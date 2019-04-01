Маршрут с вариантами

01.04.19 14:47

© РИА Новости. Аксель Шмидт

Interfax-Russia.ru – Аналитики прогнозируют возможные задержки прокладки "Северного потока-2" из-за позиции Дании по газопроводу. В "Газпроме" препятствий для завершения строительства не видят.

Дания по-прежнему остается единственной страной, не выдавшей разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2). На рассмотрении датских властей находится две заявки от Nord Stream 2 AG: первый вариант маршрута проходит через территориальные воды Дании, второй - в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм.

Первую заявку датским властям Nord Stream 2 AG подала в апреле 2017 года на прохождение газопровода в территориальных водах страны. В ней газопровод обходит остров Борнхольм с юга. Она была подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего (первого) газопровода "Северный поток".

Вместе с тем в конце 2017 года Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе и строительстве газопроводов в территориальных водах, по которым МИД страны может рекомендовать либо отклонить заявку, основываясь на широком спектре соображений.

Вторая заявка была подана в августе 2018 года на альтернативный маршрут газопровода "Северный поток-2" - уже не в территориальных водах, а в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм. Поправка к закону о континентальном шельфе здесь не применима.

На минувшей неделе при обсуждении проекта "Северный поток-2" с властями Дании появился уже третий вариант прохождения магистрали через воды королевства. Возможность предложить оператору газопровода третий маршрут - к югу от острова Борнхольм, но в исключительной экономической зоне - появилась благодаря недавнему достижению Данией и Польшей договоренности о морской границе в этой зоне.

Причем, проектная компания сообщила, что "Датское энергетическое агентство не отклоняло ни одной из двух текущих заявок компании Nord Stream 2, обе заявки остаются действительными. Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне к югу от о.Борнхольм. Nord Stream 2 внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах".

Кроме того, энергетическое агентство Дании запросило у оператора проекта газопровода "Северный поток-2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, к югу от острова Борнхольм, сообщили "Интерфаксу" в проектной компании Nord Stream 2 AG.

По мнению аналитиков, требование Дании провести дополнительную экологическую экспертизу по участку газопровода может привести к задержке реализации проекта. Как считают в международном рейтинговом агентстве Moody‘s, запрос Датского энергетического агентства, мотивированный желанием найти маршрут с наименьшим влиянием на природу и судоходство, является отрицательным фактором для "Газпрома".

Эксперты Moody‘s отмечают, что возможная задержка ввода газопровода в строй может обернуться необходимостью увеличить транзит газа через Украину.

В "Нафтогазе Украины" также считают, что после отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода "Северный поток-2", его эксплуатация в заявленный российской стороной срок - 1 января 2020 года - не начнется.

"Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это еще одна большая отсрочка (ввода трубопровода в эксплуатацию - ИФ). Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум (по строительству газопровода - ИФ), не будет разрешен в ближайшее время. Это значит, что эта труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Брюсселе в ходе конференции, посвященной вопросам безопасности поставок газа в Европу.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, глава правления НАК сослался на оценки, которые были даны международными аналитическими центрами.

"Все они пытались ответить на один простой вопрос: будет ли "Газпром" способен справиться без "Северного потока-2" и без украинского транзита. На этот вопрос нет простого ответа по одной простой причине. Если нет "Северного потока-2" и "Турецкого потока 2", "Газпрому" будет не хватать небольшой порции возможностей (из-за отсутствия транзита по ГТС Украины - ИФ), что не позволит ему полностью выполнить обязательства. Если есть "Турецкий поток 2", но нет "Северного потока-2", "Газпром" может справиться без Украины, но оставаясь на минимальном уровне (объемов поставок газа - ИФ). Если есть оба, то тогда "Газпром" может справиться без Украины", - отметил Коболев.

По его словам, исходя из таких предпосылок, напрашивается вывод: если нет "Северного потока-2", у "Газпрома" есть два варианта. Первый - поставлять минимальные объемы газа в Европу и пытаться использовать сложную ситуацию в регионе, чтобы "проталкивать "Северный поток-2" еще активнее, чем они это делают сейчас" - считает глава НАК.

Вторым вариантом Коболев назвал контракт на транзит газа с Украиной.

"Я думаю, что это наиболее вероятный вариант. Я думаю, что это будет выгодно всем", - убежден он. При этом глава правления "Нафтогаза" отметил, что второй вариант развития событий также имеет два пути его реализации: долгосрочный контракт и краткосрочные заказы.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG опровергли распространенную НАК "Нафтогаз Украины" информацию о том, что Дания якобы отказала в согласовании прохождения альтернативного варианта прокладки трассы газопровода.

Со своей стороны председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер уверил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершится в 2019 году.

"Все те заявления, которые делались в последнее время, они не соответствуют действительности. И, в общем и целом, нет никаких каких-то фатальных юридических препятствий, которые бы не позволили нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство "Северного потока 2" до конца девятнадцатого года", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Министр энергетики РФ Александр Новак также заявил, что дополнительные согласования вопроса прохождения газопровода "Северный поток-2" через датские воды не скажутся на сроках реализации проекта.

Участник проекта "Северный поток-2" - австрийская OMV ожидает, что Дания по вопросу согласования прохождения трубопроводной магистрали в ее водах будет действовать как правовое государство.

Вместе с тем председатель правления OMV Райнер Зеле отметил, что на данным момент главный вызов для проекта "Северный поток 2" - это последнее разрешение на прокладку магистрали в водах Балтики - от Дании.

"Это наш главный приоритет, с этим разрешением мы сможем чувствовать себя увереннее. Я исхожу из того, что Дания - правовое государство, правовые рамки здесь достаточно четкие. Мы исходим из того, что Дания примет решение, исходя из этих правовых рамок", - сказал он.

При этом Зеле согласился, что правовые рамки не предусматривают какого-то максимального срока рассмотрения заявки.

"Да, этот момент мне тоже не нравится, поэтому нам очень трудно оценить, когда мы получим это разрешение. Но у нас проект здесь все-таки не первый раз. Датские государственные органы уже в течение определенного времени все-таки дали разрешение на Nord Stream 1", - напомнил он.

При этом оператор строительства газопровода "Северный поток-2" - NordStream 2 - исходит из того, что Дания все же выдаст разрешение на прокладку трубы через свою территорию в первом полугодии 2019 года.

"Заявки поданы в органы, и проектное общество исходит из того, что в первом полугодии 2019 года будет принято решение по этим заявкам так, что мы сможем по плану построить трубопровод, чтобы первый газ поступил в конце 2019 года", - сообщил глава германской Wintershall, софинансирующей проект, Марио Мерен.

Обозреватель Анастасия Николаева

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