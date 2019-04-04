Эксперт спешит на помочь

04.04.19 13:35

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Сын знаменитого океанолога Кусто прибыл в Россию, чтобы помочь косаткам и белухам из "китовой тюрьмы".

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто (сын знаменитого Жака-Ива Кусто) с командой экспертов прибыл 4 апреля в Москву. В столице специалисты встретились с представителями Минприроды России и обсудили ситуацию с "китовой тюрьмой" в Приморье.

"Кусто и его команда уже в Москве, сегодня (4 апреля - ИФ) у них была встреча с руководством Минприроды РФ и пресс-конференция. Вечером они вылетают во Владивосток", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он уточнил, что выезд в "китовую тюрьму" международной команды экспертов запланирован на 6 апреля.

Сам же Кусто сообщил журналистам телеканала "Москва 24", встретившим его в московском аэропорту, что он и его команда благодарны российским властям за теплый прием и приглашение войти в состав экспертной группы, которая займется реабилитацией морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье.

"Для нас быть приглашенными правительством России и официальными лицами, чтобы заниматься спасением и реабилитацией белух и косаток, это замечательно, мы уже много лет занимаемся этой проблемой. Здесь мы всего на три-четыре дня для того, чтобы разобраться в ситуации, учиться у наших коллег и понять, как мы можем лучше всего помочь", - сказал Кусто.

Напомним, что первым письмо-приглашение знаменитому океанологу направил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Затем, Минприроды России пригласило Жана-Мишеля Кусто войти в состав экспертной группы, которая займется реабилитацией животных. Министерство также выразило готовность оказать все необходимое содействие по вопросам организации поездки.

"Российская сторона с первого же дня открытого заявления Ж.Кусто одобряет и поддерживает намерения международных экспертов. Сейчас работы по научному сопровождению мероприятий по спасению млекопитающих вошли в активную фазу", - сообщили тогда в Минприроды РФ.

При этом, как позднее сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, в Минприроды пока не подсчитали, во сколько обойдется выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя на Дальнем Востоке на свободу.

"Бюджет никакой сегодня не подсчитан. Мы пока, безусловно, ориентируемся на мнение специалистов, и чем больше будет мнений, тем меньше будет ошибок", - сказал Кобылкин на совместном брифинге с французским океанологом Жаном-Мишелем Кусто в здании Минприроды в Москве.

Он добавил, что команда Кусто приехала в Россию за свой счет.

Кусто, в свою очередь, подчеркнул, что надеется на скорый выпуск обитателей "китовой тюрьмы" на свободу, основываясь на мнении компетентных специалистов.

"Мое мнение - благодаря экспертам мы сейчас знаем о каждом животном по отдельности и, основываясь на этом, мы сможем определить, как адаптировать и реабилитировать животных и выпустить их на волю - основываясь на экспертном понимании ситуации", - сказал океанолог.

Как сообщалось, в марте консилиум ученых под руководством Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) изучил состояние морских млекопитающих и условия их содержания в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье. Тогда эксперты сделали вывод, что большинство морских животных находится в удовлетворительном состоянии, опасение у специалистов вызвало здоровье только двух белух, у которых они обнаружили внешние повреждения – следы обморожения и травму плавника.

После визита группы ВНИРО администрация Центра адаптации морских животных (он же "китовая тюрьма") заявила, что планирует расширить вольеры для косаток и белух, а часть животных переселить в отдельные бассейны.

"Один понтон позволит отсадить 15 белух - по пять в каждую из трех секций. Также будет установлен еще один вольер для косаток", - сообщили в Минприроды РФ со ссылкой на администрацию Центра.

Позднее глава Приморья заявил о намерении местных властей и вовсе создать на месте "китовой тюрьмы" Центр реабилитации для морских млекопитающих.

"Бухта Средняя наименее подвержена штормам, она подходит для создания реабилитационного центра. Здесь можно будет проводить экскурсии для школьников. После адаптации ученые будут определять дальнейшую судьбу млекопитающих - выпустить их в естественную среду, оставить в реабилитационном центре или отправить в российский дельфинарий - такая потребность сейчас есть", - сообщил во время посещения "китовой тюрьмы" Олег Кожемяко.

