Карточку на справку

03.04.19 16:48

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Электронный паспорт, СНИЛС и водительские права могут вскоре появиться в РФ. Электронные версии пенсионного свидетельства появятся уже летом.

В России перестанут выдавать зеленые пластиковые страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) – их заменят на электронную либо бумажную справку. Эти изменения связаны с поправками к закону "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".

Отмена пластиковых карточек коснется граждан, которые еще не получали это свидетельство, и тех, кто хотел бы его заменить.

"Всем новым участникам пенсионной системы будет выдаваться не страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, как это было раньше, а справка – бумажная или электронная – по выбору человека. Новая справка идентична страховому свидетельству, в ней есть вся аналогичная информация", - рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Специалисты ПФР отметили, что переход к новому формату регистрации в системе ОПС будет постепенным, закон отводит на это три месяца. Как и прежде, справка будет выдаваться в клиентской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ.

"Положительный эффект для людей в том, что теперь есть выбор: либо, как раньше, получить и использовать бумажную справку, либо пользоваться электронной справкой. Ее можно дистанционно направить в организацию для получения услуг или работодателю", - отметили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Жителям, у которых уже есть СНИЛС, сдавать свидетельство в ПФР или обменивать на другой документ не нужно – оно сохраняет свое действие.

Кроме отмены пластиковых карточек СНИЛС в 2019 году, закон предусматривает ряд других нововведений.

Так, теперь сведения из органов ЗАГС об исправлениях или изменениях будут автоматически передаваться в ПФР. К ним относится информация о смене фамилии, имени, государственной регистрации рождения ребенка. Обращаться для этого лично больше не потребуется.

Тем же способом будут передаваться сведения из отделов МВД, осуществляющих миграционный учет. Теперь любой иностранец сможет зарегистрироваться в базе учета ПФР и получить доступ в Личный кабинет (где модно отслеживать перечисление страховых взносов).

Мнения обычных людей по поводу отмены СНИЛС разделились. Одни отмечают, что не доверяют электронным носителям и привыкли пользоваться пластиковым СНИЛС. Другие говорят о том, что новый формат гораздо удобнее.

"Не хочу цифровой профиль. Вдруг все это глюкнет? Или кто-то присвоит твои данные?", - написала в Facebook Светлана Бочина. Поддержал мнение другой пользователь сети - Елена Дворникова.

"Во-первых, что будет, если эта база однажды накроется медным тазом (про всяких хакеров вообще молчу)? Во-вторых, это нарушает мои права по персональным данным. Не желаю я никакого "цифрового профиля", - написала она.

Другой пользователь сети – Дмитрий Михайлин – приветствовал инициативу. "Говорят, отменили бумажный СНИЛС. Я-то свой давно потерял и вообще никогда не понимал, зачем он нужен. Номер - да, но нафига сама эта зеленая карточка? И я по-прежнему не понимаю, зачем нам как минимум еще два документа - ИНН и полис ОМС. Не только бумажки, но и сами эти номера. Очевидно же, что для идентификации человека достаточно одного", - написал он.

Кто-то отнесся к нововведению с юмором.

"Заменить свидетельства на электронный документ, и выдавать о нем бумажную справку - рецепт цифровизации от Пенсионного фонда", - написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Юрий Волков.

Годом ранее правительство начало разработку проекта о замене бумажных паспортов РФ на электронные. Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручал разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, сообщала газета "Ведомости"со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт - его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября - председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов)", - говорилось в публикации.

В пресс-службе правительства РФ изданию поясняли, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека - его данным в разных государственных информационных системах, и позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и госуслуги.

При этом участник совещаний в правительстве РФ в беседе с изданием уточнил, что речь идет о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека - паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Кроме того, одновременно создается единый реестр данных всех граждан, уточняет газета со ссылкой на собеседника.

Стоит такая реформа, судя по паспорту программы "Цифровой экономики", который рассматривался на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 17 сентября, 114,4 млрд рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта, сообщали "Ведомости".

Однако, мнение о том, что ведение электронных паспортов потребует роста затрат на защиту персональных данных, высказывал журналистам глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Введение в РФ электронных паспортов - перспективная программа, это хороший проект. Кроме того, хочу отметить, что в следующем году после наших неоднократных просьб и обращений увеличилось финансирование почти на 3 млрд рублей по программе "Информационное общество", что подразумевает создание надежной базы, которая защищает персональные данные граждан", - говорил Сергей Гаврилов.

Он отмечал, что таким образом "будет создана надежная база, которая сделает доступным вход для всех пользователей, и в то же время обеспечит безопасность, в том числе от хакерских атак".

Опрос, проведенный ВЦИОМ в декабре 2017 года показал, что лишь треть граждан страны не возражает против перехода на электронные паспорта. При этом среди молодого населения доля желающих иметь электронные документы составляет чуть меньше половины. А среди представителей старшего поколения - от 60 лет и более - отказаться от бумажных паспортов готовы лишь 12% респондентов.

Помимо электронных СНИЛС и паспортов в РФ может появиться "цифровой профиль" гражданина – проект постановления о нем правительство рассмотрит в конце апреля. Концепция цифрового профиля была утверждена на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, которое провел вице-премьер Максим Акимов. Задача этой платформы - обеспечить через портал госуслуг доступ к данным о гражданине или юрлице, который содержится в других государственных информационных системах. Передача данных о гражданине будет происходить только с его согласия. В дальнейшем согласие может быть отозвано.

Проект по внедрению "цифрового профиля" в пилотном режиме начнет работу при участии 16 банков, трех страховых организаций, МВД, ПФР, ФНС, Росреестра и Аналитического центра при правительстве.

В электронный вид могут перевести и водительские права: в феврале начальник ГИБДД России Михаил Черников сообщил, что электронные права могут ввести в России уже в 2020 году. Они позволят бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также избежать использования одних прав несколькими водителями.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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