Технологии для здоровья

01.04.19 14:08

Фото ДВФУ

Interfax-Russia.ru – Приморские биотехнологи разработали витаминный напиток на основе тихоокеанской медузы и цитрусовых.

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали сухую смесь для приготовления витаминного напитка из медузы и цитрусовых.

"Главными ингредиентами экзотического коктейля стала добавка из тихоокеанской медузы ропилемы (Rhopilema esculentum Kishinouye) и экстракт лимона или апельсина. Разведенный в воде концентрат похож на обычный фруктовый сок, однако по составу ему нет равных. Напиток богат аминосахарами, флавоноидами, минеральными веществами, а также обладает хорошими антиоксидантными свойствами, - рассказали в пресс-службе ДВФУ.

По информации вуза, медуза ропилема считается традиционной пищей народов Восточной Азии. Она обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, но в водах Приморья (у берегов Владивостока) появляется только во время теплого сезона.

"Добавку из медузы мы получаем путем переработки ее тканей с помощью ферментного препарата химотрипсина. Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамм порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15%, а в самом напитке - 1,5-3%. Остальную часть смеси занимают добавки цитрусовых, подсластитель с содержанием глюкозы и ароматизатор", - рассказала один из авторов разработки, доцент Школы биомедицины (ШБМ) ДВФУ Александра Юферова.

По ее словам, энергетическая ценность одной порции напитка (200 мл) составляет около 80 килокалорий.

По словам биотехнолога, у такого "морского" коктейля есть ряд преимуществ по сравнению с другими витаминными напитками. Во-первых, добавка из медузы содержит аминосахара, которые выполняют определенные функции в организме человека (известно, что эти вещества входят в состав слизистых, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов), а также регулируют свертываемость крови и играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях.

Во-вторых, благодаря своей порошкообразной форме продукт долго не портится.

"В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного происхождения (экстракт из цитрусовых), их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты", - отметила Александра Юферова.

По данным ДВФУ, помимо Юферовой в разработке витаминной смеси из медузы также приняли участие доцент ШБМ Яна Дубняк и научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Геннадий Набережных. На продукт уже оформлено несколько патентов.

Стоит отметить, что специалисты Школы биомедицины ДВФУ являются авторами уже многих уникальных разработок в области питания. В их числе - хлеб с гребешком, цветной шоколад с экстрактом женьшеня, шоколад с морскими витаминами, а также мармелад на основе отвара водорослей с добавками из дальневосточных ягод и экстракта околоплодника ореха маньчжурского. Кстати, последний десерт вызвал у приморских сладкоежек настоящий ажиотаж.

"Отвары водорослей - ламинарии японской, ламинарии сахаристой и ламинарии пальчаторассеченной являются ценными источниками биологически активных веществ. Они содержат значительное количество минеральных макро- и микроэлементов, среди которых такие ценные как йод, железо, цинк, магний, кальций и другие", - рассказала разработчик продукта, доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Светлана Журавлева.

Для придания вкуса и цвета своему продукту приморские ученые использовали соки клюквы, брусники, облепихи и других дальневосточных ягод. При этом изюминкой полезного мармелада стали молодые черешки белокопытника японского (Petasites Japonicus) - экзотического растения, которое произрастает преимущественно на Сахалине. Кусочки белокопытника составляют около 2-6% от массы готового мармелада.

Как отмечают разработчики, благодаря таким добавкам их продукт отличается повышенным содержанием витаминов и пищевых волокон. Кроме того, такая "умная рецептура" позволяет мармеладной массе удерживать заданную форму при минимальном количестве сахаросодержащих компонентов.

"При дегустационной оценке установлено, что мармелад обладает нежной, прозрачной структурой, не содержит кристаллов сахара, поверхность гладкая, блестящая. Мармелад легко откусывается, а также обладает сладко-кислым вкусом и приятным, свойственным ягодам из сока, запахом. При этом запах морской капусты едва уловим", - рассказал один из разработчиков, старший преподаватель Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях.

По данным вуза, помимо указанных специалистов в разработке мармелада также приняли участие и другие сотрудники Департамента пищевых наук и технологий ДВФУ: Елена Новицкая, Татьяна Бойцова и Тамара Парфенова. На новую технологию оформлены два патента.

Еще одной интересной разработкой приморских биотехнологов стал так называемый "живой" шоколад, обогащенный полезными веществами из морских звезд, ежей и лимонника. Плитка делается по технологии ручной работы шоколатье, а ее поверхность украшает тематический рисунок, выполненный на пищевом принтере.

"Шоколад известен как энергоемкий продукт, от которого зависит выработка серотонина, отвечающего за хорошее настроение. Кроме того, он показан работникам арктического региона для предотвращения кислородного голодания. Эти и другие свойства шоколада дополнительно усиливаются за счет новых ингредиентов, способных замедлять процессы старения. Ученые ДВО РАН разработали такие добавки, задачей же нашего центра было найти правильное сочетание, чтобы их полезные свойства усилили друг друга", - рассказала директор Инновационного технологического центра Школы экономики и менеджмента (ИТЦ ШЭМ) ДВФУ Людмила Текутьева.

Отметим, что обогащенный шоколад под названием "Морской шедевр" выпускают в ИТЦ ШЭМ ДВФУ с 2016 года. По словам Текутьевой, инновационным продуктом питания уже интересуются потребители и потенциальные партнеры из Европы, США, центральных российских городов.

Вместе с тем, не менее вкусным и полезным лакомством является и разработанный в ДВФУ шоколад с женьшенем. Главный ингредиент сладости получен особым способом, который сохраняет максимальный эффект биологически активных веществ "корня жизни".

В частности, как рассказала автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Майя Разгонова, при получении экстракта женьшеня использовалась особая технология сверхкритической экстракции с помощью углекислого газа под давлением 400 бар. В результате извлечение ценных компонентов происходит на наноуровне.

"СО2-экстракты - это сложные комплексы биоактивных веществ, которые извлекаются из растительного сырья с помощью сжатого до сверхкритического состояния углекислого газа. Сверхкритическая СО2-экстракция позволяет получить концентрат с практически идентичным природным соотношением биологически активных веществ растения. Поэтому новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен", - сказала она.

Как в свою очередь уточнила научный руководитель проекта, профессор Школы биомедицины ДВФУ Татьяна Каленик, при производстве продукта используется дикий сорт женьшеня из Лазовского района Приморья.

"В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта - пищевое сусальное золото", - отметили в пресс-службе университета.

Обозреватель Наталья Пономарева

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