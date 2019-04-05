Китовое реалити

05.04.19 13:31

Interfax-Russia.ru - Ученые установят видеонаблюдение за косатками и белухами из "китовой тюрьмы".

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планируют установить видеокамеры в вольерах "китовой тюрьмы", чтобы изучить поведение содержащихся в них косаток и белух.

"В рамках совместной работы с командой французского океанолога Жана-Мишеля Кусто (http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=1020039) будет проведена дополнительная видеосъемка, в вольерах установят видеокамеры, которые позволят фиксировать поведение животных в течение всего дня, анализировать его в присутствии и в отсутствии людей", - сообщила пресс-служба ВНИРО.

Как отмечают специалисты, эта информация будет иметь ключевое значение при разработке индивидуальных планов реадаптации животных.

"Она повысит шанс осуществить в последующем успешный выпуск животных в естественную среду", - пояснили в пресс-службе института.

Кроме того, ученые ВНИРО совместно с командой Жана-Мишеля Кусто проведут серию наблюдений за косатками и белухами, итогом работы станут индивидуальные этограммы, описывающие поведение каждой особи в течение суток.

"Эти данные помогут в дальнейшем принять рекомендации о возможности либо невозможности выпуска животных в естественную среду обитания, а также разработать индивидуальные планы их реадаптации перед выпуском", - сказал заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Конкретный же механизм реадаптации морских животных специалисты обсудят на научном консилиуме, который пройдет в десятых числах апреля.

"К этому времени уже будут готовы результаты всех анализов животных, а также систематизированы данные по совместной работе российских и иностранных ученых", - поясняют во ВНИРО.

Пока же российские ученые и команда Кусто договорились дополнять друг друга, оперативно обмениваясь полученными данными. Специалисты также сошлись во мнении, что процесс реадаптации морских млекопитающих может быть длительным.

В свою очередь глава комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов предложил сделать видеонаблюдение за животными открытым для публичного доступа.

"Было бы здорово, если бы то, что происходит, та практика, которая нами будет реализована, будет открыта для всех, чтобы с любого гаджета можно было открыть приложение и с веб-камеры увидеть, как идет реабилитация и адаптация, как идет процесс", - сказал чиновник на совещании в Минприроды, которое проходило при участии французского океанолога Жана-Мишеля Кусто и его команды.

Таким образом, по его словам, "китовая тюрьма" станет наконец открытой для общественного контроля.

"Это стоит недорого, но это снимет все вопросы, будет понимание, что все живы-здоровы, и специалисты из разных центров ведут работу по реабилитации морских млекопитающих. Мы выступаем за открытость, прозрачность, чтобы услышать все точки зрения и использовать самые передовые практики, которые имеются в мире", - добавил Бурматов.

При этом депутат подчеркнул, что все же "главная задача ученых - спасти жизни косаток и белух и обеспечить их здоровое и естественное возвращение в естественную среду обитания и проведение эффективной реабилитации".

Что же касается команды Кусто, то пока, на встрече с представителями ВНИРО и Минприроды, иностранные специалисты не стали делать никаких заявлений о состоянии животных, отметив, что им необходимо своими глазами увидеть млекопитающих.

"Мы ничего не можем сказать сейчас до того, пока мы сами не увидим все своими глазами и сможем ознакомиться с документами", - сообщил журналистам советник Кусто, директор его экологической организации "Будущее океана" Чарлз Виник во Владивостоке.

Он не уточнил, ознакомила ли российская сторона своих иностранных коллег с результатами обследования животных, сделанными накануне, но отметил, что команда Кусто знает, что такая работа была проделана.

"Нам рассказали об этой работе, нам описали работу, которая была сделана, нас уверяли, что у нас будет возможность присоединиться к российским ученым и совместно рассматривать отчеты", - отметил Виник.

В связи с этим, по его словам, команда Кусто не исключает того, что специалисты останутся в России дольше, чем изначально планировалось.

"Если существуют подходящие причины остаться дольше или приезжать еще, то мы готовы это делать. Мы здесь по приглашению властей и, если наша помощь понадобится в будущем, мы готовы ее оказать", - сказал также директор экологической организации.

В свою очередь Жан-Мишель Кусто выразил признательность местным властям за приглашение и отметил, что будет рад поделиться с российскими учеными своим опытом в деле спасения морских млекопитающих.

"Мы рады, что можем предоставить опыт 73 лет работы. Основываясь на этом опыте, мы собрали команду. Мы поедем туда, чтобы работать с учеными, наблюдателями, с теми, кто работает непосредственно с этими животными, мы приехали чтобы помогать им разрабатывать план на будущее", - сообщил журналистам Кусто, подчеркнув, что цель его команды не критика, а помощь и обмен опытом.

В свою очередь губернатор Приморского края Олег Кожемяко после встречи с французским океанологом и его командой выразил надежду, что команда специалиста поможет выработать верную стратегию по адаптации и возможному выпуску животных.

"Мы надеемся, что богатый опыт Жана Мишеля Кусто и тех ребят, которые приехали с ним, помогут нам составить полную картину по адаптации животных, по их реабилитации и возможности их выпуска, в какие периоды", - сообщил журналистам губернатор.

Он отметил, что с учетом рекомендаций ученых будет составлен поэтапный план действий, направленный на спасение животных.

"Совместными усилиями придем к каким-то выводам, каким-то решениям, которые позволят определить перспективы где-то и выпуска этих морских млекопитающих, может где-то наши дельфинарии можно использовать, включить в программу", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы администрации Приморья, к работе в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средняя под Находкой (она же так называемая "китовая тюрьма") Кусто и его команда приступят 6 апреля.

В настоящее время в бухте Средняя находятся 10 косаток и 87 белух. В марте все они были осмотрены учеными специально созданной межведомственной экспертной группой по охране морских млекопитающих Минприроды России. В ее состав вошли сотрудники самых разных научно-исследовательских институтов и специализированных учреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными. В качестве консультантов были приглашены представители общественных организаций, в том числе международных.

"Мы постоянно следим за состоянием животных в бухте Средняя. На данный момент по оценке ученых все млекопитающие находятся в удовлетворительном состоянии, им предоставлено необходимое питание и очищенная вода", - сообщил на встрече с Кусто и его командой губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Обозреватель Наталья Пономарева

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