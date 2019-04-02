И снова налоги: пять новых сборов предлагает внести в Налоговый кодекс Минфин
  
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Новые налоги

© РИА Новости. Нина Зотина
Interfax-Russia.ru – Минфин предложил внести в Налоговый кодекс 5 новых сборов и взимать таким образом больше налогов.

Министерство финансов России предложило добавить в Налоговый кодекс пять новых глав, в которых прописаны новые налоги. В частности, экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи, а также гостиничный сбор.

Посуточный гостиничный сбор могут ввести во всех регионах России с 2023 года. Платить этот сбор будут должны организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги, а также услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания.

"Плательщиками сбора признаются организации и физические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц в гостиницах и иных средствах размещения. (...) К средствам размещения относятся здания, сооружения, помещения, предназначенные для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания физических лиц, включая объекты санаторно-курортного лечения и отдыха", - говорится в документе.

Авторы предлагают не признавать плательщиками сбора организации и физических лиц, основным видом деятельности которых является организация отдыха и (или) оздоровления детей, индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения в отношении деятельности, подлежащей обложению сбором, а также физических лиц, перешедших на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

Ставку будут определять органы местного самоуправления, но она не должна превышать 100 рублей с человека в день. При этом ставка налога может быть дифференцирована в зависимости от сезона, а также от категории, назначения или месторасположения средства размещения. Уплату сбора предлагается производить в бюджет не позднее 25 числа месяца, следующего за периодом обложения.

В пояснительной записке к документу его разработчики указывают, что введение гостиничного сбора предусматривает замену действующего в настоящее время в качестве эксперимента на территориях четырех субъектов Российской Федерации неналогового платежа - курортного сбора.

"Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях", - говорится в записке.

Как сообщалось, на заседании госсовета в августе 2016 года Владимир Путин поддержал предложение нескольких регионов о введении в России курортного сбора, отметив, что он должен быть необременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. Инициатором введения сбора тогда стал Ставропольский край, где находится наиболее крупный и известный в России бальнеологический курорт Кавказские Минеральные Воды.

Закон о курортном сборе вступил в силу 1 января 2018 года. В соответствии с его положениями, размер налога не может превышать 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей - в остальные годы проведения эксперимента.

В Алтайском крае депутаты регионального Законодательного собрания определили курортный сбор в размере 30 рублей в сутки. Законодательное собрание Краснодарского края приняло в окончательном виде закон о введении курортного сбора, установив размер налога в размере 10 рублей за сутки проживания. Такой же сбор установил и Госсовет Крыма. Депутаты региональной думы Ставропольского края установили налоговый сбор в 50 рублей в сутки.

Эксперимент завершится 1 января 2022 года.

Впрочем, еще в 2018 году президент российского союза туриндустрии Сергей Шпилько предположил, что туризм может оказаться на грани выживания из-за роста налогов и цен на турпродукт и низкой платежеспособности населения.

"Проблемы дефицитов региональных и муниципальных бюджетов не должны решаться за счет введения новых налогов на туристов или бизнес. Должны меняться межбюджетные отношения, иначе у городов по-прежнему не будет средств для развития", - отмечал Сергей Шпилько.

В марте 2019 года в ходе расширенной коллегии Министерства финансов Дмитрий Медведев заявлял журналистам, что налоги в России не будут менять в ближайшие 6 лет.

"Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка не должна измениться. После вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", - говорил премьер-министр.

Также, согласно внесенным законопроектам, экологический налог будут платить компании, индивидуальные предприниматели и обычные граждане за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, планируется освободить от экологического налога компании, которые сами утилизируют отходы.

Утилизационный сбор будет взиматься за производство или ввоз в Россию товаров, которые в дальнейшем должны быть утилизированы.

За пользование трассами заплатят собственники грузовиков массой более 12 тонн.

Новый законопроект также предполагает ввести для операторов сетей общего пользования налог в 1,2% с доходов, полученных от оказания услуг связи абонентам за квартал.

Кроме того, в 2018 году Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении пакет законов о проведении в четырех регионах РФ эксперимента по введению налога на профессиональный доход (закон о самозанятых).

Согласно закону, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан введен налог на профессиональный доход. Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, – не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица (в том числе и ИП), которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. В законе уточняется, что к профессиональному доходу также относится доход от использования имущества. Также оговаривается, что на новый режим смогут перейти ИП, но только в случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Также в 2019 году до 20% вырос налог на добавленную стоимость (НДС). Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС с 18 до 20% принесет бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год.

Кстати, из-за повышения НДС до 20% Минэкономразвития предложило отказаться в 2019 году от традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Тарифы могут повысить на 1,7% в начале года (по оценке МЭР, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС) и на 2,4% с 1 июля. В МЭР отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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