Стройке стоп

03.04.19 14:10

© РИА Новости. Владимир Смирнов

Interfax-Russia.ru - Суд запретил китайской компании продолжать строительство завода на берегу Байкала.

Арбитражный суд Иркутской области 2 апреля запретил ООО "АкваСиб", основным владельцем которого является китайская компания "Озеро Байкал", продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района Приангарья.

"Запретить обществу с ограниченной ответственностью "АкваСиб" и иным лицам возводить (строить) объекты на земельном участке общей площадью 16 тыс. 974 кв. м с кадастровым номером 38:25:000000:934, находящемся по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, рабочий поселок Култук, улица Кирова, и заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам указанного земельного участка", - говорится в определении суда.

Как отметили в суде, данное решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к компании "АкваСиб" и администрации Култукского сельского поселения.

В своем обращении ведомство просило суд признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией, а также запретить предприятию вести строительство на этой территории.

"В отсутствие соответствующих запретов, ООО "АкваСиб" и иные лица, учитывая объем прав, предоставленных ответчику, как арендатору земельного участка, могут осуществить на спорном земельном участке строительные и иные работы, которые

могут изменить первоначальное состояние этого земельного участка", - отмечали в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура высказала опасение, что в отсутствие соответствующего запрета земельный участок может быть передан ООО "АкваСиб" третьим лицам – это в дальнейшем может затруднить работу с исковым заявлением.

Судья Юлия Яцкевич согласилась с доводами Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Проанализировав обстоятельства дела, она пришла к выводу, что обеспечительные меры в виде запрета "АкваСибу" продолжать строительство объектов на земельном участке и передавать его другим лицам являются обоснованными и необходимыми для обеспечения публичных интересов.

Рассмотрение иска природоохранной прокуратуры по существу Арбитражный суд Иркутской области продолжит 7 мая.

Как сообщила пресс-служба Управления ФССП по региону, судебные приставы Иркутска проконтролировали исполнение решения Арбитражного суда о приостановке строительства завода по производству питьевой воды компании "АкваСиб" на берегу Байкала.

"АкваСиб" предоставил судебным приставам документы, которые подтверждают, что подрядные организации, непосредственно осуществляющие возведение здания завода и иных построек, уведомлены о приостановлении строительства. На данный момент строительство не ведется, о чем составлен соответствующий акт", - уточняется в пресс-релизе службы.

Напомним, что 27 марта Кировский районный суд города Иркутска признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода компании "АкваСиб" у берегов Байкала.

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности, оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также связаны с близким к кромке воды размещением завода и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Судья также отказался удовлетворить ходатайство ООО "АкваСиб" "об отмене мер предварительной защиты - приостановлении строительства завода (в марте по заявлению прокуратуры суд приостановил реализацию проекта.

В свою очередь представители "АкваСиба", присутствовавшие на заседании суда, заявили, что приостановка строительства грозит нарушением судоходства на юге Байкала, так как трубы не до конца смонтированного водовода могут "уйти в дрейф", и настаивали на том, чтобы им разрешили соединить подводную и наземную часть водовода. Суд их доводы во внимание не принял.

Напомним, что ответчиками по делу выступали Управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое в июле 2016 года издало приказ об утверждении положительного заключения госэкспертизы на строительство китайского завода по розливу воды на Байкале, а также администрация Култукского городского поселения, выдавшая разрешение на строительство.

29 марта специалисты Ростехнадзора начали работу по закреплению водозаборных труб завода "АкваСиб" у берега озера.

"Ростехнадзор делает якорение труб, чтобы они не уплыли в Байкал", - сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя ситуацию.

Депутат также высказал мнение, что собственник завода уже не сможет оспорить решение суда в апелляционной инстанции, и должен будет за свой счет демонтировать оборудование, а также провести рекультивацию Таловских болот на берегу, где велось строительство.

"Это закон. Кто ущерб нанес территории, тот его и должен компенсировать", - пояснил Бурматов.

При этом депутат уверен, что собственник, скорее всего, откажется демонтировать завод, и в конечном итоге прокуратура выдаст предписание устранить нарушения правительству Иркутской области.

"Региональные власти это сделают, потом предъявят собственнику регрессные иски. И он уже будет вынужден по суду вернуть деньги региону за то, что убрали эти безобразные трубы, и то, что там понастроили", - пояснил Бурматов.

Депутат также рассказал и о том, какая именно технология будет использоваться для извлечения самой длинной водозаборной трубы (около 800 метров). По его словам, ее будут вытягивать на берег частями и разрезать, а затем вывозить на утилизацию.

В то же время чиновник не исключил, что собственник может изменить проект завода, и снова попытаться пройти экологическую экспертизу.

"Но я боюсь, что он ее не пройдет. На Таловских болотах нельзя ничего строить - там останавливаются редкие перелетные птицы, это их последняя остановка перед длительным перелетом на юг", - подчеркнул Бурматов.

Он также сообщил, что собственник планировал построить на Таловских болотах не один, а несколько заводов по розливу воды.

"Территория нарезана на несколько участков, там завод должен был строиться не один (...). Мы договорились с прокуратурой, что они опротестуют выделение всех участков для того, чтобы в принципе не допустить там строительство", - сказал Владимир Бурматов.

Как сообщалось, строительство завода "АкваСиб" по розливу бутилированной воды в Култуке началось в январе 2019 года. Планировалось, что первая очередь будет введена в строй в конце 2019 года, в следующие два года он выйдет на проектную мощность. К 2022 году объем производства, согласно планам инвестора, должен был составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство завода – порядка 1,5 млрд рублей.

Жители Иркутской области идею не оценили, посчитав, что предприятие нанесет экологический ущерб Байкалу (в том числе вызовет понижение уровня воды в озере), и организовали несколько акций протеста. После этого стройкой заинтересовались прокуратура и федеральные власти.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года. Основным владельцем компании является "Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" (провинция Хейлунцзян, Китай). В 2015 году "АкваСиб" получило чистую прибыль в размере 84 тыс. рублей, данные за 2016 год пока не опубликованы.

Обозреватель Наталья Пономарева

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