Он также отметил, что появление такого центра позволит не только выхаживать животных, попавших в беду, но и проводить научно-познавательные детские экскурсии. Губернатор добавил, что косатки и белухи содержатся в хороших условиях, в ближайшее время для них будут установлены дополнительные вольеры.

Экологи такую новость восприняли в штыки. Они потребовали как можно скорее выпустить животных на волю, а затем навсегда закрыть "китовую тюрьму".

"Никакой "центр реабилитации" там не нужен - необходимо как можно скорее реабилитировать и выпустить на свободу косаток и белух, после чего закрыть эту тюрьму навсегда", - сообщили в Коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Свою позицию экологи объяснили тем, что реабилитационный центр для морских млекопитающих, который хотят создать власти Приморья, будет использоваться для подготовки животных к жизни в дельфинариях и океанариумах.

"Большинство животных в таких центрах признают не подходящими для выпуска и передают в дельфинарии", - добавили зоозащитники.

Они также отметили, что из всех морских животных больше всего в реабилитации нуждаются тюлени, и для них уже много лет успешно работает реабилитационный центр "Тюлень".

Также экологи выразили крайнюю обеспокоенность намерениями Росрыболовства продолжить отлов косаток и белух в российских акваториях.

"История с "китовой тюрьмой" не стала уроком чиновникам и так называемым "ученым" рыбохозяйственной науки: Росрыболовство и ВНИРО начали процедуру общественных обсуждений материалов общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих. В них предлагается отловить в 2020 году 10 косаток и 82 белухи в Охотском море, и еще 200 белух – в Беринговом, Чукотском и Восточно-Сибирском морях", - говорится в сообщении Коалиции общественных и экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Там же отметили, что любой желающий может ознакомиться с материалами ОДУ в филиалах ВНИРО – ТИНРО в Приморье, ХабаровскНИРО, КамчатНИРО, СахНИРО и МагаданНИРО. Общественные слушания пройдут с 19 по 25 апреля во всех морских регионах Дальнего Востока.

"Закон дает право общественности представлять свои замечания и предложения, которые вместе с материалами ОДУ будут направлены на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) в Росприроднадзор. Эксперты ГЭЭ вынесут вердикт – можно ли ловить животных, и если да, то в каких объемах. Это наш шанс добиться запрета вылова китов!", - добавили экологи.

Также скорейшего выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" продолжают требовать и активисты Greenpeace. 2 апреля зоозащитники провели в Москве очередную акцию в поддержку этих морских животных, на которой потребовали освободить косаток и белух, находящихся в бухте Средняя Приморского края.

"Активисты российского отделения Greenpeace провели акцию на площади Никитских ворот и потребовали освободить незаконно выловленных косаток и белух, которые уже 7 месяцев содержатся в центре передержки в бухте Средняя рядом с Находкой", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

В рамках акции был установлен пятиметровый 3D рисунок косатки, которая разрывает сеть и выбирается из "китовой тюрьмы".

"40 дней назад Владимир Путин (президент РФ – ИФ) поручил решить судьбу животных, но до сих пор решение о выпуске на волю 10 косаток и 87 белух не приняли. За время заключения погибло четыре особи: одна косатка и три белухи. Отловщики утверждают, что животные сбежали, но доказательств этому нет. Ученые и зоозащитники уверены, что млекопитающие погибли, ведь это были самые маленькие и слабые особи", - заявили в Greenpeace.

Вместе с тем, в Greenpeace потребовали ввести мораторий на вылов морских млекопитающих.

"Мы неоднократно высказывались о необходимости введения моратория на вылов китообразных до корректировки законодательства, предусмотренного поручением президента. Также очевидно, что пока морские млекопитающие остаются в ведении Росрыболовства, их так и будут рассматривать, как промысловые виды, и продолжать вылавливать", - сказал эксперт проекта Greenpeace по косаткам Оганес Таргулян.

По его словам, рыбохозяйственная наука просто не может не проводить оценок допустимого улова, это прописано в их функционале.

"А потом раздаются квоты, вылавливаются косатки и белухи, и по новой создаются китовые тюрьмы. Этот порочный круг пора разорвать! Млекопитающими, будь они сухопутные или морские, должно заниматься Минприроды", - заключил специалист.

Обозреватель Наталья Пономарева

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