психологам методики для определения вероятности эмоционального выгорания и измерения интеллектуально-эмоциональной нагрузки известны уже давно.

"Методик такой направленности существует очень много, они применяются для исследований еще с советских времен. Действительно, специалист может определить уровень эмоционального и профессионального выгорания, стрессоустойчивость, жизнестойкость человека", - рассказала Interfax-Russia.ru председатель координационного совета профессиональной гильдии психологов Светлана Штукарева.

По словам спикера, в таких исследованиях важно не только заострять внимание на негативных факторах, но и определить, что помогает людям не впадать я тяжелое эмоциональное состояние.

"Существует много аспектов, которые дают специалисту картину, за счет чего человек может испытывать подавленность. Но гораздо важнее определить какие факторы помогают ему не выгорать. Замечательно, если в предлагаемой инициативе будут применяться те и другие методики, только так можно получить объективную оценку. Мне кажется, что главная задача в этом вопросе не определить патологию, а понять, за счет чего с ней можно справляться", - отметила собеседница издания.

Светлана Штукарева также отменила, что больше всего выгоранию подвержены люди, занятые монотонным трудом, не имеющим большого разнообразия действий. "Все зависит от того, каким смыслом наделяет человек свою профессию. Конечно, самыми являются люди, работающие на конвейере. Однако даже если человек выполняет монотонную работу, но видит в ней смысл (пользу, которую приносит), то он не выгорит ни при каких обстоятельствах. А бывает, что на очень интересной и творческой работе человек ощущает себя лишь винтиком в большом механизме. С таким настроем выгорания ему не избежать", - добавила собеседница издания.

В свою очередь юристы отмечают, что оценка напряженности трудового процесса часто вызывает множество вопросов и споров.

"Содержание того или иного вида работ указывает на уровень сложности при выполнении задания: от простых (примитивных) задач, до творческих. Подобная система классификации представляется в корне абсурдной и противоречащей не только здравому смыслу, но и ст. 37 Конституции РФ, в которой сказано, что "каждый человек имеет право на выбор профессии и рода деятельности", – рассказала Interfax-Russia.ru главный юрисконсульт консалтинговой фирмы "Центр качества" Людмила Калинникова.

Она отметила, что в перечне профессий 33 профессии являются опасными, и люди, которые занимаются этой работой, получают определенные льготы.

"Включение других профессий в этот перечень с определенными льготами действительно поможет, а то и вовсе исключит "эмоциональное выгорание". В дальнейшем включение, проведение специальных тестов поможет работникам кадровых служб улучшить показатели труда на предприятиях, в организациях, и в целом может определенным образом положительно повлиять на динамику рынка труда", - считает Калинникова.

В 2018 году издание Business Insider составило список из 29 специальностей, представители которых больше остальных подвержены стрессу на рабочем месте. В первую десятку вошли: уролог, сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные, анестезиолог, медсестра-анестезиолог, оператор колл-центра, медсестра скорой помощи, танцор, акушеры и гинекологи, хирург, пилоты, вторые пилоты и бортинженеры.

В 2017 году Служба исследований Headhunter опросила 1 тыс. 545 российских работников и выяснила, что практически пятая часть сотрудников компаний живет в состоянии стресса, а 18% опрошенных указали, что ежедневно испытывают стресс на работе.

Согласно результатам опроса, женщины реагируют на неприятности на работе сильнее мужчин: 21% из них ежедневно страдает от эмоциональных переживаний, в то время как только 15% мужчин регулярно испытывает стресс.

Согласно исследованию, наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и люди старше 45 лет эмоционально устойчивее и к проблемам на работе относятся проще.

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием: 31% страховщиков признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер "Консультирование, "Закупки", "Управление персоналом", "Туризм, гостиницы", рестораны" также ежедневно страдают от нервного перенапряжения.

Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы "рабочий персонал" (62% страдают от стресса на работе редко или никогда), работники спортивной и фитнес-индустрии (51%), молодые специалисты (49%), представители сферы безопасности (46%) и добычи сырья (45%).

Самое большое нервное напряжение у сотрудников компаний вызвано слишком большим объемом работы (46%), а также невыполнением сроков (39%) и требованием работать в достаточно быстром темпе (30%).

Обозреватель Кристина Бочарникова

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