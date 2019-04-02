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В школу ни ногой: учительницы из Омска и Барнаула уволились после публикации фото в купальниках
   
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На новое место

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
Interfax-Russia.ru - Алтайская учительница, уволившаяся из школы из-за снимков в вечернем платье, устроилась на работу в центр повышения квалификации.

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из школы из-за фотографии в вечернем платье и купальнике, будет работать в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

"Действительно, Татьяна (Кувшинникова - ИФ) со 2 апреля начинает работать в Институте повышения квалификации работников образования. Она будет занимать должность корректора в библиотечно-информационном секторе", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре АКИПКРО.

Ранее министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявлял о намерении вернуть Татьяну Кувшинникову в школу, из которой она ушла после публикации фото в соцсетях. Тогда он заявил, что не нашел ничего предосудительного в снимках учителя, который "занимается спортом и выступает за активный образ жизни".

Вслед за министром на защиту Кувшинниковой встал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он заявил, что скандальная история с увольнением учительницы из Барнаула стала хорошим уроком для местной власти, которой следует внимательнее относиться к людям и учиться искать выход из конфликтных ситуаций.

"На первый взгляд, все просто: кто-то там перегнул палку. Но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что существует какой-то неписанный этический кодекс в педагогическом сообществе, который большинство разделяют. Но многие и не разделяют. Можно только на практике попытаться понять - это допустимо или нет? Работа все же накладывает отпечаток, но, естественно, не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме фотографироваться или во время занятий моржеванием, например", - сказал глава региона.

По просьбе губернатора Максим Костенко встретился с Татьяной Кувшинниковой и предложил ей выбрать один из нескольких вариантов дальнейшего трудоустройства с учетом профессиональных предпочтений, поскольку возвращаться обратно в школу уже женщина не захотела.

"Мы в министерстве поняли, что этого молодого специалиста просто необходимо поддержать. Провели с ней переговоры. Сегодня (2 апреля – ИФ) она вышла на работу в организацию, подведомственную Министерству образования и науки Алтайского края", - сказал Костенко.

По его словам, теперь Татьяна Кувшинникова сможет работать не только по своей основной специальности - филологии, но и применить свои художественные навыки.

"Кроме того, мы предложили ей реализовать образовательный проект, который позволит обобщить все риски и положительные стороны общения в социальных сетях и направить эту энергию на пользу как для учителей, так и для учащихся и их родителей", - добавил министр.

Татьяна Кувшинникова приняла предложение главы Минобразования Алтайского края - 1 апреля ее назначили на должность специалиста по учебно-методической работе в отдел научно-методического сопровождения образования АКИПКРО.

Тем временем другие российские учительницы запустили флешмоб в поддержку своей барнаульской коллеги. Одна за другой женщины начали выкладывать в соцсетях фотографии в купальнике или нижнем белье с хэштегом #УчителяТожеЛюди. Таким образом участницы акции решили отстоять свое право на личную жизнь и хобби. Стоит отметить, что необычный флешмоб поддержали не только педагоги, но и представители других профессий.

Кстати, ранее при помощи аналогичной акции российские учителя поддержали другого педагога - Викторию Попову из Омска, которой также пришлось уволиться из школы за-за фотосессии в купальнике, сделанную для конкурса моделей "плюс сайз". История произошла еще летом 2018 года: 9 июня мэрия Омска распространила сообщение об увольнении учительницы школы N7 "за неуважение имиджа педагогического работника". Речь шла о 26-летней Виктории Поповой, чьи снимки в стиле пин-ап появились на одном из местных новостных сайтов в публикации о школе моделей "плюс сайз".

Фотографии в сети Instagram разместила хозяйка модельного агентства Екатерина Бредова. По ее словам, снимки были опубликованы на совершенно законных основаниях. Она пояснила, что в договоре, который заключают все ученицы ее агентства, есть пункт, разрешающий использование их фотографий для продвижения организации.

"Учитель истории Виктория Попова своим поведением - распространением в Интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта - нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника", - прокомментировали тогда инцидент в мэрии, отметив, что педагог осознала свою ошибку и написала заявление по собственному желанию.

Тогда же городская администрация сообщила, что в школе N7, где работала девушка, существует некий кодекс профессиональной этики педагогов, "который служит основой для формирования этических норм и сохранения в общественном сознании уважительного отношения к педагогической деятельности и имиджу педагогического работника", который, по мнению руководства учебного заведения, Попова нарушила.

Как позднее призналась в интервью Пятому каналу сама учительница, такой реакции на свои личные фотографии она не ожидала, и уж тем более не собиралась оскорбить ими своего работодателя.

"Я шла лично для себя. Для поднятия самооценки, лично для себя. Я не хотела придавать это огласке, чтобы мое личное превратилось в публичное, и эти снимки я даже нигде не выкладывала. Снимков с фотосессии нет нигде. Я в соцсетях нигде это не выкладывала, даже когда вышла статья, что Екатерина (владелица модельного агентства - ИФ) открыла школу моделей, я даже нигде ни одного лайка не поставила, нигде этот пост у себя", - призналась Виктория Попова.

В то же время девушка не снимает с себя ответственности за появление снимков.

"Возможно, здесь были нарушены морально-этические нормы мною. Конечно, я осознаю, что все-таки учитель - это человек такой нейтральный… Может быть, я на какой-то эйфории, что меня взяли, что я обучусь, подписала договор, не прочитав, либо недопоняв тот пункт, что Екатерина может в личных целях использовать фотоснимки. Вина и в этом где-то моя есть… Ответственности с себя за вот эти пункты не снимаю", - сказала Попова.

После того, как история получила широкий общественный резонанс, министр образования Омской области Татьяна Дернова встретилась с Викторией Поповой. После разговора с министром Попова вернулась в седьмую школу, но ненадолго: в сентябре 2018 года учительница вновь написала заявление по собственному желанию. По данным некоторых СМИ, сейчас Виктория Попова живет и работает в Москве.

Обозреватель Наталья Пономарева

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