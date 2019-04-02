Версия крушения

02.04.19 14:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Ошибку пилота считают одной из наиболее вероятных причин крушения в Германии самолета Epic с совладелицей S7 Group Наталией Филевой на борту.

Самолет Epic-LT авиации общего назначения авиакомпании "Глобус" (входит в S7) потерпел крушение 31 марта под Франкфуртом. Находившиеся на борту три человека погибли. Немецкая полиция пока не подтверждает личности погибших, но согласно информации из России, 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), помимо Филевой, погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

1 апреля к участию в расследовании авиакатастрофы, в которой погибла глава совета директоров S7 Наталья Филева, подключилась группа экспертов Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В соответствии с положениями о расследовании авиационных происшествий и инцидентов Конвенции о Международной гражданской авиации расследование проводит Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU).

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы BFU Гермут Фрайтаг, выяснение причин катастрофы самолета может занять несколько месяцев. По его словам, специалисты ведомства работают на месте крушения с 31 марта, но окончательных причин катастрофы они объявлять не могут и не будут.

"Через шесть-восемь недель появится промежуточный доклад, но там не будет причины катастрофы. Там будут цифры и факты, это такая информационная выкладка. Потом будет дальнейшая работа, это может длиться несколько месяцев, может быть, даже лет", - сказал представитель ведомства.

Сроки, уточнил он, зависят от того, насколько тщательно было проведено расследование и насколько хорошо сохранились следы крушения. В то же время, расследование происшествия может усложниться из-за отсутствия в самолете бортовых самописцев.

"Место крушения тщательно исследовано. Бортовых самописцев не обнаружено", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

Впрочем, по его словам, международные нормы и не требуют обязательного оснащения таких воздушных судов "черными ящиками".

Между тем, как выяснил "Коммерсантъ", наиболее вероятной причиной катастрофы Epic LT в Германии эксперты считают ошибку пилота.

Известно, что около 15:30 пилот Андрей Дикун запросил разрешение на посадку в Эгельсбахе и получил его. Затем, как заявил представитель Службы безопасности полетов Германии (DFS), сообщил, что отключается от системы радиолокационного управления и переходит с инструментального на визуальный полет. Это решение, как пояснили изданию коллеги Дикуна, было вполне логичным, поскольку аэропорт Эгельсбах все равно не был оборудован современными системами контроля захода на посадку, а видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную.

Во время посадки пилот, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.

О каких-либо проблемах на борту пилот не сообщал, а через восемь минут после выхода на связь Epic, вместо того чтобы сесть на полосу, рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта.

Упавшая машина тут же загорелась, поэтому все трое находившихся на ее борту, погибли в огне.

Как пояснил один из собеседников издания, о потере летчиком контроля над машиной свидетельствует компактное расположение обломков на поле. Машина падала с большой вертикальной и совсем невысокой горизонтальной скоростью, поэтому после падения остатки Epic заняли небольшую территорию.

Благодаря осмотру обломков удалось установить и еще один важный факт - двигатель самолета в момент удара о землю наверняка работал на низких оборотах, и только благодаря этому некоторые лопасти винта Epic не срезались при ударе о землю, а остались целыми.

Все эти наблюдения позволили экспертам предположить, что пилот даже не попытался компенсировать, возможно, допущенную им при посадке ошибку, например, уйти на второй круг или совершить вынужденную посадку. Внезапный штопор не оставил ему на это ни времени, ни возможности.

Вместе с тем, по данным издания, в авиакомпании "Глобус" 53-летний Андрей Дикун работал со дня ее основания, с апреля 2008 года. В ней он занимал должность старшего пилота-инструктора. Его общий налет на различных типах самолетов составил 11 тыс. 500 часов. В S7 заявляют, что в авиакомпании он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных, а в его личном деле было множество приказов о поощрении руководством.

Наряду с расследованием в Германии по факту крушения частного самолета, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане России, следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили (https://mmsut.sledcom.ru/news/item/1326272/) уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Расследование уголовного дела будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права.

Обозреватель Анастасия Николаева

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