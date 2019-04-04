Денежный вопрос

04.04.19 16:41

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Около 80% россиян не хватает денег на вещи первой необходимости, сообщил Росстат. Исследования вызвали вопросы в Кремле.

Исследования Росстата за 2018 год показали, что большинство россиян испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости.

В исследовании участвовали 60 тыс. домохозяйств. Согласно данным опроса, минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое. При этом почти 80% россиян испытывают финансовые трудности. Так, 10% опрошенных сообщили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы два раза в неделю, 20% экономят на овощах и фруктах, более 35% не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

На вопросы журналистов относительно полученных Росстатом данных, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле ожидают разъяснений от ведомства.

"Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных" - сказал Дмитрий Песков.

После в Росстате уточнили, что исследование носит субъективный характер, а методика исследования создавалась совместно с лучшими экспертами страны.

"Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи, и занимало не меньше часа-полутора. Данные, содержащиеся в итогах очередного раунда, необходимо рассматривать комплексно, учитывая, что оценка уровня и качества жизни складывается из совокупности факторов и параметров. Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности", - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы пояснили, что при оценке результатов надо учитывать данные прошлых лет. Например, по сравнению с 2016 годом число семей, все члены которых имеют возможность покупать по две пары обуви в год, выросло с 50,3 до 63,8%.

По мнению социологов, результаты опроса предсказуемы и соответствуют обстановке в стране.

"Не удивительные результаты. В регионах это обусловлено ростом конкуренции на рынке труда, явной и скрытой безработицей, высокой степенью закредитованности населения, переходом на пенсию высококвалифицированных кадров, отсутствием масштабных высокотехнологичных проектов, бесконтрольной миграцией трудовой силы за пределы страны", - рассказал Interfax-Russia.ru доктор социологических наук Василий Охлопков.

Вместе с тем, реальные доходы россиян снижаются пятый год подряд, несмотря на прогнозы правительства.

Так, по данным исследования Росстата реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.

В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (если учитывать единовременную выплату в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Без этой выплаты в 2018 году был бы незначительный рост реальных доходов - на 0,3% по сравнению с 2017 годом.

В 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4%.

Снижение дохода стало неожиданным для правительства, которое прогнозировало их рост на 3,4%. В 2019 году правительство прогнозирует рост реальных доходов населения на 1%.

В номинальном выражении доходы населения в 2018 году составили 32 тыс. 635 рублей в месяц - рост на 3,9% к 2017 году с учетом единовременной выплаты и на 4,3% без учета этой выплаты.

Средняя заработная плата по итогам 2018 года составила 43 тыс. 400 рублей в месяц и выросла на 9,9% к 2017 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2018 году увеличилась на 6,8%.

По мнению политического аналитика Султанбека Султангалиева, причин для такого развития событий несколько.

"До тех пор пока российская экономика не сумеет избавиться от трех напастей - доллара, коррупции и нефтегазовой зависимости, – ситуация вряд ли будет меняться в лучшую сторону. Единственное, что систематически делает власть - увеличивает социальные расходы. На мой взгляд, такой подход не более чем штопание "тришкиного кафтана", - рассказал Interfax-Russia.ru политический аналитик Султанбек Султангалиев.

Из-за падения реальных доходов у россиян повысился спрос на кредиты. Такое мнение высказывал журналистам президент - председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние уже четыре года. И мы видим, что население как раз замещает эти выпадающие доходы банковским кредитом, то есть в известном смысле люди с помощью кредита поддерживают свой уровень жизни", - сказал Михаил Задорнов.

Он подчеркивал, что в конце 2018 года отмечался повышенный спрос на розничные кредиты в преддверии повышения НДС.

"Наверное, в начале (2019 года - прим. ИФ) года, соответственно, спрос будет несколько ниже", - отмечал банкир.

По его мнению, повышение НДС никак не скажется на кредитовании.

"Возможно, будет такой же спрос на потребительские кредиты, на автокредиты, поскольку люди хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита", - подчеркивал Михаил Задорнов.

Вместе с тем, уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился. Согласно исследованиям Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 год составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году. Уровень бедности в РФ в 2018 году составил 12,9% против 13,2% в 2017 году.

Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, а в 2016 году начал незначительными темпами снижаться. Например, в IV квартале 2018 года уровень бедности составил 10%.

"Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в IV квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 процентного пункта и составил 10% населения. В целом год к году наблюдается некоторое снижение бедности в 2018 году - на 0,3% п.п., до 12,9% населения", - отмечает пресс-служба Росстата.

В Росстате сообщили, что уточнение данных о доходах населения и уровне бедности, основанное на результатах масштабного обследования доходов населения с охватом всех субъектов РФ, ожидается в июне 2019 года.

Обозреватель Кристина Бочарникова

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