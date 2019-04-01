Политика республики

01.04.19 15:52

© РИА Новости. Саид Царнаев

Interfax-Russia.ru - Глава МВД Ингушетии подал в отставку после митинга против принятия республиканского закона о референдуме.

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил 1 апреля "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - сказал собеседник агентства.

На сайте МВД Ингушетии Дмитрий Кава по-прежнему значится действующим главой республиканского министерства.

Ранее региональные СМИ сообщали, что и.о. руководителя МВД Ингушетии может стать нынешний замминистра - начальник следственного управления Юрий Муравьев.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты Народного собрания приняли в первом чтении, он готовился к рассмотрению во втором чтении 28 марта. Однако глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров по просьбе общественников отозвал его для предварительного публичного обсуждения.

По словам представителя пресс-службы главы Ингушетии, проект конституционного закона был внесен в Народное собрание для приведения действующего регионального закона в соответствие с федеральным.

"В рамках работы над документом ко второму чтению в него были внесены все соответствующие поправки, в том числе предусматривающие обязательное вынесение на референдум вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами России, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством РФ", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе в Магасе прошел митинг против утверждения закона "О референдуме Республики Ингушетия", который перерос из согласованного в несогласованный. Митингующие разошлись лишь утром следующего дня, хотя акция должна была завершиться в 18:00. Накануне митинга полиция Ингушетии организовала доследственную проверку по фактам размещения в интернете сообщений с призывами к массовым беспорядкам в регионе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД.

За несколько часов до того, как участники акции окончательно покинули площадь в Магасе, произошли столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов. В росгвардейцев кидали стулья и палки. Пострадавших и задержанных не было.

По данным правительства Ингушетии, днем 26 марта в митинге участвовало порядка 3 тыс. человек, в дальнейшем число митингующих уменьшилось.

На следующий день протестующие на несколько часов перекрыли участок федеральной трассы "Кавказ" в городе Назрань. Полицейские пытались провести разъяснительную беседу с протестующими и уговорить их уйти с дороги. По официальным данным, силового разгона протестующих и задержанных не было.

Затем, 28 марта несколько мужчин проникли в здание мэрии Назрани и ранили трех человек из травматических пистолетов.

"Неизвестные напали на здание администрации Назрани и открыли стрельбу из травматики. По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

По его словам, нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. При этом он уточнил, что пострадавшие ранены не серьезно.

В то же время, по словам первого заместителя мэра Назрани Мусы Харсиева, конфликт со стрельбой никак не связан с акциями протеста в республике,

"В социальных сетях активно пытаются связать инцидент с прошедшими митингами в Ингушетии. Это неправда. Хотелось бы пояснить, что причиной конфликта перед административным зданием Назрани стала бытовая ссора", - сказал агентству "Интерфакс-Юг" Муса Харсиев.

Власти призывают жителей республики не поддаваться на провокации в соцсетях. В частности, на слухи о том, что Росгвардия забирает законно приобретенное оружие.

"В настоящий момент в социальных сетях активно размещаются сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы, в том числе и Росгвардию. Хотел бы напомнить, что мы всегда действовали и будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства", - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он призвал жителей республики "не поддаваться на данные провокации, в частности не верить сообщениям об изъятии законно приобретенного оружия".

По словам Валерия Грибакина, подразделения Лицензионно-разрешительной службы проводят плановые мероприятия в республике так же, как и в других регионах России.

"Это не какая-то спецоперация. Проходят профилактические мероприятия, направленные на проверки лицензий, кроме того, известно, что порядка 50 человек в республике владеют оружием с просроченными лицензиями и разрешениями", - пояснил он.

В прошлый раз тысячи жителей Магаса выходили на протестный митинг в октябре прошлого года. Они не были согласны с передачей республиканских земель Чечне и требовали вынести вопрос на референдум.

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в конце сентября подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Однако это решение поддержали далеко не все. Еще в сентябре недовольные молодые люди попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

30 октября КС Ингушетии огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным.

Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября 2018 года необходимо утвердить на референдуме республики.

8 ноября в КС РФ поступил запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения и закона о границах между Ингушетией и Чечней. 6 декабря КС РФ признал конституционным упомянутое соглашение и закрепивший его закон.

1 марта Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла сведения о границе между Чечней и Ингушетией в Единый госреестр недвижимости.

В марте Юнус-Бек Евкуров заявил в ходе послания Народному собранию региона, что в планах региональных властей нет упразднения или изменения статуса республики.

"И сегодня важно, чтобы жители региона услышали, что Ингушетия не будет упразднена, и никто не планирует менять ее статус - объединять или разделять на сегменты", - сказал руководитель региона.

Он заверил, что никакого административно-территориального деления не будет.

Говоря о важности соглашения об установлении границы с Чеченской республикой, глава отметил, что это решение было принято с пониманием ответственности перед будущим двух народов.

"Мы закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года. И в сентябре 2018 года подписали соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой. Нам предопределено было жить рядом, а значит, мы не должны оставлять территориальную проблему нашим потомкам", - заявил глава субъекта.

По его мнению, подписанное соглашение имеет большое историческое значение для жителей обоих регионов. Закон вступил в силу 16 октября 2018 года.

Обозреватель Евгения Артемова

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