Защита пролива

03.04.19 14:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru - НАТО намерено отправить корабли в Черное море для обеспечения прохода в Азовское море украинских судов.

НАТО готовит пакет мер по сдерживанию действий России в черноморском бассейне, предусматривающий отправку в Черное море кораблей для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

"Мы работаем над пакетом мер, которые планируем представить главам МИД. Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины чрез Керченский пролив в Азовское море", - заявила журналистам представитель США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

Она добавила, что важно, чтобы в море была обеспечена безопасность судов и побережья Румынии, Болгарии, Украины и Грузии.

Ранее представитель американского госдепартамента на брифинге в ведомстве заявил о том, что Россия станет предметом обсуждения на встрече министров, которая проходит в Вашингтоне 3-4 апреля.

"Она, как уже говорилось, представляет собой угрозу альянсу и Соединенным Штатам. Я думаю, что будут обсуждаться все аспекты российской угрозы. Это включает в себя действия в Керченском проливе, это включает в себя так называемую аннексию Крыма, оккупацию Грузии, атаку на Скрипаля, нарушение ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - ИФ)", - сказал он.

По его словам, "черноморский пакет" является ответом на вызовы, с которыми НАТО и США сталкиваются в этом регионе, причем, не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что "Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере".

В ответ на это заявление член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что любые попытки провокации будут жестко пресечены.

"Если вы пытаетесь устроить провокацию, ссылаясь на то, что Крым не наш, и, не исполняя международные нормы, будете пытаться прорваться через границу РФ, все будет жёстко пресечено, идет ли речь об украинских, американских или чьих-то других кораблях", - сказал Франц Клинцевич "Интерфаксу".

Он также назвал заявление провокационным.

"Провокация связана с тем, что они по Керченскому проливу будут сопровождать корабли Украины, обеспечивать их проход. Вы, прежде всего американцы, можете там присутствовать с учетом существующего соглашения стран Черноморского бассейна - не более и не менее", - сказал сенатор, подчеркнув, что "никому, кто соблюдает процедуру прохода по Керченскому проливу, никто не мешает, проблем никаких нет".

По мнению представителя СФ, такие заявления делаются, чтобы поддержать президента Украины Петра Порошенко на выборах.

"Это попытка задействовать патриотически настроенный электорат. Я думаю, что они не ограничатся только заявлением. Они попытаются через украинские власти сделать эту провокацию", - сказал он.

Сенатор назвал такие планы НАТО "прямым вмешательством американцев и не только во внутренние дела Украины, попыткой манипуляции общественным мнением и выборными процессами". Кроме того, он не исключил, что провокацию могут готовить с расчетом на появление жертв, чтобы в дальнейшем использовать этот факт для давления.

Несколькими днями ранее представительница НАТО также говорила о том, что альянс рассмотрит возможность усиления обороны в районе Черного моря.

"Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому - российская агрессия против Украины", - заявила Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о мерах, которые главы МИД стран НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне.

Она добавила, что альянс будет активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, "и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе".

Кроме того, она снова призвала отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

В Москве предсказуемо негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО.

"(Относимся) негативно. Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна - в соответствии с международным правом и международными законами. Позиция РФ весьма последовательна и она тоже хорошо известна ", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом решение о пропуске кораблей НАТО в Азовское море может быть принято только после поступления соответствующего запроса, добавил Дмитрий Песков.

"Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение. Речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельный вопрос, и гипотетически я бы не стал рассуждать. Речь может идти о каком-то конкретном случае", - сказал он.

Также пресс-секретарь добавил, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был зафиксирован Конвенцией Монтрё и должен выполняться.

В свою очередь бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко уверен, что планы НАТО не представляют прямой угрозы для России.

"У нас на Черном море создана самодостаточная военная группировка, способная парировать любую угрозу", - сообщил он "Интерфаксу", добавив, что дополнительного усиления не требуется.

По его словам, любые корабли НАТО, которые заходят в Черное море, отслеживает Черноморский флот. Он напомнил, что, согласно доктрине Монтрё, военные корабли нечерноморских государств не могут находится в Черном море больше 21 суток, и туда не могут заходить авианосцы.

Обозреватель Евгения Артемова

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