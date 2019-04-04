Поставили перед выбором

04.04.19 15:46

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Анкара пока не отказывается от покупки российских С-400, несмотря на ультиматум США приостановить сотрудничество с Турцией по истребителям F-35 и исключения из НАТО.

О том, что приобретение Турцией у России системы противовоздушной обороны С-400 может осложнить Анкаре закупку или использование новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, США предупредили сразу после того, как был согласован контракт на поставку С-400.

Дело в том, что Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания истребителей F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

Между тем в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО. Аналитики и военные чиновники считают, что самолет-невидимка F-35 является единственным эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

В качестве альтернативы российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Пентагон предложил Анкаре приобрести американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Турция ожидала поставку первых F-35 осенью 2019 года. Однако в начале марта в Пентагоне вновь пообещали Турции "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. В свою очередь командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти выступил в конгрессе США против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

В конце марта группа американских конгрессменов даже внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если эта страна не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400, сообщило издание The Hill.

Тем не менее, Анкара не отказалась от покупки российских С-400. Тогда США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по самолетам-невидимкам F-35.

"Мы очень сожалеем в связи со сложившейся ситуацией в области нашего партнерства с Турцией по F-35. Министерство обороны предпринимает разумные шаги для защиты общих инвестиций в нашу технологию", - заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

Он отметил, что "важный диалог по этому вопросу будет продолжаться", однако предупредил, что "если Турция закупит С-400, их дальнейшее участие в программе F-35 находится под угрозой".

В Пентагоне также заявили, что будут искать альтернативные источники комплектующих турецкого производства.

В свою очередь министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделка Анкары с Москвой по поставкам зенитно-ракетных систем С-400 - это решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

"Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - сказал министр на Атлантическом совете.

Он отметил, что Турция 10 лет пыталась добиться сделки с США по поставкам аналогичных систем ПРО Patriot и теперь не рассматривает возможности отказа от заключенного соглашения с Россией по C-400.

"И даже президент США Дональд Трамп отмечал, что это ошибка предыдущей администрации США, которая не заключила сделку о поставках систем Patriot", - отметил Чавушоглу.

На вопрос о несовместимости российских C-400 с натовскими оборонными системами министр ответил, что Турция заказывает эти системы не для интеграции в оборонную структуру НАТО, а для собственных оборонительных целей, и это, по его мнению, не должно помешать сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг - ИФ) однозначно дал понять, что любой член НАТО может покупать любую военную технику у любой страны", - напомнил Чавушоглу.

Вместе с тем Турция рассчитывает, что избежит американских санкций за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

"Этого не должно произойти", - сказал глава МИД. Он пояснил, что придерживается такой точки зрения, поскольку соглашение по С-400 было достигнуто Анкарой и Москвой еще до того, как в Вашингтоне заявили о возможности введения ограничительных мер за заключение подобных сделок с РФ. Следовательно, сделка не должна подпадать под американские санкции, полагает Чавушоглу.

Между тем вице-президент США Майк Пенс заявил, что приобретение Турцией российской системы противовоздушной обороны С-400 вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона и представляет угрозу единству государств-членов НАТО.

"Сам факт, что Турция продвигается с реализацией этого плана даже после того, как Соединенные Штаты сделали доступными (для Турции - ИФ) системы ПРО Patriot, вызывает глубокую обеспокоенность", - отметил он на Атлантическом совете.

По словам Пенса, Турции необходимо выбрать: "хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса в мировой истории, или не хочет рисковать надежностью этого партнерства, принимая опрометчивые решения и подрывая наш альянс".

Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Турции также вырази Чавушоглу опасения в связи с потенциальным приобретением Анкарой российского ракетного комплекса С-400 "земля-воздух".

Со своей стороны вице-премьер Юрий Борисов отметил, что у России пока нет опасений по поводу контракта на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

"Пока они (турецкая сторона - ИФ) привержены подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняют. Все остальное - это слухи", - сказал он журналистам.

По мнению председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, поставки российских зенитных ракетных систем в Турцию будут зависеть от того, насколько шаги США по истребителям F-35 повлияют на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы-то точно не откажемся от поставок С-400 в Турцию. Не для этого мы долго принимали решение о поставке нашего противовоздушного комплекса "Триумф" в Турцию", - заявил он "Интерфаксу".

В то же время он считает, что отказ Турции от С-400 исключать нельзя. Глава комитета напомнил, как ранее проплаченный французам контракт по авианосцам "Мистраль" в конечном итоге был отменен с понесенными убытками для французской стороны.

"Здесь, как говорится, будет зависеть от дальнейшей позиции Эрдогана, что для него важнее", - добавил Шаманов.

Он также отметил, что "с точки зрения военного человека" понимает этот американский шаг, "потому что, участвуя в кооперации по производству этого истребителя пятого поколения F-35, Турция будет допущена в той или иной мере к технологическим секретам, а это, значит, впрямую может быть реализовано в программном обеспечении С-400".

Российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов считает, что Турция может отказаться от покупки российских систем противовоздушной обороны, если США поставят Анкаре жесткий ультиматум или пригрозят экономическими санкциями.

"Если США поставят совсем жесткий ультиматум и применят серьезные экономические санкции, то Эрдоган пойдет на попятную. Он может отказаться от С-400 и купить у России другое оружие - менее знаковое и престижное, или сделает заказ в сфере ядерной энергетики", - сказал "Интерфаксу" Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"При всех противоречиях, отношения с США Эрдогану ближе", - отметил эксперт

Вместе с тем, по его мнению, экономические санкции США против Турции все же маловероятны, они чреваты расколом в НАТО, и США на ровном месте создали бы проблемы, которые им не удастся решить в течение многих лет.

"Несмотря на то, что Турция создает США много проблем, Турция - союзник США в борьбе с режимом Башара Асада в Сирии, союзник США в давлении на Иран", - напомнил Арбатов.

По словам эксперта, Турция ведет собственную игру и, на самом деле, не испытывает острой потребности ни в самолетах F-35, ни в С-400.

"Это не вопрос рационального выбора. Для обороны Турции не нужны ни С-400, ни F-35. Это фигурки в шахматной игре, которую ведет Эрдоган", - отмечает он.

Он также считает, что главная цель Эрдогана - играть на противоречиях между Россией и США.

"Он будет маневрировать еще очень долгое время", – подчеркнул эксперт.

При этом Арбатов отметил, что России контракт на С-400 выгоден с точки зрения геополитики.

"Никогда еще страна НАТО не покупала у России такие новейшие системы. В плане доходов в российский бюджет это копейки. Это чисто политическое мероприятие", – считает он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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