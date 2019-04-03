03.04.19 15:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

Interfax-Russia.ru – Компания семьи депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга требует снять охрану с бренда "Победа".

Под маркой "Победа" в советские годы Горьковский автомобильный завод выпускал легковой автомобиль. Заводской индекс модели - М-20.

"Победа" стала первым советским легковым автомобилем с несущим кузовом и одним из первых в мире крупносерийно выпускавшихся с кузовом полностью понтонного типа - без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар.

Серийный выпуск автомобилей "Победа" начался 28 июня 1946 года. Всего до 31 мая 1958 года было выпущено 241 тыс. 497 машин, включая 14 тыс. 222 кабриолетов и 37 тыс. 492 такси.

На момент начала производства "Победа" отличалась современной конструкцией и передовым дизайном, однако уже к началу 1950-х годов стал очевиден ряд конструктивных недостатков автомобиля.

В первую очередь отмечали низкую функциональность выбранного типа кузова: чрезмерно заниженная высота потолка над задним сиденьем, почти полное отсутствие обзора назад, скромный объем багажника, скверный аэродинамический эффект, связанный с возникновением подъемной силы при движении на высокой скорости, а также сильная подверженность сносу боковым ветром, из-за чего на автомобилях "общего назначения" кузов "фастбэк" (собирательное название различных типов автомобильных кузовов, имеющих покатую форму крыши, плавно, без ступеньки, переходящей в крышку багажника) не прижился нигде в мире.

К середине 1950-х годов агрегатная часть, в первую очередь нижнеклапанный двигатель, уже не соответствовала мировому уровню, так как на большинстве американских и многих новых европейских моделях с 1952-1954 годов стали устанавливать верхнеклапанные двигатели, гипоидные задние мосты, гнутые стекла и т.д.

Еще в 1948 году специалисты НАМИ предложили свой вариант модернизации "Победы": изменить кузов, внешнее оформление и салон. На перспективу создавался и ряд прототипов гидромеханической автоматической передачи для автомобиля. Было построено несколько образцов с некоторыми различиями в оформлении, один из которых имел двухцветную окраску.

В целом, проект модернизации вполне соответствовал уровню своего времени, напоминая внешне наиболее современные серийные модели тех лет, – американский Kaiser 1948 года и другие трехобъемные седаны с четким разделением объемов и ярко выраженным понтоном, – и успешно исправлял некоторые из свойственных для "Победы" недоработок. Однако ввиду сложности перенастройки производства и иных проблем это предложение не было принято.

Впоследствии седан на базе "Победы" стали выпускать в Польше под обозначением "Варшава", но эта машина была разработана независимо от вариантов НАМИ и внешнее оформление ее было иным.

В Польше "Победа" ("Варшава") по лицензии выпускалась с 1951 до 1973 года на заводе FSO (Fabryka Samochodоw Osobowych) с серьезными модернизациями, в частности, поздние выпуски приобрели двигатель с перенесенными наверх клапанами и кузова: "седан" (с выступающим багажником), "универсал" и "пикап". С 1956 года автомобили собирались только из польских комплектующих. Всего было выпущено 254 тыс. 472 автомобиля - чуть больше, чем оригинальных "Побед".

Какое-то количество машин также было собрано в Северной Корее, но в массовое серийное производство они там не пошли.

Группа "ГАЗ" стала правообладателем товарного знака "Победа" в 2009 году. Права на него и марку "Чайка" компании уступил петербургский бизнесмен Павел Андреев. В октябре 2018 года Роспатент продлил срок действия исключительного права на товарный знак "Победа" до 29 июля 2029 года.

Между тем ООО "Хартунг" - официальный дистрибутор колесной продукции и прицепной техники ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (торговая марка Hartung) – направило в суд по интеллектуальным правам иск с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака автомобиля "Победа".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 59% уставного капитала компании принадлежит супруге депутата Гоcдумы от Челябинской области Валерия Гартунга – Марине, 16% - Андрею Валерьевичу Гартунгу, еще 25% - Дмитрию Валерьевичу, который возглавляет компанию.

Как сообщили "Коммерсанту" в департаменте развития ООО "Хартунг", подача иска связана с намерением производить продукцию "преимущественно в сфере транспортного машиностроения" под этим товарным знаком.

"Слово "Победа" вызывает у потребителей теплые ассоциации, для многих оно связано с национальной гордостью, которая сплачивает людей в эти непростые времена, и мы хотим удовлетворять их потребности качественным отечественным продуктом под этим прекрасным благозвучным названием. Мы готовы в короткие сроки начать производство специальной техники (средних и тяжелых прицепов и полуприцепов), колесной продукции для коммерческого транспорта, запчастей и компонентов, в том числе шкворней, крюков, на мощностях ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" под товарным знаком "Победа", - приводит издание слова представителя компании.

Однако, по данным источника "Коммерсанта", у сторон возник конфликт вокруг поставок на завод "Урал" группы "ГАЗ" продукции того же завода "Хартунга" и иск является "инструментом давления".

В группе "ГАЗ" заявили, что буду отстаивать свою правоту в суде.

"Этот бренд неотъемлемо связан с Горьковским автозаводом, его конструкторской школой, его наследием, и это один из символов всей российской автоиндустрии. Он был создан и стал легендарным именно как автомобильный бренд. Поэтому "ГАЗ" бережно хранит его для использования в новых разработках, и мы категорически намерены отстаивать в суде право "ГАЗа" на "Победу. Удивительно, как вообще могла возникнуть настолько непатриотичная идея - использовать легендарный автомобильный бренд в автокомпонентах. Где истец планирует его применять - в брендировании стальных заготовок или колес? Или рассчитывает перепродать право на "Победу" зарубежному производителю?" – заявила вице-президент группы "ГАЗ" Елена Матвеева.

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск ООО "Хартунг" к ПАО "ГАЗ" с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака автомобиля "Победа" 29 марта.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 апреля. К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Согласно материалам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, истец требует прекратить охрану товарного знака "вследствие его неиспользования" в отношении всех товаров 12-го класса международной классификации товаров и услуг: транспортные средства, автобусы, автомобили, автоприцепы, автофургоны, грузовики, двигатели, кузовы для автомобилей, кузовы для грузовиков, шасси, запасные части для вышеперечисленных товаров.

Обозреватель Анастасия Николаева

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